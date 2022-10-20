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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш МоравецкийФото: Tomas Tkacik/ZUMA Wire/IMAGO
ПолитикаПольша

Премьер Польши назвал российский газ "проклятием для Европы"

Сергей Ромашенко
34 мин. назад

Матеуш Моравецкий резко раскритиковал Германию за ее прежнюю политику в сфере энергетики. Он призвал расширить санкции против России за бомбардировку стратегической инфраструктуры в Украине.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в резкой форме раскритиковал Германию за ее прежнюю политику в сфере энергетики. "Этот теоретически дешевый российский газ для немецкой экономики должен был стать для них благословением, но он стал проклятием для всей Европы", - сказал Моравецкий на полях саммита ЕС в Брюсселе в четверг, 20 октября.

По его словам, теперь все страны могут видеть это. "Они видят фиаско немецкой политики, германо-российской политики", - указал польский премьер. Одновременно он призвал расширять санкции против Москвы за войну против Украины. Для России должны быть последствия за то, что она наносит удары по стратегической инфраструктуре и гражданскому населению в Украине, пояснил глава польского правительства.

Расширить санкции против России

Матеуш Моравецкий также выразил обеспокоенность тем, что Беларусь, по его словам, все больше превращается в военную базу для России. Это угрожает безопасности всей Европы, подчеркнул он, добавив, что Польша вместе со странами Балтии призывает распространить санкции, действующие в отношении РФ, на энергетический и технологический секторы, в частности отменить исключения для экспорта оборудования, предназначенного для использования в средствах массовой информации.

Кроме того, Польша и страны Балтии - Эстония Латвия и Литва - также призывают прекратить сотрудничество с Россией в сфере ядерной энергетики, запретить импорт российских алмазов и впредь не продавать недвижимость в ЕС гражданам РФ.

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