Первая волна холода в Германии: какова ситуация с газом?

Первая волна холода в Германии совпала с началом первого месяца зимы: вместе с декабрем пришло ощутимое похолодание. Впрочем, пока это означает в Центральной Европе температуру днем чуть выше нуля или ноль, а ночью в пределах минус пяти градусов по Цельсию.

Тем не менее Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA), которое с недавних пор ежедневно публикует пять индикаторов газоснабжения в ФРГ, первым делом изменило тот, что касается погодного фактора. Теперь ситуация оценивается уже не как "стабильная", а как "напряженная".

Это означает, что прогнозируемая на следующие 7 дней средняя температура будет на 0-2 градуса ниже среднего показателя за 2018-2021 годы. И, соответственно, следует ожидать роста потребления газа для обогрева жилых, офисных и производственных зданий.

Обнадеживающий уровень заполнения газохранилищ в ФРГ

В то же время индикатор уровня заполнения газохранилищ в ФРГ сигнализирует "стабильное" состояние. ПХГ, естественно, заполнены уже не на 100%, как в начале ноября, поскольку начался обычный для отопительного сезона отбор газа, но на 98,24%, следует из сообщения BNetzA от 1 декабря. Оно прогнозирует, что при таких темпах отбора показатель заполнения окажется к 1 февраля 2023 года выше 55%, что фактически гарантирует бездефицитное завершение отопительного сезона.

Крупнейшее в ФРГ и в ЕС газохранилище Rehden до национализации принадлежало "Газпрому" Фото: astora.de

Эта дата выбрана как ориентир потому, что новый закон ФРГ предписывает впредь ежегодно к 1 февраля обеспечивать заполнение ПХГ как минимум на 40%. Напомним: в нынешнем году данная отметка была пробита еще в январе, прежде всего потому, что в принадлежавших тогда "Газпрому" трех крупных немецких газохранилищах средний уровень заполнения составил всего 17%. Но даже при столь низких запасах Германия подошла к весне 2022 года без острой нехватки газа.

Правда, тогда Германия еще получала природный газ из России, которая в последние годы обеспечивала свыше половины потребностей ФРГ. Но с конца августа "Газпром" больше не снабжает крупнейший в ЕС рынок, так что немцы уже четвертый месяц живут без российского трубопроводного газа.

Газовый рынок Германии: доля России теперь у Норвегии

Однако Россию заменила Норвегия. "Да, поставки газа из Норвегии в Германию увеличились. Это примерно половина того газа, который мы в настоящее время получаем", - заявил 30 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), принимая в Берлине норвежского премьер-министра Йонаса Гар Стёре.

Зима в Германии без российского газа - Путин проиграл? To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Тут требуется уточнение. По объемам Норвегия не заменила и в силу имеющихся добывающих мощностей в полной мере вряд ли заменит Россию. Однако доля норвежского газа выросла примерно до половины потому, что в Германии сильно снизилось потребление: с конца апреля оно стабильно ниже среднего показателя 2018-2021 годов. Об этом свидетельствуют подробные сообщения, диаграммы и графики на сайте BNetzA.

Они показывают, что экономию, которая, к примеру, в конце необычно теплого октября превышала даже 35%, обеспечивают как промышленные предприятия, так и домашние хозяйства и малых бизнес.

Так, индустриальному сектору газ нужен главным образом не как сырье, а как топливо для заводских электростанций и производственных процессов, и многие предприятия смогли заменить его на нефтепродукты или уголь. Хотя некоторым фирмам, особенно в химической отрасли, пришлось частично сократить производство. В результате экономия в промышленности оказывается месяц за месяцем весьма стабильной.

Bundesnetzagentur: экономии газа на 22% недостаточно

В свою очередь, домашние хозяйства и предприятия малого бизнеса по мере осеннего снижения температур начали заметно наращивать потребление, но и они по-прежнему используют существенно меньше топлива, чем в среднем в последние четыре лет. Согласно самым свежим данным, на неделе с 21 по 27 ноября экономия составила почти 16%.

Этот и многие другие магазины в ФРГ по вечерам выключают свет в витринах, чтобы экономить энергию Фото: Julia Giessler/DW

Однако по строгим меркам BNetzA этого мало. Поэтому вечером 1 декабря агентство перевело стрелку индикатора потребления газа со "стабильного" состояния на "напряженное". Оно наступает, по мнению регулятора, тогда, когда экономия, очищенная от температурного фактора, оказывается не выше 25%, к чему следует стремиться, а в диапазоне от 15% до 25%. Именно это и происходило в течение двух последних недель, с 14 по 27 ноября: суммарное потребление газа было в Германии "всего лишь" на 21,8% ниже среднего показателя 2018-2021 годов.

