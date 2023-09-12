Упавший дрон в Румынии. Что это было?

Инцидент с падением дрона на румынской территории случился во время атаки российских беспилотников на украинские порты на Дунае. Что известно о ситуации и как повела себя Румыния?

Инцидент с упавшим дроном в Румынии привлек к себе большое внимание и вызвал много дискуссий о том, адекватной ли была реакция Бухареста и как должен был вести себя Запад. Ведь речь, указывают наблюдатели, идет о том, что Россия фактически осознанно идет на риск, атакуя украинские порты на Дунае, которые находятся в непосредственной близости от страны, входящей в НАТО. Так что же произошло и какой была реакция Румынии?

Что произошло и как отреагировал Бухарест

В ночь на 4 сентября Россия в очередной раз осуществила атаку дронами украинского порта Измаил на Дунае, через который осуществляется экспорт зерна. Один из дронов, предположительно, взорвался на другом берегу Дуная - на территории Румынии, которая является страной-членом НАТО. Во всяком случае взрыв был виден на видеороликах, курсирующих в соцсетях. Их распространили в том числе и власти Украины.

В этом лесу на окраине деревни Плауру нашли обломки дрона Фото: Cristian Ștefănescu/DW

Поначалу в Бухаресте все отрицали, заявляя, что средства атаки России на Украину "ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии". И президент страны Клаус Йоханнис заявил, что "ни одна деталь, ни один дрон и ни одна часть устройства" не падали на территории Румынии.

Впрочем, двумя днями позже во время саммита в Бухаресте "Инициативы трех морей" министерство обороны Румынии подтвердило, что на территорию страны упали обломки дрона. По данным Минобороны, в двух с половиной километрах от села Плауру, расположенного возле украинского Измаила, были найдены "фрагменты дрона, аналогичного тем, которые используются в российской армии".

Как сообщил глава румынского оборонного ведомства, "мы обследовали очень большую территорию, в том числе и ту, о которой шли дискуссии в публичном пространстве, и я подтверждаю, что на этой территории были найдены обломки, которые могут быть от дрона".

Цель российских атак - порты на Дунае

Подобный инцидент - первый в Румынии и на территории стран НАТО после начала российского вторжения в Украину. Правда, в прошлом году в лесу близ города Быдгощ в западной части Польши были найдены обломки российской ракеты, а в другом случае на польскую территорию упала ракета, которая была запущена ВСУ и сбилась с курса. Взрыв той ракеты привел к гибели двух местных жителей.

Россия с конца июля 2023 года почти ежедневно наносит удары по трем дунайским портам - Рени, Измаилу и Килие. Украинские порты на Дунае, которые подвергаются атакам с российской стороны, расположены лишь в нескольких сотнях метров от границы с Румынией. Так, Измаил находится в 400 метрах от румынского берега. Граница между двумя государствами проходит прямо посредине реки.

Порт Измаил находится недалеко от румынской территории Фото: Cristian Ștefănescu/DW

В румынских медиа местные жители жалуются на то, что дроны пролетают над их территорией, при этом очень низко. Но до сих пор их жалобы не воспринимались всерьез, а власти в Бухаресте предпочитали дистанцироваться от этой темы. Правда, после первой атаки российских дронов на украинские порты на Дунае в конце июля 2023 года Румыния жестко осудила ее. Тем не менее размещать средства ПВО на берегу реки, очевидно, не будут.

В этой истории многие вопросы остаются без ответов. На запрос DW относительно инцидента с найденными обломками дрона, а также случаев, когда беспилотники пролетают над территорией страны и их не сбивают румынские системы ПВО, в Минобороны Румынии также не ответили. Между тем в самой стране такая позиция властей у многих вызывает критику. Публицист Дан Тапалага назвал отношение государства к этому инциденту "фейерверком некомпетентности". А бухарестский политолог Арманд Госу заявил DW, что Румыния в данной ситуации продемонстрировала дефицит профессионализма: "Выглядит так, как будто государство просто закрывает на это глаза и ничего точно не знает".

Чем вызвана такая реакция Румынии

Так почему же румынские власти заняли такую позицию и даже не сразу признали инцидент с упавшим дроном? Когда сообщение о нем поступило от Киева, это вызвало неоднозначную реакцию Бухареста. В Румынии заподозрили Украину в том, что она, полагают аналитики, пытается втянуть Бухарест в войну, которую ведет против Украины Россия. Между тем до сих пор Румыния демонстрировала солидарность с Украиной, несмотря на все риски.

Так, зафрахтованные суда с зерном и продовольствием из Одесской области через прибрежный коридор входят в румынскую акваторию Черного моря и далее направляются в сторону Босфора. Несмотря на то, что Россия после ее выхода из "зерновой сделки" рассматривет суда, отправляющиеся из украинских портов, как "легитимные цели для атаки", сухогрузы с зерном по-прежнему пользуются транзитным коридором через Румынию.

Ряд экпертов не исключают, что инцидент с дроном вовсе не является случайностью и что Москва намеревалась нанести удар по румынскому берегу, чтобы проверить реакцию Бухареста и НАТО. С другой стороны, по оценке генсека НАТО Йенса Столтенберга, нет никаких признаков того, что РФ намерено напала на территорию Румынии. Тем временем Минобороны Румынии заявило, что "решительно осуждает нападения Российской Федерации на некоторые объекты и элементы гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае. Эти нападения неоправданны и серьезно противоречат нормам международного гуманитарного права, поскольку являются военными преступлениями".

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