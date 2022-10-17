Шрайбман: "Услуги Лукашенко для РФ начинают весить больше"

В эфире "DW Новости Шоу" белорусский политический аналитик Артем Шрайбман прокомментировал противоречивые заявления белорусских властей о режиме контртеррористической операции, совместную региональную группировку войск (РГВ) и возможную мобилизацию в Беларуси.

DW: Глава МИД Беларуси (Владимир Макей - Ред.) сказал, что в стране ввели режим контртеррористической операции. Практически сразу КГБ опроверг это сообщение. И практически сразу сам Александр Лукашенко заявил о режиме так называемой повышенной террористической опасности. Что происходит?

Артем Шрайбман: Этот вопрос, которым задаются сегодня в Беларуси многие: почему такая вопиющая несогласованность госорганов и высших чиновников. Судя по всему, Макей просто сказал то, что он посчитал синонимом введенных мер. Пару дней назад Лукашенко поручил КГБ проводить контртеррористические учения, усилить контроль на границах и так далее. И Макей решил это назвать контртеррористической операцией. Позже это опровергли, потому что контртеррористическая операция - это конкретный правовой режим, который закреплен в законодательстве.

По сути белорусские власти усиливают разнообразные мероприятия, которые они называют подготовкой к нападению, к терактам, к захватам каких-то районов Беларуси. Формально не меняется практически ничего, но на деле происходит эскалация по разным векторам. Власти не только усиливают свои действия, проводят больше учений, больше мобилизационной или квази-мобилизационной активности, но они еще и приглашают российские войска.

- Лукашенко подчеркивает, что база региональной группировки войск - это белорусская армия, но при участии российских военнослужащих. Как, по вашей оценке, к этому могут отнестись белорусские генералы?

- Это вопрос, на который белорусские и российские власти должны дать ответ. В соответствии с соглашением об этой региональной группировке, требуется создать общее командование. Кто будет принимать решение об этом, неизвестно. Из слов Лукашенко вытекает, что российские войска это подмога. Исходя из этого, будет логично оставить командование за теми войсками, которые будут на территории Беларуси, в руках белорусского генералитета под руководством самого Лукашенко. До сих пор де-факто происходило параллельное существование двух армий. Российские войска на белорусской территории подчинялись только своему командованию, белорусские - белорусскому. Они просто сосуществовали, а в пользование российским военным передавались аэродромы, железная дорога и все необходимое. Что будет в этот раз, мы пока не знаем. Формально такой механизм реализуется впервые - до сих пор он 20 лет существовал только на бумаге, в (рамках соглашения о) Союзном государстве.

"Лукашенко оказывает Путину услугу"

- Если рассматривать с политической точки зрения, а не с военной, для режима Александра Лукашенко подобная ситуация - это ослабление или усиление?

- Контроль Лукашенко над ситуацией в стране от этого вряд ли меняется, потому что российские войска до сих пор не приходили как оккупационная администрация. Они приходят на базу, они приходят на перевалочный пункт. Им Беларусь как территория интересна только в этой точки зрения. Поэтому его режим как внутриполитический механизм, его система власти, не ослабевает. Его международная субъектность, безусловно, слабеет. Если на твоей территории стоят чужие войска, которые к тому же ведут агрессивную войну, ты очевидным образом даже в глазах собственных чиновников и тем более в глазах международного сообщества перестаешь быть субъектом. Лукашенко эту черту преодолел в принципе давно, еще в феврале.

- Если говорить о ситуации внутри страны, вы считаете, что особо ничего не меняется. Но могут ли генералы с сомнением отнестись к такому развитию событий?

- Зависит от того, какой будет состав группировки российских войск и кому будет подчиняться совместная региональная группировка. Если станет ясно, что вся белорусская армия на это время подчиняется российским генералам, то, конечно, это может вызвать серьезное моральное брожение в умах белорусских военных, которые не привыкли к такому подчинению.

