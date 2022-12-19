Зеленский: РФ маскирует иранские дроны под БПЛА "Герань-2"

На 299-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 19 декабря (время московское).

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Меры, принимаемые Европейским Союзом в ответ на агрессивную войну России против Украины, по-прежнему пользуются большой поддержкой среди граждан европейских стран, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии со ссылкой на итоги последнего опроса общественного мнения Eurobarometer. В частности, 71 процент респондентов одобряют экономические санкции против правительства РФ, а также российских компаний и физических лиц, 70 процентов - финансовую поддержку, оказываемую Украине. Кроме того, большинство опрошенных - 63 процента - поддерживают запрет на вещание государственных российских СМИ. Финансирование закупок и поставок военной техники Украине одобряют 59 процентов респондентов. Еще больше - 88 процентов - одобрительно относятся к гуманитарной поддержке этой страны.

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В освобожденном от оккупационных войск городе Изюме возобновлено газоснабжение, газ получили около 18 тысяч потребителей. Восстановительные работы заняли в общей сложности 20 суток, сообщила региональная газовая компания (РГК) "Харьковгаз". Одной из причин столь быстрого восстановления она назвала аварийный запас оборудования, созданный в ее логистическом центре. Во время оккупации были уничтожены 10 газорегулирующих пунктов, 7 станций катодной защиты и несколько сотен метров газопровода, в результате без газа остались более 22 тысяч потребителей. "Сейчас работы продолжаются по заявкам клиентов, которые возвращаются в свои дома", - добавили в РГК.

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Проблемы, выявленные у боевых машин пехоты (БМП) Puma, не должны послужить Германии предлогом для отказа поставить Украине БМП Marder, заявил депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в интервью изданиям группы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) . Несколькими часами ранее стало известно, что из-за целой серии поломок БМП Puma Германия приостановила их новые закупки для нужд бундесвера, решив заменить машины этой модели на БМП Marder.

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В Евросоюзе согласован потолок цены на газ из РФ

Государства Евросоюза договорились установить предельную цену на газ из России на уровне 180 евро за мегаватт-час, сообщает агентство Reuters. Отмечается, что среди прочих эту инициативу поддержала и Германия.

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Россия намерена в 2023 году вторгнуться в Молдову, но дата вторжения будет зависеть от хода войны в Украине. Об этом заявил глава Службы информации и безопасности Молдовы Александру Мустяцэ в интервью телеканалу TVR Moldova . "Вопрос не в том, совершит ли Российская Федерация нападение на территорию Республики Молдовы, а в том, когда это произойдет: или в начале года, январе, феврале, или позже, в марте", - цитирует телеканал слова Мустяцэ. По данным молдавской спецслужбы, целью России будет обеспечить себе выход к Приднестровью. "Тогда мы сможем четко сказать: да, они намерены прийти сюда, обеспечить себе соединение (с приднестровским регионом. - Ред.). Что последует позже, их намерения в отношении Кишинева, мы можем обсуждать, но это реальный и очень высокий риск", - продолжил Мустяцэ.

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Зеленский: Россия маскирует иранские дроны под беспилотники "Герань-2"

Россия получила от Ирана 250 дронов-камикадзе Shahed и для нанесения ударов по Украине маскирует их под российские беспилотники "Герань-2". Об этом заявил Владимир Зеленский в видеообращении к участникам саммита Объединенных экспедиционных сил в Риге. По его словам, именно эти дроны использовались в ходе последней атаки на Украину. Ранее украинская компания "Энергоатом" сообщила, что в ночь на 19 декабря зафиксировала перелет дрона Shahed над Южно-Украинской АЭС.

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В Курской области под минометный обстрел ВСУ попало село Елизаветовка Глушковского района, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт . По его словам, зафиксировано девять взрывов. "Пострадавших нет, однако есть попадание в частное домовладение. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь", - указал Старовойт.

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Проводить мирные переговоры с Россией нельзя до тех пор, пока она не покинет оккупированные территории Украины. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Риге. Он призвал другие страны-члены JEF увеличить поставки Киеву систем ПВО. Ранее именно с такой просьбой к организации обратился президент Украины Владимир Зеленский.

++17.05++

В небе над Белгородской областью российские ПВО сбили четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, утверждает пресс-служба российского Минобороны . Дальнейших деталей по данному инциденту не сообщается. Ракеты HARM входили в пакет военной помощи, предоставленной США Украине в сентябре.

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В Волгоградской области, в пяти точках региона, в том числе на поле и лесопосадке поселка Набат, вблизи поселка Приовражный и на подсолнуховом поле у хутора Ягодный, за последние дни - с 16 по 18 декабря - были зафиксированы падения с неба неопознанных объектов, пишет онлайн-издание "Блокнот Волгоград" , публикуя также карту с отмеченными местами падений. Что это за объекты, на данный момент не сообщается, однако 19 декабря администрация Руднянского района указала, что они относятся к Минобороны России.

++16.00++

В Санкт-Петербурге был составлен протокол о "дискредитации" армии России на 17-летнюю школьницу, которая нанесла на расположенную на Дворцовой площади инсталляцию "Мариуполь" надпись черной краской: "Убийцы, вы разбомбили его. Иуды". Об этом сообщает онлайн-издание "Бумага" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу.

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В ночь на 19 декабря над территорией Южно-Украинской АЭС, вблизи ядерной установки пролетел дрон-камикадзе Shahed, сообщает украинское предприятие "Энергоатом", называя этот инцидент "абсолютно недопустимым нарушением ядерной и радиационной безопасности". "Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии России и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира", - говорится в заявлении пресс-службы.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам государств-членов Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force), проводящих саммит в Риге, с призывом предоставить его стране больше вооружений для защиты от российской агрессии. "Я прошу вас расширить возможности по снабжению нашей страны системами ПВО, а также ускорить принятие соответствующих решений нашими партнерами", - сказал Зеленский, обращаясь по видеосвязи к премьеру Великобритании Риши Сунаку.

Кроме Соединенного Королевства, членами Объединенных экспедиционных сил, созданных для реагирования на кризисные ситуации в Северной Европе, являются Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

ФРГ допускает расширение участия Беларуси в войне в Украине

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Правительство Германии с тревогой наблюдает за встречей президента РФ Владимира Путина и правителя Беларуси Александра Лукашенко в Минске и не исключает расширения участия Беларуси в военных действиях России против Украины. Об этом заявил официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), отвечая на вопрос корреспондента DW. При этом он указал на предоставление Беларусью своего воздушного пространства для нанесения Россией авиаударов по Украине.

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В Украине 20 декабря вновь заработают две центральные станции столичного метро: "Майдан незалежности" и "Крещатик". Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко, напомнив, что обе станции были закрыты с начала широкомасштабного вторжения России в соседнее государство.

Хроника событий 19 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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