Как Украина наращивает производство дронов

Выпуск беспилотников Украиной с начала вторжения России вырос более чем в сто раз, говорят в Киеве. Как это удалось? Сколько дронов сейчас производят и в чем тут сложности - у DW.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину беспилотные летательные аппараты (БПЛА) стали неотъемлемой частью боевых действий, и запрос на них от украинских военных стремительно вырос. Дроны нужны были здесь и сейчас. В ответ десятки - если не сотни - украинских крупных и малых предприятий начали собственные разработки.

Один из самых популярных в ВСУ разведывательных БПЛА SHARK, способный летать на 80 километров с поддержкой связи, тоже появился уже после 24 февраля 2022 года. Представители частной компании-производителя Ukrspecsystems, которые по соображениям безопасности общаются с DW на условиях анонимности, говорят, что через полгода стартовали летные испытания новой разработки, а в октябре 2022 года SHARK отпраздновал официальный день рождения, когда его представили для публики. За год производство выросло в сотни раз. Такой путь прошли многие другие украинские разработки.

Как производят дроны в Украине?

В одном из цехов частной авиационно-производственной компании "Скаэтон", где побывала DW, работа не прекращается даже ночью. Наибольшая сложность для предприятия - то, что беспокоит всех сотрудников, - безопасность. Поэтому производство рассредоточено в разных местах. "Скаэтон" выпускает беспилотный комплекс Raybird-3, в военной версии - ACS-3. Дальность его полета со связью - 100-120 километров, что позволяет вести разведку в глубоком тылу противника. В отличие от SHARK, Raybird-3 находится на вооружении ВСУ с 2018 года.

Разведывательный дрон SHARK Фото: DW

"Наши производственные мощности - это один комплекс в неделю. В стандартный комплекс входят три самолета, система запуска - катапульта, две наземные станции, блок антенн и комплект запасных частей", - рассказывает Андрей Фиалковский, директор компании "Скаэтон", которая до 2014 года производила тренировочные самолеты. По словам Фиалковского, сейчас разработки предприятия стали более оперативными: "То, что мы до 2022 года могли разрабатывать в течение одного года, сейчас должны сделать за несколько недель".

Украинские разведывательные БПЛА и дроны-камикадзе

Среди разведывательных дронов, производимых в Украине, кроме SHARK и Raybird-3 популярностью у военных пользуются беспилотные комплексы "Аист-100", "Фурия", "Валькирия", PD-2 (People's Drone или "Народный дрон"). В нише FPV-дронов (First Person View, технология позволяет увидеть то, что "видит" дрон в момент полета) эксперты обращают внимание на линейку БПЛА "Пегас", коптеры "Буцефал", "Кажан", "Вампир", которые имеют функцию сброса боеприпасов. Эти БПЛА активно закупаются для ВСУ благотворительными фондами и в рамках правительственного проекта "Армия дронов".

Производство дронов компанией IT-Drone Фото: DW

Одна из самых загадочных украинских разработок - дрон-камикадзе "Бобер" от частной фирмы UkrJet. Дальность его полета, по сообщениям в СМИ, может достигать 1000 километров, хотя официальной информации по этому поводу нет. Предполагается, что именно "Бобры" уже не раз могли атаковать цели в Москве. Также российские СМИ публиковали изображения дронов, похожих на другую разработку UkrJet, - UJ-22 Airborne, долетавшие в столицу РФ. Дрон-камикадзе "РУБАКА" - еще один образец дальнобойного ударного дрона украинской разработки, о котором также известно немного.

Ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации и авиационный эксперт Валерий Романенко считает дроны-камикадзе слабой стороной Украины. Он убежден, что производство ударных БПЛА необходимо наращивать: "Количество "Бобров" и "РУБАК", которое мы сейчас имеем, - это чайная ложка. А нам нужно их выливать как из ведра".

Сколько беспилотников производит Украина?

"Мы увеличили производство дронов в 100 раз, возможно - в 150 раз в некоторых случаях, а возможно - и больше", - делится Гиорги Цхакая, советник министра по цифровой трансформации Украины и один из архитекторов проекта "Армия дронов", в рамках которого закупаются украинские и иностранные БПЛА для украинской армии.

Разведывательный БПЛА "Аист-100" компании DeViRo Фото: DW

В то же время Цхакая признает: "Этого никогда не будет достаточно. Дронов всегда не хватает, потому что их нужно много". По словам советника министра, в начале вторжения РФ в Украину в стране было семь производителей БПЛА, через полтора года их - 150. В основном производством беспилотников занимаются частные компании.