Есть одна из гипотез, что под видом всей этой активности Лукашенко оказывает России услугу. Он принимает российских мобилизованных и дает им возможность тренироваться на белорусских полигонах, технике, с белорусским офицерским составом, параллельно выполняя задачу по сковыванию числа украинских войск на севере Украины. Все это похоже на оказание услуги Путину, объем которой мы пока не понимаем. Будет ли это реальное вступление в войну (что маловероятно) или ограничится демонстрационными пугающими жестами - непонятно. Но все это не выглядит инициативой Лукашенко, поскольку произошло сразу после двух встреч с Путиным.

Будет ли мобилизация в Беларуси?

- Может ли осуществиться сценарий, при котором Александр Лукашенко в каком-то виде проводит мобилизацию в Беларуси?

- Теоретически не исключено - о чем сообщают белорусские СМИ со ссылкой на разные источники. Белорусская армия в режиме своего мирного времени еще менее укомплектована, чем российская. Любой переход на военное положение, на подготовку к войне, обязательно подразумевает мобилизацию, потому что некоторые военные части укомплектованы лишь на 50-60 процентов. С таким составом невозможно даже представить себе боевые действия всерьез. Поэтому какая-то мобилизация резервистов будет необходима.

С военной точки зрения, я могу вам привести, наверное, с полдюжины причин и аргументов, почему участие в войне - абсурдная задумка для белорусского руководства. Но я столько же причин мог привести, почему абсурдно вторжение в Украину для Путина. Сейчас мы не можем полагаться в прогнозах на взвешивание "за" и "против". К сожалению, возможны абсолютно любые сценарии, включая мобилизацию. Однако и украинские военные, и НАТО, по состоянию на вчера (13 октября - Ред.) заявляли, что не видят никаких приготовлений.

Артем Шрайбман Фото: privat

- Ранее казалось, что мобилизация в России - это крайне непопулярный ход со стороны руководства страны. Люди это не поймут и не поддержат. Тем не менее, так называемая "частичная мобилизация" продолжается, и людей буквально вылавливают на улицах. С политической точки зрения, насколько можно предположить, что мобилизация в Беларуси станет если не убийственным, но разрушительным шагом для режима Лукашенко?

- Да, может. Однако есть ряд отличий от ситуации в России, которые делают ситуацию Лукашенко еще хуже. Судя по опросам, рейтинг Путина на фоне войны вырос. У Лукашенко такой радости нет с 2020 года. Кроме того, для большинства белорусов, которые даже симпатизируют России, согласно исследованиям, это чужая война. Поэтому есть большой риск для Лукашенко разочароватьсущественную часть своих сторонников, которые поддерживают его именно за то, что он их смог убедить, что благодаря ему в стране мир. Такой разворот на 180 градусов. В условиях двухлетних репрессий в Беларуси я не могу себе представить протестное движение по примеру 2020-го года. Скорее это может быть локальный, партизанский протест, на подобие поджога военкоматов в России. Но вспышка негодования очевидно будет.

Выгода Лукашенко

- Кажется, что пространства для маневра у Лукашенко уже практически не осталось. И сейчас, как вы считаете, какие у него остаются варианты? Потому что кажется, что давление со стороны Путина все возрастает и не такой широкий выбор остается у Лукашенко для того, чтобы удерживать захваченную власть.

- Все верно, пространство для маневра сокращается. С одной стороны, геополитический маневр - между Западом и Востоком. Вступление Лукашенко в войну Путина лишило его шанса хотя бы как-то балансировать с Западом и наладить с ним отношения. После того, как на территории Беларуси появились российские войска, Лукашенко перестали воспринимать актором, с которым можно вести диалог как с субъектом, который принимает решение.

С другой стороны, маневр в отношениях с Россией - тут еще не все исчерпано. Лукашенко продолжит продавать себя Путину как наилучшее из возможного. Учитывая, что у России союзников и в регионе, и в мире практически не осталось, в этой ситуации союзнические услуги от Лукашенко начинают весить больше. Многое происходит незаметно для большинства наблюдателей, но вот уже Россия увеличила экономическую поддержку Беларуси, дает кредит на полтора миллиарда, согласилась компенсировать так называемый налоговый маневр белорусским НПЗ, что решило пятилетний спор. Судя по этому, Россия также считает, что услуги Лукашенко достойны вознаграждения, а не препирания его к стенке.

Смотрите также: