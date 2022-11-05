G7 пригрозили Минску последствиями за поддержку РФ в войне

Если Беларусь будет оказывать РФ более активную поддержку в войне с Украиной, ее ждут разрушительные расходы, предупредили представители "большой семерки" и ЕС.

Страны "большой семерки" и Евросоюз повторили свой призыв к Беларуси прекратить способствовать российскому вторжению в Украину и пригрозили в случае активной поддержки Москвы режимом Лукашенко оказать на Беларусь финансовое давление. "Мы повторяем наш призыв к белорусским властям перестать помогать России вести агрессивную войну против Украины, в том числе позволяя ВС РФ осуществлять с белорусской государственной территории запуски ракет, направленных на Украину. Если белорусские власти еще более непосредственно будут принимать участие в российской войне, G7 возложит на режим (правителя Беларуси Александра Лукашенко. - Ред.) сокрушительные дополнительные расходы", - говорится в заявлении глав МИД стран "Большой семерки" и представителей ЕС, опубликованном в субботу, 5 ноября, на сайте МИД ФРГ .

В том же документе подписавшиеся заявили о своем непоколебимом намерении продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную, политическую, техническую и правовую помощь, а также поддержку в сфере оборонной политики, необходимую, чтобы уменьшить страдания украинского населения и сохранить суверенитет и территориальную неприкосновенность в рамках границ, признанных международным правом.

"Мы будем поддерживать Украину так долго, насколько это будет необходимо", - говорится в заявлении.

Кроме того, представители "Группы семи" и ЕС подчеркнули, что намерены противостоять российской кампании дезинформации, включающей обвинения в адрес Украины, связанные с биологическим оружием.

Роль Беларуси в войне России против Украины

4 ноября Александр Лукашенко во время посещения Белорусской национальной биотехнологической корпорации заявил, что не планирует отправлять белорусских военных в Украину. "Сегодня кричат: "Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!" Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет", - сказал он.

В то же время он предупредил, что, если украинские военные с оружием в руках ступят на территорию его страны, "мало им не покажется".

4 октября на одном из совещаний Лукашенко подтвердил, что Беларусь участвует в российской "специальной военной операции" в Украине: "Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства".

10 октября Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Через несколько дней после этого первые эшелоны с российскими военнослужащими прибыли в Беларусь.

Смотрите также: