Киев начал оживать. Наш репортаж

В первые дни апреля Киев заметно оживился. На улицах стало больше машин и прохожих. Открываются магазины, кофейни, рестораны, парикмахерские. Киевские власти сообщили о возобновлении в дистанционном режиме обучения 90 процентов школьников. Киевляне, выехавшие из города после начала российских бомбардировок в конце февраля, возвращаются в свои дома, несмотря на предупреждения городских властей, что военная опасность еще не отступила.

Уставшие жить за границей

Согласно социологическому исследованию Центра им. Разумкова, 79 процентов беженцев хотят вернуться в Украину. В Киев уже сейча ежедневно возвращаются сотни людей, сообщили DW в волонтерском штабе эвакуации Киева. На автостанцию столичного железнодорожного вокзала утром 5 апреля прибыл заполненный пассажирами автобус из Ровно. Сорокалетний киевлянин Андрей рассказал, что вернулся через этот город из Польши, поскольку в первый день бомбардировок Киева посчитал своей обязанностью доставить жену и двоих детей четырех и шести лет в безопасное место. Он вывез семью к знакомым польским фермерам, к которым когда-то приезжал на заработки. "Хотел сразу вернуться и пойти воевать, но пришлось остаться и зарабатывать семье на жизнь", - сказал мужчина.

Одна из кофеен в центре Киева, 5 апреля 2022 года

Утром 5 апреля столица Украины снова содрогалась от грохота взрывов на северо-западе. Но они не пугали новоприбывших. "Мы же регулярно новости читаем, знаем, что это саперы разминируют Бучу и другие пригороды. Как только увидели, что там натворили россияне, сразу решили возвращаться. Наша киевская квартира осталась невредимой, а мне пора браться за оружие или восстанавливать разрушенное", - сказал Андрей. Его жена тоже соскучились по своему городу и готовы терпеть опасность и неудобства, лишь бы вернуться домой.

Оживление на улицах

Андрей порадовался возможности добраться домой, не тратясь на такси. Как раз 5 апреля полноценно заработали центральные станции метро - с начала войны они использовались только как бомбоубежища и поезда на них не останавливались. По сообщению киевских властей, в столице вышли на маршруты около 150 автобусов и более 30 трамваев. Такси тоже вернулись к довоенным тарифам на пассажирские перевозки.

За последнюю неделю на киевских дорогах значительно прибавилось машин. Вернулись и привычные пробки на автомагистралях. Однако сейчас они образуются на блокпостах и на въездах на мосты через Днепр, где у водителей и пассажиров проверяют документы.

Рубли в Киеве больше никому не нужны

Еще в последние дни марта в киевских супермаркетах заполнились ранее пустые полки. С одной стороны, спал ажиотаж, а с другой - вместо преимущественно импортных продуктов, которые доставлялись в первые дни войны гуманитарными конвоями, на полках появились привычные товары украинских производителей - от кондитерских изделий до свежего мяса и молочных продуктов. Ежедневно киевская мэрия сообщает о работе в разных районах столицы фермерских мини-ярмарок, где можно купить картофель, овощи для борща, бакалейные товары и т.д.

"Мы бы уже давно к вам приехали, но добраться с левого берега на правый можно только через два часа из-за пробок на мостах и бесконечных блокпостов. А еще, как только мы выезжали, начинали выть сирены воздушной тревоги и приходилось возвращаться", - рассказал в разговоре с DW фермер, развернувший передвижной прилавок в центре Киева.

В последнюю неделю, еще до отступления российских войск из Киевской области, воздушных тревог в столице стало гораздо меньше, а звуки перестрелок в ходе уличных боев с диверсантами постепенно утихли. Только жителей некоторых окраин города беспокоили отзвуки стрельбы, но, как выяснилось, это не бои - в ближайших лесах проходят подготовку бойцы киевской территориальной обороны.

Чашка кофе под вой сирен

Вновь заработал малый бизнес. С начала апреля мэрия сообщает об открытии более 760 продуктовых магазинов, 400 ресторанов и более 440 СТО. У одной из центральных станций метро, используемой только как бомбоубежище, в бывшем тайском ресторанчике заработала кухня, где готовят горячую еду бойцам терробороны и людям, укрывающимся от воздушной опасности под землей. "Наш рекорд - 510 порций в день! Готовим борщи, супы, каши. Продукты подвозят местные фермеры", - рассказала DW повар Екатерина.

Менеджер одной из киевских кофеен Александра, 5 апреля 2022 года

Рядом с этой закрытой для случайных посетителей кухней открылось кафе. Его менеджер Александра сообщила, что получает обжаренный кофе от поставщиков, которые с началом боев вокруг Киева выехали на запад Украины. "У нас ежедневно бывает до 50 клиентов, которым нравится как наш авторский кофе, так и наш уютный сад, где можно комфортно посидеть с чашкой в теплую погоду. Чувствуем, что люди постепенно возвращаются в столицу, клиентов становится больше. Но и конкуренция растет, поскольку каждый день открывается все больше кафе", - пожаловалась Александра.

