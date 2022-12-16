Массированный обстрел Украины и все события 296-го дня войны

По Украине выпущено 76 ракет, половина потребителей остались без электроэнергии, девятый пакет санкций ЕС против России.

На 296-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины.

Очередной массированный российский обстрел Украины

Российские войска нанесли по Украине очередной массированный ракетный удар. Утром во всех регионах страны объявили воздушную тревогу. В общей сложности было выпущено более 70 ракет. "По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатые (Х-101, "Калибр", Х-22) и четыре управляемые авиационные (Х-59). /Х-31П)", - сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

ВСУ сбили 60 ракет, рассказал президент Владимир Зеленский. "Все их мишени сегодня - гражданские, и это преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения", - уточнил он, подчеркнув, что у России хватит ракет еще на несколько массированных обстрелов территории Украины.

В результате обстрела были обесточены области и крупные города

В результате нападения были повреждены девять электростанций, подача энергии потребителями по стране сократилась наполовину, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Полностью обесточены оказались Харьков и вся Харьковская область - без электроэнергии остались почти 1,3 миллиона человек. В Полтавской области была обесточена Полтава, без света и воды остался Кременчуг.

Аварийно отключать электричество начали в Николаеве и Николаевской области, сообщил глава военной областной администрации Виталий Ким. В Днепре остановились метро и весь электротранспорт. Власти Запорожской области также призвали население готовиться к отключениям электричества. Превентивные отключения произошли по меньшей мере в четырех областях - Сумской, Житомирской, Кировоградской и Ровенской.

В Кривом Роге под обстрел попал жилой дом

В Кривом Роге в результате российского обстрела разрушен подъезд жилого дома. Погибли 64-летняя женщина и супружеская пара, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. Под обломками находится ребенок, ранения получили 13 человек, среди них - четверо детей.

ЕС обнародовал девятый пакет санкций против России

В официальном журнале Евросоюза опубликовано содержание девятого пакета санкций ЕС против России. Под ограничения попали все виды вооруженных сил РФ, все парламентские партии и Роскомнадзор. Санкционные списки также пополнили 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета федерации, 20 членов Конституционного суда России, вице-премьер Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и образования Валерий Фальков, министр культуры Ольга Любимова и семь российских губернаторов.

Санкции введены против трех банков: Московского кредитного банка, Всероссийского банка развития регионов и Дальневосточного банка. В список юридических лиц, попавших под санкции, включены еще 168 компаний, связанных с оборонным комплексом РФ.

Что входит в новый пакет санкций ЕС против России To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Из медийных персон в девятый пакет санкций включены телеведущий Борис Корчевников, певец Григорий Лепс, режиссер и телеведущий Никита Михалков, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, дочери Рамзана Кадырова - Айшат и Карина.

ЕС также запретил поставки в Россию товаров для авиационной и космической отрасли и дронов. Запрещены европейские инвестиции в энергетический и горнодобывающий сектора, а также отозваны лицензии на вещание в странах ЕС у "Первого канала", телеканалов "Россия", НТВ и Рен ТВ.

США не видят признаков подготовки нового наступления на Киев

США не видят признаков подготовки российского наступления на Киев, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. "Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев", - сказал он.

Ранее о таких планах Кремля сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут сражаться. Они будут. Царь велел им идти на войну, они и идут на войну. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 миллиона человек. Россияне готовят около 200 тысяч свежих солдат. Я не сомневаюсь, что они предпримут еще одну попытку дойти до Киева", - сказал Залужный в интервью The Economist.

По его мнению, следующая фаза войны начнется в следующем году. "В лучшем случае в марте, в худшем - в конце января", - сказал Залужный.

Минобороны Великобритании: Россия готовится к позиционной войне

Британская разведка в новом отчете сообщила об оборонительных укреплениях, возводимых в последние недели российскими военными вдоль линии фронта. Приоритет отдан северному сектору вокруг города Сватово, рассказали в разведке. "Эти постройки соответствуют традиционным военным планам укрепления, практически не изменившимся со времен Второй мировой войны. Такие конструкции, скорее всего, будут уязвимы для современных точечных непрямых ударов", - считают британские военные.

Строительство таких крупных оборонительных рубежей - еще одна иллюстрация возврата России к позиционной войне, от которой большинство современных западных вооруженных сил в значительной степени отказались в последние десятилетия, констатируют в Лондоне.

Первые приговоры за дезертирство и самовольное оставлении части во время мобилизации

Российские суды начали выносить приговоры по новым статьям о дезертирстве и самовольном оставлении части в период мобилизации, обнаружило издание "Медиазона", изучив сайты гарнизонных военных судов.

Один приговор вынесен в Мурманске по статье о дезертирстве и по одному - в Великом Новгороде и подмосковном Солнечногорске - за самовольное оставление части. В Великом Новгороде солдата приговорили к пяти годам условно за оставление места службы, в подмосковном Солнечногорске - к четырем годам условно.

В Мурманске гарнизонный военный суд вынес приговор Максиму Малышеву, которого обвиняли в дезертирстве в период мобилизации и в покушении на незаконное пересечение границы. Текст приговора на сайте суда не опубликован, поскольку процесс проходил в закрытом режиме, объяснил "Медиазоне" судья Виталий Загорский.

"Процесс был закрытый, потому что содержит в себе определенную секретную информацию, не для распространения другим лицам. Вы знаете, как работают СМИ западных стран. Телевизор, что ли, не смотрите, что они там несут в отношении нас. Преступление, которое он совершил, резонансное с точки зрения настоящих событий, которые сейчас происходят. И чтобы утечки информации не было, чтобы потом в какой-то, извините меня, "Пиндосии" на своем канале они не рассказывали, что творят у нас эти лица, я закрыл процесс, вот и все", - цитирует судью "Медиазона".

"Вагнеровцы" могли убить десять наемников, отказавшихся воевать

Бывший наемник из ЧВК Вагнера и командир убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина Андрей Медведев рассказал изданию The Insider, что ему известно о десяти убийствах "вагнеровцами" наемников, отказавшихся участвовать в боевых действиях. По словам Медведева, двое из десяти казненных, о которых ему известно, не были заключенными.

Об одном из случаев убийства отказников он рассказал подробно: "Они получили ранения и поехали в госпиталь под Первомайском, и оттуда попытались сбежать. Их взяли на границе, на блокпосте. Приехала группа МЕД - и расстреляли". Группа МЕД - это отдельное подразделение при службе безопасности ЧВК Вагнера, которое и занимается убийствами отказников, уточнил Медведев.

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