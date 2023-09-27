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The Guardian: В атакующих Украину БПЛА есть западные детали

Павел Мыльников
27 сентября 2023 г.

Производители ряда деталей к иранским дронам Shahed-131/136 - фирмы из Европы, Северной Америки и Японии, пишет The Guardian. Украина якобы предлагает ударить по заводам для БПЛА в Иране, Сирии и РФ.

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Беспилотный летательный аппарат над Киевом
Беспилотник над Киевом (октябрь 2022 года)Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

В иранских беспилотных летательных аппаратах, используемых Россией для атак по территории Украины, обнаружены детали из стран Европы и Северной Америки. Об этом британская газета The Guardian пишет в среду, 27 сентября, со ссылкой на секретный документ, который Киев в августе передал странам "Группы семи".

Так, в дроне-камикадзе Shahed-131 присутствуют 52 электронных компонента из западных стран, а в Shahed-136 - их 57, говорится в документе. Производителями комплектующих являются компании со штаб-квартирами в Германии, Канаде, Нидерландах, Польше, США, Швейцарии и Японии, указывается далее. В частности, в Shahed-136 найден топливный насос, выпускаемый в Польше немецкий филиалом британской компании TI Fluid Systems, а также микрочипы швейцарской STMicroelectronics, отмечает The Guardian.

Иранская сторона использует доступные на рынке компоненты, контроль над предложением которых слаб или отсутствует, говорится в докладе. По данным Киева, почти весь импорт в Исламскую Республику поступает из Вьетнама, Индии, Казахстана, Коста-Рики, Турции и Узбекистана. Иран перенес часть производства дронов на завод в Сирии, выпуск БПЛА ведется и в Татарстане.

Среди предложений партнерам Киева - удары по заводам в Иране, Сирии и России

Авторы документа предлагают западным союзникам ряд мер, в том числе "ракетные удары по заводам-производителям этих БПЛА в Иране, Сирии, а также по потенциальной сборочной площадке в Российской Федерации". Эти удары могут нанести Силы обороны Украины, если получат от партнеров "необходимые средства поражения", пишет The Guardian.

Украинская сторона пока не комментировала публикацию.

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