Под санкции ЕС подпали российские наводчики ракет на Украину

В черный список Европейского Союза среди прочих включены 29 сотрудников Главного вычислительного центра ВС РФ. По данным расследователей, именно они наводят управляемые ракеты на украинские гражданские объекты.

В девятом пакете санкций, введенных Европейским Союзом против России, среди прочих внесены 29 фигурантов совместного расследования изданий The Insider, Bellingcat и Der Spiegel о секретном подразделении Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил РФ, которое занимается наведением высокоточных ракет по целям в Украине. Их имена значатся в списке, опубликованном в официальном журнале ЕС в пятницу, 16 декабря.

Все 29 носят офицерские звания и служат в ГВЦ, причем большинство из них - в подразделении планирования ракетных ударов. Под санкции, в частности, подпали директор ГВЦ генерал-майор Роберт Баранов, заместитель командира ГВЦ полковник Евгений Капшук и командир отдела предварительного планирования ракетных ударов ГВЦ полковник Игорь Багнюк.

По данным The Insider, в ближайшее время санкции против предполагаемых наводчиков планируют ввести и США.

Что узнали журналисты The Insider, Bellingcat и Der Spiegel

В результате шестимесячного расследования, опубликованного 24 октября, журналистам The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. удалось выявить в составе Главного вычислительного центра Вооруженных сил России ранее засекреченную группу из десятков военных инженеров, имеющих образование и профессиональную подготовку в области программирования траекторий ракет. Именно офицеры этой группы, по мнению расследователей, занимаются наведением высокоточных крылатых ракет большой дальности и могут быть причастны к разрушению гражданской инфраструктуры Украины и гибели мирных жителей.

Журналисты проанализировали данные группы и пришли к выводу, что она подразделена на три команды, каждая команда программирует траектории полета одного конкретного типа ракет: ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования), 9М728 (он же Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" наземного базирования) и Х-101 (воздушного базирования). Однако из текста расследования не ясно, на основании чего авторы разделили офицеров на команды.

Расследование не дает ответ и на вопрос, происходят ли удары по гражданским целямиз-за технических сбоев в ракетах, некачественной разведывательной информации, или же вред гражданскому населению наносится намеренно. "Так или иначе, лица, ответственные за наведение и пуск этих ракет, - военные преступники", - подчеркивают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.

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