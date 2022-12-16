В Киеве восстановлены работа метро и водоснабжение

На 297-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 17 декабря (время московское).

В Киеве после ракетных обстрелов восстановлены работа метро и водоснабжение

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о возобновлении работы киевского метро и восстановлении водоснабжения. "Сегодня утром в 7.30 возобновляет работу киевское метро... Водоснабжение вернули всем жителям столицы", - написал он в постах в своем Telegram-канале. Накануне российские войска нанесли массированный ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Всего, по данным Генштаба ВСУ, выпущено 98 ракет, большинство их них сбиты.

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В Кривом Роге спасатели извлекли из-под завалов разрушенного российской ракетой дома тело погибшего полуторагодовалого мальчика. Таким образом, нанесенный в пятницу удар по городу унес четыре жизни, написал в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. "Россияне убили 64-летнюю женщину и молодую семью с маленьким сыном. Тринадцать человек ранены. Среди них четверо детей", - сообщил он.

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Российские войска в Херсонской области передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть сил из Каховки и Новой Каховки в район поселка Нижние Серогозы, сообщил Генштаб ВСУ в утренней оперативной сводке . Военные РФ распространяют среди местных жителей информацию, что Каховка будет оставлена российскими войсками до конца нынешнего года, и предлагают лояльным местным жителям переехать в аннексированный Крым, указывается далее.

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В шахтах Днепропетровской области - в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах - из-за массированных российских ракетных ударов по Украине и обесточивания были заблокированы более 3000 горняков, сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук. Он добавил, что все шахтеры уже подняты на поверхность. В свою очередь глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в момент удара в криворожских шахтах находились 596 человек. Утром 16 декабря в Кривом Роге российская ракета попала в жилой дом, погибли три человека, еще 13 были ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы.

ISW: Путин в Минске попытается надавить на Лукашенко

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Владимир Путин во время намеченного на 19 декабря визита в Минск намерен оказать давление на белорусского правителя Александра Лукашенко, чтобы создать условия для возобновления наступления на Украину в начале 2023 года, полагают аналитики американского Института изучения войны (ISW). В настоящее время ISW оценивает риск российского вторжения в Украину с территории Беларуси как низкий, но возможный. В то же время Лукашенко, по данным ISW, уже начал создавать информационные предпосылки, чтобы отказать Путину в его требованиях, как он это делает уже не одно десятилетие.

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США пообещали предоставить Украине оборудование, необходимое для быстрого восстановления ее энергетических объектов после российских ракетных ударов. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по окончании встречи с помощником госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайеттом и послом США в Украине Бриджит Бринк. Ермак рассказал им, в частности, о последствиях недавней российской атаки. Собеседники заверили его в готовности и далее оказывать украинскому народу эффективную поддержку.

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Кремль готовится к затяжной войне в Украине, поэтому все члены НАТО, которые поддерживают эту страну, должны продолжать поставлять Киеву оружие до тех пор, пока Владимир Путин не осознает, что он не способен победить на поле боя, заявил в интервью агентству AFP генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По словам Столтенберга, никаких признаков того, что Путин отказался от цели получить контроль над Украиной, пока не видно. В то же время генсек НАТО высказал мнение, что эта война, скорее всего, "закончится за столом переговоров, как и большинство войн".

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Олигархи и компании из России и Беларуси оспаривают в Европейском суде в Люксембурге санкции, введенные против них Евросоюзом в связи с войной РФ в Украине. Сейчас на рассмотрении высшей судебной инстанции ЕС находится 61 подобный иск, сообщила немецкая газета Bild. Два олигарха - Григорий Березкин и Геннадий Тимченко - требуют компенсации за якобы понесенный ими "нематериальный ущерб". Мультимиллиардер Березкин, владеющий группой компаний ЕСН, утверждает, что "понес серьезный репутационный ущерб" и не имеет отношения к событиям в Украине,а также не поддерживает правительство РФ. В качестве компенсации нематериального ущерба он запросил символический один евро. В свою очередь проживающий в Швейцарии Тимченко, главный акционер банка "Россия" и близкий друг Владимира Путина, с которым президент даже иногда играет в хоккей, добивается выплаты 1 млн евро. Он считает, что власти ЕС явно ошиблись в оценке его отношений с Путиным.

Американский генерал: Россия не будет вновь пытаться взять Киев

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Россия не будет предпринимать новую попытку взять Киев, считает американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. "Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, тем более надлежащего качества", - написал Ходжес в микроблоге Twitter. Заодно он напомнил, что последняя частичная мобилизация в России с треском провалилась (здесь Ходжес использовал нецензурное выражение "Cluster F***". - Ред.). Тем самым американец возразил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который в интервью газете The Economist заявил: "Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев". Бен Ходжес также добавил, что завышенная оценка потенциала новых наступательных операций России играет на руку тем, кто не хочет продолжать поддерживать Украину.

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В девятом пакете санкций, введенных Европейским Союзом против России, оказались и 29 фигурантов совместного расследования изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel о секретном подразделении Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил РФ, которое занимается наведением высокоточных ракет по целям в Украине. Все 29 носят офицерские звания и служат в ГВЦ, причем большинство из них - в подразделении планирования ракетных ударов. Под санкции, в частности, подпали директор ГВЦ генерал-майор Роберт Баранов, заместитель командира ГВЦ полковник Евгений Капшук и командир отдела предварительного планирования ракетных ударов ГВЦ полковник Игорь Багнюк. По данным The Insider, в ближайшее время санкции против предполагаемых наводчиков планируют ввести и США.

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Молдова временно остановит вещание шести телеканалов за "распространение некорректной информации" при освещении событий в стране и войны России против Украины. Такое решение приняла правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, чтобы "защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением". Речь идет о телеканалах "Первый в Молдове", "РТР-Молдова", "Акчент-ТВ", "НТВ-Молдова", "ТВ-6" и "Орхей-ТВ". "Эти СМИ серьезно и неоднократно нарушали кодекс аудиовизуальных услуг, тенденциозно и манипулятивно отражая события в нашей стране, а также события, связанные с войной России против Украины", - написал вице-премьер Молдовы Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

Запрет вступит в силу 19 декабря и будет длиться в течение всего срока действия чрезвычайного положения, объявленного Молдовой после российского вторжения в Украину 24 февраля.

Австрия перечислит 5 млн евро на поддержку энергетики Украины

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Австрия выделяет 5 млн евро в Фонд энергетической поддержки Украины, созданный украинским министерством энергетики при Секретариате Энергетического сообщества с целью аккумулирования средств доноров на закупки необходимого оборудования для украинских энергетических компаний. Об этом объявил в Вене вице-канцлер Австрии Вернер Коглер в ходе встречи с замминистра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярославом Демченковым. "Это первый этап финансовой помощи, которая вместе с оборудованием, уже доставленным и которое еще будет доставлено в Украину, существенно усилит способность энергетических компаний осуществлять ремонтные работы объектов инфраструктуры", - сообщило украинское Минэнерго. Коглер выразил слова поддержки Киеву и подчеркнул, что поражен мужеством украинцев и профессионализмом энергетиков, которые после массовых обстрелов неустанно ремонтируют поврежденные объекты. В свою очередь Демченков поблагодарил партнеров за финансовую и материальную поддержку, отметив, что потребности Украины в оборудовании "растут с каждой неделей".

Хроника событий 16 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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