Вот федеральное агентство и посылает обществу предупреждение. А если экономия составит меньше 15%, то регулятор уже просто забьет тревогу, объявив о "критической" ситуации. Такую экономию регулятор считает в нынешних обстоятельствах абсолютно недостаточной, поскольку возникнет серьезная опасность дефицита газа.

Но пока об этом речь не идет, и четвертый индикатор, отражающий доступность газа на биржевых площадках, указывает на "стабильную" ситуацию. Иными словами, немецкие импортеры газа имеют возможность в дополнение к норвежскому (и нидерландскому) трубопроводному газу регулярно прикупать необходимые объемы сжиженного газа на спотовом рынке и получать их через СПГ-терминалы в Нидерландах, Бельгии и Франции.

Рост цен на газ и компенсации населению ФРГ

Что же касается цен, то на графике BNetzA видно, что после августовского взлета до более чем 340 евро за мегаватт-час котировки к середине октября упали до 100 евро, а затем больше месяца колебались в диапазоне 100-135 евро. Это приблизительно соответствовало коридору в 1100-1500 долларов за тысячу кубометров, что было в несколько раз выше, чем до энергетического кризиса, но существенно ниже рекордных отметок нынешнего лета.

Штаб-квартира Федерального агентства по сетям находится в Бонне Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Однако в последних числах ноября европейские котировки под впечатлением растущего потребления и надвигающейся первой волны холодов пошли вверх и 1 декабря в ходе торгов превысили отметки 160 евро за мегаватт-час или 1700 долларов за тысячу кубометров, хотя и не удержались на этом уровне. Вполне возможно, что в ближайшие недели, особенно при сохранении сравнительно холодной погоды, рост цен продолжится.

Для немецких домашних хозяйств это существенной роли теперь не играет, поскольку они, с одной стороны, в большинстве случаев уж получили от своих энергетических компаний уведомления о резком повышении тарифов на газ, а с другой стороны - имеют обещание правительства ФРГ компенсировать основную часть расходов.

Так, сейчас государство первым делом полностью оплатит домашним хозяйствам и малому бизнесу декабрьский счет за газ. А в начале следующего года будет запущен механизм компенсаций возросших расходов на газ: 80% потребляемого топлива немцы благодаря субсидиям смогут оплачивать по льготному тарифу.

Два немецких СПГ-терминала технически готовы

"Стабильным" остается и пятый индикатор Федерального агентства по сетям: "Ситуация в соседних странах". Дефицита газа в настоящий момент нет ни в одном из тех государств, которым могла бы потребоваться солидарная поддержка Германии, констатирует BNetzA и называет Австрию, Данию, Люксембург, Польшу, Чехию, Швейцарию/Италию. В эти страны ФРГ периодически экспортирует газ по имеющимся трубопроводам, беря его из своих газохранилищ.

Плавучий СПГ-термина Neptune бросил якорь в восточногерманском порту Мукран, 24 ноября 2022 года Фото: Jens Koehler/imago images

Впрочем, уже в ближайшие недели газ для собственных нужд и, при необходимости, для поддержки соседей Германия будет импортировать через первые два СПГ-терминала на собственной территории (всего их будет шесть или даже семь). Самый первый фирма Deutsche ReGas планировала ввести в строй 1 декабря, но пока еще не получила окончательного разрешения властей. Однако технически терминал в восточногерманском Лубмине полностью готов к приему и вводу в эксплуатацию регазификационного судна-завода, которое уже стоит наготове в соседнем порту Мукран.

Терминал в западногерманском Вильгельмсхафене технически тоже готов: причал оборудован, трубопровод длиной 26 километров для подключения к газотранспортной системе проложен и в ближайшие дни будет отлажен. А само регазификационное судно прибудет в середине декабря, причем сразу с партией СПГ. Так что если не возникнут непредвиденные обстоятельства и погода позволит, то "первый газ потечет еще в этом году", сообщил 30 ноября Клаус-Дитер Маубах (Klaus-Dieter Maubach), глава национализированной компании Uniper – оператора этого СПГ-терминала.

До сих пор Германия была единственной крупной страной ЕС, не имевшей на своей территории СПГ-терминалов, и до февраля нынешнего года даже не приступала к их строительству. Но теперь, как видим, создание собственной инфраструктуры для приема сжиженного газа идет на фоне войны России в Украине рекордно быстрыми темпами.

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