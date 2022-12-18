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Папа римский ФранцискФото: Domenico Stinellis/AP/picture alliance
КонфликтыУкраина

Папа римский: Война в Украине скоро не закончится

Александра Иванова
2 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 декабря.

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На 298-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 18 декабря (время московское).

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В результате российских обстрелов за прошедшие сутки, 17 декабря, в Херсонской области погибли три человека, еще шестеро жителей области получили ранения. Об этом сообщает в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его данным, объектами атаки стали, в том числе, "жилые кварталы Херсона", "медицинское учреждение, частные и многоквартирные дома".

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"Я не ожидаю конца войны (в Украине. - Ред.) в ближайшей перспективе, потому что это - глобальная война", - такое мнение высказал глава Римской католической церкви Франциск в интервью испанской газете ABC, отметив, что "к ведению войны причастны многие". "Война ведется, когда империя начинает ослабевать. И когда есть оружие, которое нужно применить, опробовать и продать",  - добавил понтифик.

Хроника событий 18 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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