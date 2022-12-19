В Евросоюзе согласовали потолок цены на газ

Цена на газ не должна превышать 180 евро за мегаватт-час, решили министры энергетики государств ЕС. Сообщается, что инициативу поддержала и Германия.

Министры энергетики государств Европейского Союза договорились установить предельную цену на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час, сообщает в понедельник, 19 декабря, агентство Reuters со ссылкой на документы, имеющиеся в его распоряжении.

За ценовой потолок выступали не все страны Евросоюза. Многие выражали опасения, что ЕС может столкнуться с недостатком этого сырья, если другие игроки на мировом рынке будут готовы заплатить более высокую цену. Однако соглашение удалось принять, поскольку при голосовании по этому вопросу было достигнуто так называемое "квалифицированное большинство", предполагающее поддержку как минимум 17 из 27 государств Евросоюза.

Потолок цены как способ поддержать население ЕС на фоне роста цен

Отмечается, что целью введения ценового потолка для газа было желание ослабить последствия энергетического кризиса и связанного с ним скачка цен на газ в Европе для предприятий и домохозяйств в ЕС.

Комментируя договоренность, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что она "положит конец российскому манипулированию рынком".

Как сообщает Reuters со ссылкой на трех официальных представителей ЕС, за введение потолка цены на газ проголосовала и Германия, которая на протяжении последних недель не раз выражала сомнения в целесообразности этой меры.

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