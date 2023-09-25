Россия нанесла массированные удары по Одессе

В результате ударов пострадала портовая инфраструктура, сообщили одесские власти. По заявлению Украины, Россия выпустила по Одесской области БПЛА "Шахед" и ракеты "Калибр" и "Оникс".

Россия вновь подвергла массированным ударам Одесскую область. Для атаки использовались ударные беспилотники и два вида ракет, в результате нанесен ущерб портовой инфраструктуре, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер в понедельник, 25 сентября. Кроме того, по словам Кипера, пострадала одна мирная жительница, ей оказана межицинская помощь.

Согласно данным украинской стороны, для ударов российские войска применили 19 дронов "Шахед" иранского производства, 12 ракет "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Оникс". В операции была задействована и подводная лодка. Силы ПВО Украины сообщили об уничтожении всех беспилотников и 11 "Калибров".

Большинство ракет были выпущены по Одесской области, в результате серьезно пострадала портовая инфраструктура. По словам спикера оперативного командования "Юг" ВСУ Натальи Гуменюк, ракеты "Оникс" попали в зернохранилище и фактически уничтожили морской вокзал в Одессе. Пострадавших не было.

Гуменюк выразила мнение, что Россия, судя по всему, пытается проверить силу украинских средств ПВО. "Москва понимает, что портовая инфраструктура является приоритетом для нашего региона и надежно защищена, поэтому ночные удары были и массированными, и комбинированными", - сказала она.

Российские войска с середины июля - после выхода РФ из "зерновой сделки" - практически ежедневно наносят удары дронами и ракетами по Одесской области. Целями ударов, как правило, являются объекты портовой инфраструктуры.

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