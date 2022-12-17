Под санкции ЕС подпали российские наводчики ракет на Украину
Жан Рофе
58 мин. назад
В черный список Европейского Союза среди прочих включены 29 сотрудников Главного вычислительного центра ВС РФ. По данным расследователей, именно они наводят управляемые ракеты на украинские гражданские объекты.
Все 29 носят офицерские звания и служат в ГВЦ, причем большинство из них - в подразделении планирования ракетных ударов. Под санкции, в частности, подпали директор ГВЦ генерал-майор Роберт Баранов, заместитель командира ГВЦ полковник Евгений Капшук и командир отдела предварительного планирования ракетных ударов ГВЦ полковник Игорь Багнюк.
По данным The Insider, в ближайшее время санкции против предполагаемых наводчиков планируют ввести и США.
Что узнали журналисты The Insider, Bellingcat и Der Spiegel
В результате шестимесячного расследования, опубликованного 24 октября, журналистам The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. удалось выявить в составе Главного вычислительного центра Вооруженных сил России ранее засекреченную группу из десятков военных инженеров, имеющих образование и профессиональную подготовку в области программирования траекторий ракет. Именно офицеры этой группы, по мнению расследователей, занимаются наведением высокоточных крылатых ракет большой дальности и могут быть причастны к разрушению гражданской инфраструктуры Украины и гибели мирных жителей.
Журналисты проанализировали данные группы и пришли к выводу, что она подразделена на три команды, каждая команда программирует траектории полета одного конкретного типа ракет: ЗМ-14 ("Калибр", морского базирования), 9М728 (он же Р-500, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" наземного базирования) и Х-101 (воздушного базирования). Однако из текста расследования не ясно, на основании чего авторы разделили офицеров на команды.
Расследование не дает ответ и на вопрос, происходят ли удары по гражданским целямиз-за технических сбоев в ракетах, некачественной разведывательной информации, или же вред гражданскому населению наносится намеренно. "Так или иначе, лица, ответственные за наведение и пуск этих ракет, - военные преступники", - подчеркивают The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.