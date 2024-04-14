  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Главком ВСУ: Войскам РФ приказано захватить Часов Яр к 9 мая

Лиза Ламбрехт
14 апреля 2024 г.

Военное руководство РФ дало приказ войскам захватить Часов Яр до 9 мая, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

https://p.dw.com/p/4ek3z
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр СырскийФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Об этом в воскресенье, 14 апреля, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, сейчас российские военные пытаются прорвать украинскую оборону западнее Бахмута, выйти к каналу Северский Донец - Донбасс и захватить Часов Яр.

"Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, буквально вгрызшихся в землю и сдерживающих ежедневные атаки врага", - отметил Сырский. Он добавил, что отдельные группы российской пехоты, пользуясь своим численным превосходством, вошли в микрорайон Новый в Часовом Яре, но были уничтожены ударами украинских дронов-камикадзе и огнем артиллерии.

При этом, подчеркнул главнокомандующий украинской армии, угроза остается актуальной с учетом планов властей РФ захватить город до 9 мая. Российская сторона эти заявления не комментировала.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер

"Это было правильно". Немецкий генерал об уходе ВСУ из Авдеевки

"Это было правильно". Немецкий генерал об уходе ВСУ из Авдеевки

О ситуации вокруг Авдеевки, поездке в Украину, о новом главкоме ВСУ Сырском, о помощи ФРГ и других стран Запада Киеву рассказал в интервью DW генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер.
Конфликты19 февраля 2024 г.
Комплекс противовоздушной обороны Patriot

Германия передает Украине еще одну систему ПВО Patriot

Германия передает Украине еще одну систему ПВО Patriot

С начала полномасштабной войны России против Украины Берлин передает Киеву уже третий зенитно-ракетный комплекс Patriot.
Конфликты13 апреля 2024 г.
Показать еще