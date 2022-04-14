Владимир Кличко о войне в Украине: Мы готовы ко всему

О том, какова ситуация в Киеве, могут ли украинцы возвращаться в столицу, что происходит в Мариуполе и почему визит президента ФРГ Штайнмайера в Украину оказался нежелательным, DW поговорила с Владимиром Кличко, участником сил территориальной обороны Украины и братом мэра Киева Виталия Кличко.

Deutsche Welle: Владимир, я хочу начать с вопроса о ситуации в Киеве, где вы сейчас находитесь, и в прилегающих районах после вывода российских войск.

Владимир Кличко: В последние дни мы могли наблюдать, что Киев, так сказать, возвращается к жизни. На улицах стало больше людей, а на дорогах - больше машин. Так что в городе есть какое-то движение транспорта. Но даже несмотря на то, что город возвращается к жизни, нам нужно и дальше соблюдать осторожность в том, сколько людей возвращается в город, в столицу, потому что мы действительно верим, что русские никуда не денутся, столица все равно остается одной из их целей.

В ближайшие дни, очевидно, будут крупные сражения на востоке и юге Украины. И мы готовы защищать юго-восток страны. Но мы также готовимся к возможному возобновлению [атак россиян] на столицу. Так что, даже несмотря на то, что жизнь в Киеве немного наладилась, мы должны с большой осторожностью делать каждый наш шаг. Это касается и того, сколько людей возвращаются в город. Мэр города советует жителям столицы не торопиться с возвращением домой.

- Что вы можете рассказать нам о ситуации в Мариуполе? Россия сообщает о массовой капитуляции украинских войск. Город сдался или его все еще защищают?

- Город продолжают защищать, защитники города все еще находятся в Мариуполе. Ситуация там очень критическая, очень критическая в течение последних двух недель. Город подвергался бесконечным бомбардировкам, российские войска пытались полностью захватить город. Но они в этом не преуспели. И, как я уже сказал, ситуация критическая во всех аспектах. Я не знаю, сколько тысяч мирных жителей убиты и сколько все еще находятся в городе. Понятно, что очень трудно получить точные цифры из-за ситуации. Но город все еще сопротивляется. Я горжусь нашей страной, женщинами и мужчинами, которые вместе выступили против этой бессмысленной войны и российской агрессии, особенно в городе Мариуполе.

-Россия, похоже, собирает свои силы для крупного наступления на юге и юго-востоке Украины. Вы упоминали об этом чуть раньше. Готовы ли украинские силы обороны к этому?

- Мы готовы ко всему. Так же, как мы были готовы и раньше. Сегодня 50-й день войны, которую начала Россия. Мы готовы ко всему. К худшим вариантам - применению химического оружия... Готовы ко всему. По крайней мере, морально. Очевидно, нам нужны поставки [оружия] и поддержка со стороны свободного мира, а также помощь наших союзников и партнеров в гуманитарных и военных вопросах. И, очевидно, мы не можем забывать о том, чтобы продолжать курс на экономическую изоляцию России, потому что на деньги, которые они получают в свой бюджет, они будут продолжать покупать оружие и платить своим солдатам, чтобы они убивали нас, украинцев.

- Владимир, вы только что упомянули, что Украине нужно оружие, в том числе тяжелое вооружение. США и Великобритания начинают его поставлять, но Германия все еще колеблется. Вы встречались с представителями правительства Германии во время недавней поездки в Берлин. Что вы им сказали и как они ответили?

- Осознание этой агрессии в Германии, как мы видим, происходит очень медленно. Но после своего двухдневного визита и встреч со всеми ключевыми политиками в правительстве Германии хочу сказать, что немцы как народ и немецкие власти объединились - что бывает довольно редко - и выступают единым фронтом против российской агрессии.

Мы получаем невероятную поддержку от немцев в гуманитарном плане - Германия приняла много украинских беженцев - а также в плане санкций. Это медленный процесс и этого недостаточно, но немцы на пути к тому, чтобы распознать нашего общего врага. Речь в данном случае о Российской Федерации и о войне, которую развязала Россия. Поэтому, хотя это и медленный процесс, мы вместе противостоим этой агрессии, и Германия не исключение, она на стороне Украины.

- Владимир, вы говорите, что у Германии хорошие отношения с Украиной, вашим президентом Владимиром Зеленским и правительством Германии. Но явно пренебрежительного отношения к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру (Frank-Walter Steinmeier) вызвало некоторую напряженность. Что вы об этом думаете?

- Президент Штайнмайер совершил много ошибок. Он помог России стать тем, чем она сегодня стала. Он признал свои ошибки. Он подтвердил это и открыто выступил против российской агрессии, против войны и, в частности, против президента Путина. Я не собираюсь во время этой войны критиковать ни одного президента с украинской стороны за его решение. И сейчас, поскольку президент Штайнмайер признал свои ошибки, я верю и надеюсь, что встреча между президентом ФРГ Штайнмайером и президентом Украины Зеленским состоится в ближайшие дни или недели здесь в Киеве.

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