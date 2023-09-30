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NYT: ВСУ не хватает дешевых дронов из-за ограничений Китая

Павел Мыльников
30 сентября 2023 г.

C 1 сентября Пекин ограничил экспорт комплектующих к недорогим потребительским дронам, которые часто используют украинские военные, пишет NYT.

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Украинский военный запускает беспилотник в Донецкой области
Украинский военный запускает беспилотник (фото из архива)Фото: Wojciech Grzedzinski/AA/picture alliance

Украинские военнослужащие столкнулись с нехваткой дешевых беспилотных летательных аппаратов из-за ограничения Китая на поставки компонентов, пишет американское издание The New York Times (NYT) в субботу, 30 сентября. Недорогие потребительские дроны, в изобилии встречающиеся на фронте, чаще всего производят в КНР, однако с 1 сентября Пекин ограничил экспорт комплектующих к БПЛА, указывает газета.

Китайские производители, и в текущей ситуации согласные на продажу своих товаров, нередко требуют от покупателей использовать сложную сеть посредников, отмечают журналисты. В некоторых случаях украинцам приходилось прибегать к контрабанде, добавляет NYT.

Украина ежемесячно теряет 10 000 дронов, отметили в Королевском объединенном институте оборонных исследований, британском аналитическом центре. За первое полугодие 2023-го Киев получил беспилотники напрямую из КНР на общую сумму чуть более 200 тысяч долларов США (188 тысяч евро), следует из торговых данных, которые изучили журналисты. Прямые поставки китайских дронов в Россию за аналогичный период достигли 14,5 млн долларов (13,6 млн евро), говорится далее.

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