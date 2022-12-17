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Во время совместных военных учений России и Беларуси под Гродно незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, февраль 2022 годаФото: Leonid Shcheglov/BELTA/AFP/Getty Images
КонфликтыУкраина

Генерал ВСУ: Украина готовится к наступлению России с севера

Александра Иванова
10 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 17 декабря.

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На 297-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий субботы, 17 декабря (время московское).

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В Херсоне прогремело несколько взрывов, сообщают украинские СМИ со ссылкой на местных жителей и собственных корреспондентов в городе. ВСУ и городская администрация пока не подтвердили эту информацию официально.

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Украина готовится к тому, что Россия может начать наступление с севера, в частности с территории Беларуси. 

Генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук
Генерал-майор ВСУ Андрей КовальчукФото: CC BY 4.0 Verteidigungsministerium der Ukraine

Возможно, подобная попытка будет предпринята в годовщину первого наступления на Киев в феврале, заявил командующий ОК "Юг", генерал-майор ВСУ Андрей Ковальчук в интервью телеканалу Sky News. По его словам, украинцы будут готовы отразить подобное наступление, даже если в нем примет участие "миллионная армия (россиян. - Ред.)", однако им потребуются новые поставки вооружений от Запада, в том числе, "возможно, кассетные боеприпасы". Сообщая об этом высказывании Ковальчука, телеканал Sky News отмечает на своем сайте, что данный вид вооружений запрещен во многих странах, в том числе в Великобритании.

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Литва воспользуется правом не делать исключения по санкциям, предусмотренным в девятом пакете санкций ЕС в отношении России. Об этом заявил глава МИД страны Габриэлюс Лансбергис.

Приняв девятый пакет санкций, ЕС согласовал возможность освобождать от них активы и экономические ресурсы лиц, играющих значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией.

“Литва воспользуется этой возможностью (не делать исключения из санкций. - Ред.), предоставленной Еврокомиссией, и не предоставит исключений сотням олигархов или, по крайней мере, тем, кто действительно находится в Литве, имеет деньги или компании в Литве”, - цитирует Лансбергиса литовское онлайн-издание Delfi.

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Число жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу от 16 декабря возросло до пяти человек. Как сообщает украинский телеканал "Суспiльне" со ссылкой на заявление врачей, оказывавших помощь пострадавшим в результате этой атаки, еще один мужчина скончался в больнице.

Утром 17 декабря сообщалось о четырех погибших, в числе которых - 1,5-годовалый ребенок, тело которого нашли под завалами жилого дома, в который попала ракета.

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Целенаправленное разрушение гражданской инфраструктуры Украины может стать поводом для уголовного преследования президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью группе изданий RND заявил федеральный министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann). Международный уголовный суд вправе расследовать эти деяния как преступления против человечности, подчеркнул министр. При этом доказательной базой в отношении личной ответственности Путина могут быть его телевизионные выступления, в которых он объясняет, что эти действия российской армии являются намеренной тактикой.

Несколько источников сообщили о взлете истребителей в Беларуси

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В Барановичах в воздух поднялись три истребителя российских ВКС, сообщает Telegram-канал "Беларускi Гаюн".

Российский истребитель МиГ-31 (фото из архива)
Российский истребитель МиГ-31 (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Еще два боевых самолета - МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92215 и МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92445 - утром 17 декабря, по данным Telegram-канала, поднялись в воздух с расположенного в Минской области аэродрома совместного базирования Мачулищи войсковой части 06752.

О том, что в Беларуси был зафиксирован "взлет самолетов", сообщил в Telegram также глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко. При этом он призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

По данным украинского информагентства УНИАН, о воздушной тревоге сограждан оповестили также власти Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Херсонской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровненской, Тернопольской, Киевской областей.

Хроника событий 17 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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