Украина после обстрела и другие события 297-го дня войны

На 297-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в субботу, 17 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Новые обстрелы Украины

В субботу Россия нанесла по территории Украины пять ракетных ударов, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. "Под обстрел, в частности попала гражданская инфраструктура мостов Дружковки и Краматорска Донецкой области. Две ракеты типа "Оникс", запущенные с временно оккупированного Крыма по Одесской области, успешно уничтожены силами противовоздушной обороны. Кроме того, оккупанты совершили более 10 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск на разных направлениях и гражданской инфраструктуре Херсона", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, российские войска из миномета обстреляли село Степановка в пригороде Херсона, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, снаряды попали в штаб гуманитарной помощи, школу, больницу и церковь. Одна женщина погибла, еще двое человек были ранены.

Половина Киевской области остается без света

Половина Киевской области остается без света после вчерашнего массированного российского ракетного обстрела, сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба. Восстановительные работы продолжаются, но осложняются погодой: дождь со снегом приводят к обледенению и обрывам линий электропередачи.

Утром 17 декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что половине киевлян вернули тепло, электричество есть в 2/3 домов, а водоснабжение - во всех. В Харькове, который был полностью обесточен в результате вчерашней атаки, жителям полностью вернули электричество и воду.

"Укрэнерго" заявило о восстановлении энергосистемы Украины после ракетного удара. "Идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

По словам президента Зеленского, за день удалось вернуть электричество почти 6 миллионам украинцев. "Конечно, еще много работы, чтобы стабилизировать систему. Есть проблемы с подачей тепла, есть большие проблемы с подачей воды. Наиболее сложная ситуация - Киев и область, Винница и область, Львов и область. Но и во многих других регионах, к сожалению, есть масштабные отключения: это и Днепр и область, Волынь, Житомирщина, Закарпатье, Франковщина, Одесса и область, Полтавская область, Тернопольщина, Черниговщина и другие города и области", - рассказал он в вечернем обращении.

Минобороны РФ отрицает увеличение срока службы по призыву

Утром 17 декабря в Telegram-каналах разошелся отрывок из эфира "Дмитров ТВ", в котором военком по Дмитрову, Талдому и Дубне подполковник Михаил Фотин заявил о подготовке к увеличению срока службы по призыву до двух лет. "Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года", - сказал Фотин. Позднее он отверг свои слова, заявив, что видео было снято 2 года назад - при этом в интервью он упоминает мобилизацию и вступление Финляндии в НАТО, о чем два года назад речи не шло.

Позднее Минобороны опровергло планы увеличивать длительность срочной службы. "В настоящее время каких-либо изменений законодательства Российской Федерации в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается", - заявили в ведомстве.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков предположил, что выступление Фотина может быть попыткой стимулировать призывников являться в военкоматы.

Министр юстиции ФРГ: Путин может быть объектом расследования суда в Гааге

Президент России Владимир Путин может стать объектом расследования международного уголовного суда в Гааге, заявил министр юстиции Германии Марко Бушман (Marco Buschmann). По его словам, дело в отношении Путина может быть расследовано за преступления против человечности. "И это не гипотетическое дело", - подчеркнул Бушман.

Если люди остаются без электричества и отопления при сильном морозе из-за целенаправленного уничтожения гражданской инфраструктуры, это может быть расценено как преступление против человечности, сказал министр. Доказательством прямой ответственности Путина могут быть его телевизионные выступления, в которых он объясняет, что разрушение энергетических объектов является преднамеренной тактикой. При этом генеральный прокурор Германии не может вести расследование в отношении российского президента, который как глава государства пользуется неприкосновенностью, добавил Бушман.

Генерал ВСУ: Украина готовится к наступлению России с севера

Украина и ее западные партнеры должны быть готовы к сценарию, при котором Россия проведет всеобщую мобилизацию и привлечет в ряды своих вооруженных сил около миллиона человек, заявил командующий оперативным командованием "Юг" украинской армии генерал-майор Андрей Ковальчук в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Я думаю, что Путин это обдумывает, и такой вариант мы не можем исключать. Мы должны быть к этому готовы. Сегодня должна быть четкая позиция наша и наших партнеров о том, что если Путин позволит себе полную мобилизацию, то партнеры готовы предоставить все силы и средства, чтобы остановить уже не трехсоттысячную армию, а миллионную армию",- сказал Ковальчук.

Франак Вячорка в интервью Conflict Zone To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Кроме того, ВСУ допускают, что Россия снова попытается атаковать Украину со стороны Беларуси в годовщину начала войны, рассказал генерал. "Да, мы предполагаем такие варианты, такие сценарии. Мы готовимся к этому. Мы живем с мыслью, что они снова нападут. Это наша задача. Мы рассматриваем возможность наступления из Беларуси в конце февраля, может быть, позже. Мы готовимся к этому. Мы смотрим, где они накапливают силы и средства", - рассказал Ковальчук.

ГУР: Россия получила новую партию иранских дронов

Россия получила от Ирана новую партию ударных беспилотников Shahed, сообщили в украинской военной разведке. "Это новая партия. Мы не комментируем сейчас количество, но, очевидно, она меньше, чем предыдущие", - заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире украинского телемарафона. По его словам, во время вчерашней массированной атаки дроны Shahed не использовались.

"По состоянию на сегодня иранских баллистических ракет у России для использования в Украине мы не видели. Но такая вероятность существует", - ответил представитель разведки на вопрос о поставках этого вида вооружения.

Подписано соглашение о прокладке подводного энергокабеля из Азербайджана в Европу

Лидеры Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии подписали соглашение о прокладке электрического кабеля по дну Черного моря для передачи в Европу зеленой азербайджанской энергии от запланированных ветряных электростанций в Каспийском море.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), цель проекта - обеспечить снабжение ЕС энергией из возобновляемых источников, осуществляя ее транспортировку через территорию Румынии и Венгрии. Также он поможет в восстановлении энергетической системы Украины, разрушенной в ходе войны с Россией, добавила глава ЕК.

"С начала российского вторжения мы решили отказаться от российского топлива и диверсифицировать источники за счет таких надежных партнеров в области энергии, как сидящие за этим столом, и это работает", - подчеркнула фон дер Ляйен.

СК не нашел состава преступления в призыве Красовского "топить" украинских детей

Следственный комитет России не усмотрел состава преступления в высказываниях сотрудника Russia Today Антона Красовского, призывавшего "топить" и "жечь" детей в Украине. Об этом сказано в ответе ведомства на запрос адвоката и депутата Мосгордумы Евгения Ступина.

"Сообщаю, что в поступившем обращении сведений о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетних либо с их участием не сообщается. Вопросов, относящихся к компетенции ГСУ СК России по Москве, не содержится", - говорится в документе

В СК отметили, что обращение депутата перенаправлено в управление МВД по Москве "в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий".

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