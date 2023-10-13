Дроны ВСУ с ноу-хау атаковали корабли РФ в Севастополе

По данным украинских СМИ, атаки на российские военные корабли - ракетоноситель "Буян-М" и патрульный корабль "Павел Державин" - осуществили с помощью дронов "Морской малыш".

Военно-морские силы Украины и Служба безопасности Украины (СБУ) 11 и 13 октября атаковали корабли ВМФ России в бухте аннексированного Севастополя. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщили независимо друг от друга украинское онлайн-издание "Гордон" и агентство "Укринформ" . Оба издания ссылаются на неназванный источник в СБУ.

Сообщается, что нападениям подверглись ракетоноситель "Буян" (13 октября) и патрульный корабль Черноморского флота РФ "Павел Державин". По данным источника издания "Гордон", оба судна были поражены надводными беспилотниками "Морской малыш", оснащенными неким экспериментальным вооружением.

"После первого подрыва (11 октября. - Ред.) российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке "Алроса", которая пока сумела сбежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить подвиг "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей", - цитирует "Гордон" своего собеседника.

Что известно о предполагаемой атаке на "Буян-М" в Севастополе

Утром 13 октября о взрыве некоего корабля на рейде в Севастополе сообщил Telegram-канал "Крымский ветер". Он рассказал, что жители центра города "ощутили глухой взрыв". По фото и видео подписчиков авторы канала сделали вывод, что "взорвался и дымит МРК (малый ракетный корабль. - Ред.) проекта 21631 "Буян-М - носитель "Калибров".

Между тем "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев утром 13 октября написал в своем Telegram-канале, что "громкие звуки в районе Северного мола" - это, по информации Черноморского флота, тренировки расчетов ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения. - Ред.)".

Украинские дроны "Морской малыш"

15 августа американский телеканал CNN написал на своем сайте , что украинские спецслужбы предоставили ему кадры, на которых запечатлен "момент июльской атаки российского моста в аннексированном Крыму, для которой они использовали экспериментальный морской дрон".

В той же статье приводятся слова главы СБУ Василия Малюка о том, что "использованный дрон под названием "Морской малыш" является результатом нескольких месяцев разработок, которые были начаты сразу после (российского. - Ред.) вторжения".

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