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Фото: Russian Defense Ministry Press Service/AP/picture alliance
КонфликтыРоссия

Журналисты вычислили российских наводчиков ракет на Украину

Жан Рофе
1 ч. назад

Расследование The Insider, Bellingcat и Der Spiegel выявило группу из более чем 30 военных инженеров, "причастных к убийству мирных жителей Украины".

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Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в понедельник, 24 октября, опубликовали совместное расследование о секретном подразделении Главного вычислительного центра (ГВЦ) Вооруженных сил РФ, которое занимается наводкой высокоточных ракет по целям в Украине и может быть причастно к ударам по гражданской инфраструктуре.

Журналистам удалось идентифицировать в составе этого подразделения более 30 российских военных инженеров, большинство из которых - "молодые мужчины и женщины с бэкграундом в сфере информационных технологий и даже в разработке компьютерных игр". "Детализация их звонков, сопоставленная с обстрелами, подтверждает их причастность к убийству мирных жителей Украины", - пишет The Insider.

Чтобы найти их, авторы расследования проанализировали данные тысяч выпускников ведущих военных институтов России, специализирующихся на ракетостроении и целеуказании. Как оказалось, те ракетчики, которые после выпуска поступили на службу в ГВЦ, зарегистрированы как проживающие и работающие по адресу Знаменка, 19 в Москве - официальному адресу российского Генштаба.

Как вычислили наводчиков

Авторы расследования изучили метаданные телефонных разговоров начальника ГВЦ генерал-майора Роберта Баранова с 24 февраля по конец апреля 2022 года. Каждый раз перед запусками крылатых ракет по Украине, ему звонили с одного и того же номера, который, как выяснили журналисты, принадлежит полковнику Игорю Багнюку. Он также зарегистрирован на Знаменке, 19.

Исследовав метаданные звонков Багнюка, расследователи и вычислили целое подразделение из 33 военных инженеров и айтишников, подчиняющихся полковнику. Оно состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного типа высокоточных ракет: крылатых ракет "Калибр" морского базирования, крылатых ракет Р-500 для комплексов "Искандер" наземного базирования и крылатых ракет Х-101 воздушного базирования.

Журналисты The Insider связались с наводчиками по телефонам "из полученного биллинга". Все абоненты признали, что телефонные номера принадлежат им, но отрицали, что работают в ГВЦ и имеют какое-либо отношение к обстрелам Украины.

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