Авиационный эксперт Валерий Романенко называет прогресс Украины за последние более полутора лет в производстве собственных БПЛА настоящим скачком вперед: "Мы начинали войну только с турецкими Bаyraкtаr. По состоянию на лето 2023 года официально взято на вооружение 28 моделей дронов, из них 9 - дронов-камикадзе". Однако этого, по его мнению, недостаточно.

Украинский аналог "Шахеда"

Романенко уверен, что Украина, имея доступ к западным комплектующим, могла бы скопировать Shahed 136 - дроны иранского производства, которыми под названием "Герань-2" атакует Украину Россия и которые по большей части состоят из западных комплектующих. "Можно было бы без проблем улучшить аэродинамику этого дрона и сделать такой же или даже с лучшими параметрами", - считает эксперт.

Иранский дрон Shahed 136 Фото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture alliance

Ярослав Олейник, военнослужащий ВСУ, аэроразведчик и советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности по направлению БПЛА, помогающий министерству, в частности, определить наиболее перспективные украинские разработки, на вопрос об украинском "Шахеде" отвечает: "А почему мы думаем, что его нет?". Но отказывается говорить о конкретных моделях.

В интервью "Экономической правде" гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что в Украине уже выпускается серийно аналог "Шахеда", а также "более мощные модели". Детали и названия таких разработок не раскрываются.

Унификация или разнообразие?

Увеличить количество производимых в Украине ударных дронов можно было бы, если бы разные производители БПЛА объединились и использовали похожие комплектующие, полагает Валерий Романенко. "Нам пока не удается выбрать один-два дрона и выпускать их массово. У нас CRPА-антенны, контроллеры, радиоэлектронные комплектующие, двигатели и другое оборудование дронов у разных производителей отличаются. Поэтому мы не способны выпускать их в таком количестве, как это делают россияне", - объясняет он.

Разведывательный беспилотный комплекс Raybird-2 (ACS-3) производства компании "Скаэтон" Фото: DW

Представитель "Армии дронов" Гиорги Цхакая настаивает на том, что власти будут придерживаться философии открытого рынка и свободной конкуренции, ведь чем больше производителей, тем интенсивнее исследования и разработка новых изделий. "Мы не можем победить Россию традиционным способом, нам нужно быть более инновационными. Конкуренция создает инновации", - говорит Цхакая.

Он называет FPV-дроны одним из козырей Украины. И в то же время признает, что у России есть больше возможностей для производства разведывательных дронов, в частности "Орланов", поскольку она потратила на это десятилетие. Но у Украины еще есть шанс догнать противника, убежден Цхакая.

Комплектующие для украинских дронов

По словам Ярослава Олейника, власти разрабатывают программу перехода на украинские комплектующие и для беспилотников самолетного типа, и для FPV-дронов: "Мы должны идти к этому, чтобы меньше зависеть от иностранных производителей и уменьшить риски, например, полного закрытия китайского рынка".

Производственное помещение компании "Скаэтон" Фото: DW

С лета 2023 года в Украине отменена ввозная пошлина и НДС на завозимые из-за рубежа компоненты для БПЛА. В Минцифре считают, что это один из шагов, который позволит производителям масштабировать производство. По словам Гиорги Цхакая, еще полтора года назад 95 процентов комплектующих для БПЛА производилось за пределами Украины: "К сожалению, кое-что мы не производим. Нет технологий для выпуска, например, маленьких камер. Но сейчас по меньшей мере 50 процентов комплектующих для дронов изготавливаются в Украине".

Проблемы производителей БПЛА

Руководитель компании "Скаэтон" Андрей Фиалковский говорит, что предприятие самостоятельно производит большинство составляющих для беспилотников - начиная от смол, из которых формируется корпус, и заканчивая программным обеспечением. "Мы покупаем американские системы связи, двигатели (поскольку это очень точное изделие), подвесы, разные сенсоры: дневные, ночные, тепловизионные. Но со следующего года переходим на свои, украинские сенсоры", - добавляет он.

В то же время, по словам Фиалковского, завезти элементы из-за границы по упрощенной процедуре, без налогообложения предприятию сложно. Большинство компонентов изготавливаются долго, поэтому заказывать их нужно за год, а государство заключает контракты с исполнением в 3-4 месяца. Фиалковский считает, что Украине не хватает стратегического видения в отношении производства БПЛА.

Еще одна проблема, о которой говорят производители, - нехватка квалифицированных кадров. Многие специалисты-инженеры выехали за границу, ушли в армию или на другие, более мелкие проекты по разработке дронов, которых в Украине ныне десятки, если не сотни.

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