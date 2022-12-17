В Киеве полностью восстановлено теплоснабжение

На 298-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 18 декабря (время московское).

Мэр столицы Украины Кличко: Теплоснабжение в Киеве полностью восстановлено

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В Киеве после массированных российских ракетных ударов полностью восстановлена работа системы теплоснабжения. "Все источники теплоснабжения работают в штатном режиме. В течение дня коммунальщики будут работать по отдельным домам, где могут возникать локальные проблемы с теплом", - говорится в сообщении мэра Киева Виталий Кличко в Telegram . В то же время в столице, по данным издания "РБК Украина", по-прежнему имеются серьезные проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света.

16 декабря ВС РФ нанесли массированные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, после чего по всей стране начались экстренные отключения электричества.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск, дислоцированных на оккупированных территориях Украины. Как сообщило Минобороны России, Шойгу совершил облет районов дислокации и проверил передовые позиции подразделений, участвующих в войне против Украины.

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Украинские войска за сутки отразили атаки россиян в районах более 15 населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях, сообщается в оперативной сводке Генштаба ВСУ . Противник остановлен, в частности, вблизи Стельмаховки и Серебрянского лесничества Луганской области, Верхнекаменского, Выемки, Веселого, Бахмута, Клещиевки, Опросного, Первомайского, Невельского и Красногоровки Донецкой области. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли успешные удары по восьми районам сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и четырем складам боеприпасов российских войск, говорится также в отчете.

Нобелевский лауреат Александра Матвейчук - за создание специального военного трибунала для России

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Александра Матвийчук Фото: Ukrinform/Photoshot/picture alliance

По мнению главы удостоенного Нобелевской премии мира "Центра гражданских свобод" Александры Матвийчук, создание трибунала по военным преступлениям России уже в краткосрочной перспективе может повлиять на действия российской армии. "Даже если мы сделаем первые шаги к созданию международного трибунала, это послужит для преступников сигналом о том, что они будут привлечены к ответственности", - заявила правозащитница в интервью газете Tagesspiegel .

Юристка Матвийчук считает, что Гаагского суда недостаточно для расследования и наказания за военные преступления. "Международный уголовный суд будет расследовать лишь несколько дел. Кто восстановит справедливость для сотен тысяч жертв, чьи дела не были отобраны? - сказала она. - Мы должны дать шанс всем жертвам добиться справедливости, независимо от того, кто они. Мы должны создать международный трибунал и привлечь к ответственности Путина, Лукашенко и других военных преступников". По словам Александры Матвийчук, для создания такого трибунала необходима поддержка международной организации, предпочтительно ООН. В качестве альтернативы он мог бы работать под эгидой ЕС или Совета Европы.

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Продолжающиеся российские наступательные операции вокруг Бахмута все больше вбивают клин между силами сепаратистов "ДНР" и войсками "группы Вагнера" Евгения Пригожина, полагает Институт изучения войны (ISW). Так, несколько военных блогеров категорически опровергли слова причастности войск "ДНР" к боевым действиям в Бахмуте, высказанные "главой" "ДНР" Денисом Пушилиным - он заявил, что отряды "ДНР" и "группы Вагнера" замыкают "клещи" в Бахмуте, указывают эксперты. Они ссылаются на утверждения военных блогеров о том, что наступательные действия в этом районе ведет исключительно группа Вагнера. Несоответствия между утверждениями Пушилина, которые выражают официальную линию "ДНР", и заявлениями Пригожина и других видных деятелей российского информационного пространства позволяют предположить, что между ДНР и группой Вагнера продолжающийся углубляться разрыв, делают вывод военные аналитики ISW.

Бербок против перемирия в Украине на условиях Москвы

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступает против прекращения огня в Украине на российских условиях. Оно не положит конец "ужасу" людей в Украине, а совсем наоборот, - заявила Бербок газете Bild am Sonntag. Войну начал не кто иной, как президент России Владимир Путин, "и если Путин захочет, война закончится завтра", добавила она.

К сожалению, нет никаких честных признаков отвода российских войск, отметила Бербок. По ее словам, хуже всего ситуация на оккупированных территориях. "Здесь не только нет электричества и тепла, сюда не доходит даже международная помощь, - подчеркнула немецкий министр. - Каждый день люди живут в страхе перед похищениями, пытками, убийствами со стороны российских оккупационных сил".

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По предварительным оценкам, в результате военных действий российских войск городу Николаеву нанесен ущерб в размере 852 миллионов евро. Об этом городской голова Александр Сенкевич рассказал 16 декабря в ходе презентации отчета по оценке ущерба и ключевых потребностей Николаева, сообщается в Telegram-канале Николаевского горсовета.

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В течение минувшего дня российские войска 20 раз обстреляли приграничные районы Сумской области - Шалыгинскую, Середино-Будскую и Зноб-Новгородскую территориальные общины, сообщил глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Подачу электроэнергии в Киеве полностью восстановить пока не удалось

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Обесточенный Киев Фото: Kyodo News/IMAGO

Ситуация в Киеве "остается сложной и критичной", заявил глава украинской компании-поставщика электроэнергии и газа YASNO Сергей Коваленко. По его словам, энергетики работают над ремонтом электросетей, но пока нельзя дать точный ответ на вопрос, когда появится свет. Некоторые районы Киева пострадали больше, в том числе Печерский район, некоторые части города на левом берегу Днепра. "Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации", - написал Коваленко на своей странице в Facebook .

Владимира Кличко чествовали на благотворительном вечере немецкого телевидения

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Урсула фон дер Ляйен и Владимир Кличко Фото: Franziska Krug/Getty Images

Украинский боксер Владимир Кличко принял премию "Золотое сердце" на благотворительном гала-вечере "Сердце - детям" (Ein Herz für Kinder) в эфире немецкого телеканала ZDF в субботу, 17 декабря, представляя тех, кто оказывает помощь детям в Украине. Для многих украинских детей сейчас недостижимо самое главное - "защита и безопасность", сказала в своей приветственной речи председатель Европарламента Урсула фон лер Ляйен (Ursula von der Leyen).

По ее словам, сейчас в Украине "первое, что видят многие новорожденные - свет фонарика, потому что в родильной палате отключено электричество". На прошедшем вечере удалось собрать 24 236 71 евро, которые будут направлены на различные проекты помощи детям. Гала-вечер по сбору средств проводится в Германии уже 44 года, всего за это время были собраны более 412 млн евро.

Хроника событий 17 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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