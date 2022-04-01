Киев начал оживать. Наш репортаж

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Людей и машин на киевских улицах становится больше, полки супермаркетов заполняются продуктами, заработали продуктовые ярмарки, парикмахерские, кафе и рестораны - Киев постепенно возвращается к жизни.
В первые дни апреля Киев заметно оживился. На улицах стало больше машин и прохожих. Открываются магазины, кофейни, рестораны, парикмахерские. Киевские власти сообщили о возобновлении в дистанционном режиме обучения 90 процентов школьников. Киевляне, выехавшие из города после начала российских бомбардировок в конце февраля, возвращаются в свои дома, несмотря на предупреждения городских властей, что военная опасность еще не отступила.
Согласно социологическому исследованию Центра им. Разумкова, 79 процентов беженцев хотят вернуться в Украину. В Киев уже сейча ежедневно возвращаются сотни людей, сообщили DW в волонтерском штабе эвакуации Киева. На автостанцию столичного железнодорожного вокзала утром 5 апреля прибыл заполненный пассажирами автобус из Ровно. Сорокалетний киевлянин Андрей рассказал, что вернулся через этот город из Польши, поскольку в первый день бомбардировок Киева посчитал своей обязанностью доставить жену и двоих детей четырех и шести лет в безопасное место. Он вывез семью к знакомым польским фермерам, к которым когда-то приезжал на заработки. "Хотел сразу вернуться и пойти воевать, но пришлось остаться и зарабатывать семье на жизнь", - сказал мужчина.
Утром 5 апреля столица Украины снова содрогалась от грохота взрывов на северо-западе. Но они не пугали новоприбывших. "Мы же регулярно новости читаем, знаем, что это саперы разминируют Бучу и другие пригороды. Как только увидели, что там натворили россияне, сразу решили возвращаться. Наша киевская квартира осталась невредимой, а мне пора браться за оружие или восстанавливать разрушенное", - сказал Андрей. Его жена тоже соскучились по своему городу и готовы терпеть опасность и неудобства, лишь бы вернуться домой.
Андрей порадовался возможности добраться домой, не тратясь на такси. Как раз 5 апреля полноценно заработали центральные станции метро - с начала войны они использовались только как бомбоубежища и поезда на них не останавливались. По сообщению киевских властей, в столице вышли на маршруты около 150 автобусов и более 30 трамваев. Такси тоже вернулись к довоенным тарифам на пассажирские перевозки.
За последнюю неделю на киевских дорогах значительно прибавилось машин. Вернулись и привычные пробки на автомагистралях. Однако сейчас они образуются на блокпостах и на въездах на мосты через Днепр, где у водителей и пассажиров проверяют документы.
Еще в последние дни марта в киевских супермаркетах заполнились ранее пустые полки. С одной стороны, спал ажиотаж, а с другой - вместо преимущественно импортных продуктов, которые доставлялись в первые дни войны гуманитарными конвоями, на полках появились привычные товары украинских производителей - от кондитерских изделий до свежего мяса и молочных продуктов. Ежедневно киевская мэрия сообщает о работе в разных районах столицы фермерских мини-ярмарок, где можно купить картофель, овощи для борща, бакалейные товары и т.д.
"Мы бы уже давно к вам приехали, но добраться с левого берега на правый можно только через два часа из-за пробок на мостах и бесконечных блокпостов. А еще, как только мы выезжали, начинали выть сирены воздушной тревоги и приходилось возвращаться", - рассказал в разговоре с DW фермер, развернувший передвижной прилавок в центре Киева.
В последнюю неделю, еще до отступления российских войск из Киевской области, воздушных тревог в столице стало гораздо меньше, а звуки перестрелок в ходе уличных боев с диверсантами постепенно утихли. Только жителей некоторых окраин города беспокоили отзвуки стрельбы, но, как выяснилось, это не бои - в ближайших лесах проходят подготовку бойцы киевской территориальной обороны.
Вновь заработал малый бизнес. С начала апреля мэрия сообщает об открытии более 760 продуктовых магазинов, 400 ресторанов и более 440 СТО. У одной из центральных станций метро, используемой только как бомбоубежище, в бывшем тайском ресторанчике заработала кухня, где готовят горячую еду бойцам терробороны и людям, укрывающимся от воздушной опасности под землей. "Наш рекорд - 510 порций в день! Готовим борщи, супы, каши. Продукты подвозят местные фермеры", - рассказала DW повар Екатерина.
Рядом с этой закрытой для случайных посетителей кухней открылось кафе. Его менеджер Александра сообщила, что получает обжаренный кофе от поставщиков, которые с началом боев вокруг Киева выехали на запад Украины. "У нас ежедневно бывает до 50 клиентов, которым нравится как наш авторский кофе, так и наш уютный сад, где можно комфортно посидеть с чашкой в теплую погоду. Чувствуем, что люди постепенно возвращаются в столицу, клиентов становится больше. Но и конкуренция растет, поскольку каждый день открывается все больше кафе", - пожаловалась Александра.
Возле одного из самых дорогих супермаркетов Киева парковка снова заполнена автомобилями, а в ресторане при нем оказались занятыми все столики. Состоятельные киевляне спешат наверстать месяц запрета на продажу алкоголя, введенного одновременно с военным положением в стране. В остальных супермаркетах на входах в отделы по продаже спиртных напитков также сорваны желтые ленты, которыми они были перекрыты с конца февраля.
Радуются киевляне и открытию парикмахерских. Владелица одной из них, на Печерской площади, сообщила, что ближайшая свободная дата стрижки - только в начале мая. "У нас сейчас на смене лишь один парикмахер, а люди целый месяц не стриглись, женщинам негде было сделать профессиональный маникюр. Только военных и ребят, которые идут в военкоматы стрижем вне очереди. Нашим защитникам некогда ждать", - сказала DW парикмахер Елена.
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