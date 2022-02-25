 Исследование: Белорусы - за нейтралитет страны в войне России против Украины | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 25.02.2022

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Беларусь

Исследование: Белорусы - за нейтралитет страны в войне России против Украины

Chatham House представил результаты исследования об отношении белорусов к войне в Украине, референдуму и новому проекту Конституции. Подробнее - в материале DW.

Киев, 25 февраля

Киев, 25 февраля, второй день развязанной Путиным войны России против Украины

Большинство белорусов выступают против того, чтобы страна поддерживала Кремль в войне против Украины и считают, что участие в конфликте будет иметь катастрофические последствия для Беларуси. Об этом говорят новые данные социологического опроса центра Chatham House, которые в пятницу, 25 февраля, представил руководитель белорусской инициативы центра Григорий Астапеня. Кроме того, исследователи спрашивали белорусов о проекте Конституции и референдуме, назначенном на 27 февраля.

Идея о поддержке Кремля в войне против Украины не пользуется популярностью

Свое очередное исследование Chatham House проводил в начале февраля 2022 года, были опрошены 755 граждан из числа городского населения с помощью интернет-интервью. Как показывают результаты, белорусы выступают против того, чтобы Беларусь поддержала Кремль в войне с Украиной.

79% граждан согласилось с утверждением, что "белорусские солдаты-срочники не должны гибнуть на войне между Россией и Украиной", 57% белорусов назвали катастрофой участие Беларуси в конфликте и 56% считают, что страна должна занимать нейтральную позицию в войне России с Украиной.

На вопрос корреспондента DW о том, изменилось ли как-то мнение белорусов на этот счет с 2014 года, когда начался конфликт на востоке Украины, Григорий Астапеня сослался на данные независимого института НИСЭПИ: "Те данные показывали то же самое, что мы видим сейчас: белорусы считают, что наша страна не должна принимать участие в этом конфликте".

Вместе с тем вопрос о том, какую сторону в этом конфликте поддерживают белорусы, исследователи не задавали, но планируют это сделать в следующем опросе. "Знаю, что такие данные есть у других исследователей, они непубличные, но показывают, что настроения меняются. Например, уже меньше белорусов, чем раньше, считают, что аннексия Крыма была справедливой", - поясняет эксперт.

Почти 70% белорусов не видели текст проекта Конституции

Большую часть исследования составляют вопросы о настроениях белорусов в связи с грядущим конституционным референдумом. Согласно результатам, подавляющее большинство белорусов (77%) осведомлены о проведении референдума и могут назвать месяц, когда он должен состояться. Принять участие в референдуме намерены 51% граждан, в то время как не собираются приходить на участки 30% белорусов, а еще 18% затруднились с ответом.

Григорий Астапеня

Григорий Астапеня

Как поясняет Григорий Астапеня, ожидаемая явка на референдум ниже, чем на президентских выборах 2020 года (согласно данным Chatham House, на выборы 2020 года планировали прийти 76% граждан - Ред.), но нельзя говорить о массовом отсутствии желания идти на избирательные участки.

"Возможно, на начало февраля многие говорили, что будут участвовать в референдуме потому, что большинство демократических сил призывали к этому граждан. И нужно понимать, что для многих людей это одна из немногих возможностей политического участия, пусть даже и в фальсифицированном референдуме", - заявил Астапеня на презентации исследования.

Что касается отношения к поправкам в конституцию, то большинство белорусов не ожидают каких-либо изменений, либо затрудняются оценить последствия референдума. 50% опрошенных согласились с утверждением, что "референдум - это ширма, на самом деле в стране ничего не изменится". Кроме того, нужно отметить, что две трети белорусов (68%) на начало февраля вообще не видели проекта Конституции.

Протестный потенциал в белорусском обществе сохраняется

Респондентам также задавали вопросы об отношении к некоторым новым нормам, которые будут закреплены в новой конституции. В частности, половина белорусов высказались против снятия с президента, прекратившего исполнение своих полномочий, ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением им президентских полномочий.

Девушка держит в руках Конституцию Беларуси

Две трети белорусов (68%) на начало февраля не видели проект Конституции

О Всебелорусском народном собрании (ВНС), которому планируют придать статус конституционного органа, хорошо известно лишь 26% граждан, еще 46% заявили, что "что-то слышали, но без подробностей". Имидж ВНС в глазах белорусов является негативным: около половины опрошенных не считают его эффективным способом диалога между властью и оппонентами, не доверяют решениям ВНС и не считают, что этот орган представляет всех белорусов.

Кроме того, у белорусов спросили, готовы ли они отстаивать свой голос в случае фальсификаций, и каким образом. Здесь Григорий Астапеня подчеркнул, что к ответам на этот вопрос нужно подходить осторожно, поскольку в теперешней Беларуси этот вопрос является чувствительным. Так, 13% граждан готовы подписывать обращения и петиции, еще 13% - участвовать в митингах и шествиях, однако 52% не готовы ничего предпринимать. Тем не менее, Астапеня делает вывод о сохранении протестного потенциала: "Меня удивляет, что с учетом массовых репрессий внутри страны еще есть люди, которые говорят, что готовы подписывать петиции и участвовать в протестах".

Вопрос об отношении к стратегии белорусских демократических сил на референдуме (сделать бюллетень недействительным, поставив две галочки на оба варианта - Ред.) в этом исследовании респондентам не задавался. "Хотя эта идея и была поддержала большинство демсил, некоторые политические акторы заявляли о другой позиции или не говорили вообще ничего. Не думаю, что все белорусы так сделают, скорее люди будут выбирать между "против" и двумя галочками", - сказал Астапеня и анонсировал, что этот вопрос будет присутствовать в следующем обследовании Chatham House уже после референдума.

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