Россия атаковала дронами Украину, в Харькове есть "прилеты"

В Харькове и области зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуры, сообщили местные власти. Воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Российские войска в ночь на пятницу, 3 ноября, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, сообщило командование Воздушных cил ВСУ . В большинстве областей страны вечером была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов-камикадзе и ракетных ударов.

По данным украинских СМИ, в Харькове во время воздушной тревоги были слышны взрывы. "Враг бьет по Харькову. Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам. Там пожар, который локализуют наши спасатели", - написал мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов добавил, что "попадания по гражданской инфраструктуре" зафиксированы не только в Харькове, но и в одном из населенных пунктов области. Он призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях.

Информации о пострадавших пока нет.

Во Львовской и Хмельницкой областях сообщают о взрывах

О звуках взрывов также сообщается во Львове и области. Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил о работе противовоздушной обороны. Ранее он предупредил, что в воздушном пространстве находятся российские беспилотники.

В Хмельницкой области, по информации СМИ, также работает противовоздушная оборона. Вместе с тем власти не комментировали информацию о взрывах.

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