Исчезающие ограничения

Возле одного из самых дорогих супермаркетов Киева парковка снова заполнена автомобилями, а в ресторане при нем оказались занятыми все столики. Состоятельные киевляне спешат наверстать месяц запрета на продажу алкоголя, введенного одновременно с военным положением в стране. В остальных супермаркетах на входах в отделы по продаже спиртных напитков также сорваны желтые ленты, которыми они были перекрыты с конца февраля.

Без очереди стрижки в парикмахерской делают только военным и тем, кто идет в военкомат

Радуются киевляне и открытию парикмахерских. Владелица одной из них, на Печерской площади, сообщила, что ближайшая свободная дата стрижки - только в начале мая. "У нас сейчас на смене лишь один парикмахер, а люди целый месяц не стриглись, женщинам негде было сделать профессиональный маникюр. Только военных и ребят, которые идут в военкоматы стрижем вне очереди. Нашим защитникам некогда ждать", - сказала DW парикмахер Елена.

Смотрите также:

Война в Украине - 05.04.2022 Разрушенное здание театра в Мариуполе. Также в фотохронике войны в Украине от 5 апреля - другие фотографии из этого осажденного города, братская могила в Мотыжине, убитые жители в Буче, разрушенная "Мрия" в Гостомеле, предупреждение о минах на пляже в Одессе, акции протеста и беженцы. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 05.04.2022 Братская могила в Мотыжине под Киевом, обнаруженная после ухода российских войск. Поездка журналистов в это село была организована МВД Украины 4 апреля. В этом и других местах работают следователи, документирующие факты и доказательства для дальнейших расследований и поисков виновных.

Война в Украине - 05.04.2022 Как говорится в информации агентства DPA к этой фотографии, в одной из братских могил в Мотыжине были обнаружены тела старосты этого села Ольги Сухенко, рядом - тела мужа Игоря и сына Александра.

Война в Украине - 05.04.2022 57-летняя Татьяна Недашковская оплакивает своего мужа, убитого в Буче.

Война в Украине - 05.04.2022 Ирина Гаврилюк прижимает к груди кошку. Рядом во дворе дома в Буче лежат тела убитых мужа, брата и еще одного человека.

Война в Украине - 05.04.2022 Охраняет хозяина. Собака около убитого жителя города Буча.

Война в Украине - 05.04.2022 Шестилетний Влад Танюк около могилы своей матери в окрестностях Киева. Ирина Танюк скончалась во время войны от голода и травматического стресса.

Война в Украине - 05.04.2022 Подвал дома в городе Буча, в котором во время ведения боевых действий и временной оккупации скрывалось от обстрелов около четырехсот местных жителей.

Война в Украине - 05.04.2022 Убирает осколки и сажает в клумбы тюльпаны. 33-летняя жительница Мариуполя Викторина Мухина, слева на снимке, около своего многоэтажного дома.

Война в Украине - 05.04.2022 "В подъезде 7 человек. 2 детей. 4.04.2022" - надпись двери многоквартирного дома в Мариуполе.

Война в Украине - 05.04.2022 Житель Мариуполя в подвале дома. По оценкам властей Украины на начало апреля, в городе до сих пор остается более 100 тысяч гражданских.

Война в Украине - 05.04.2022 Самый большой грузовой самолет в мире - разрушенный Ан-224 "Мрия" на аэродроме в Гостомеле под Киевом после освобождения этого города.

Война в Украине - 05.04.2022 Похороны 44-летнего украинского военнослужащего Владимира Терешко во Львове.

Война в Украине - 05.04.2022 "Опасно мины" - предупреждение на пляже в Одессе.

Война в Украине - 05.04.2022 Отец Руслан Мишанин прощается с уезжающей в Польшу 9-летней дочерью на вокзале в Одессе.

Война в Украине - 05.04.2022 Дети-беженцы из Украины - 4-летний Костя и 12-летняя Доминика на пограничном пункте в польском селе Медыка.

Война в Украине - 05.04.2022 Дети с флагами Украины играют на улице в столице Польши Варшаве.

Война в Украине - 05.04.2022 Российская прима-балерина Ольга Смирнова (справа), покинувшая Большой театр и переехавшая в Нидерланды, во время подготовки к благотворительному концерту в пользу Красного Креста в итальянском Неаполе - с участием артистов балета из Украины и театра Сан-Карло.

Война в Украине - 05.04.2022 Фотографии убитых мирных жителей Украины - в руках участников акции протеста перед зданием посольства России в столице Литвы Вильнюсе.

Война в Украине - 05.04.2022 Рука убитой женщины. Проекция фотографии из Бучи на фасаде консульства России во Франкфурте-на-Майне в Германии. Среди других изображений был также призыв на английском языке прекратить покупку энергоносителей: "No Money for Murderers, Stop the Oil and Gas Trade". Автор: Николай Пермяков

