Главком ВСУ: Войскам РФ приказано захватить Часов Яр к 9 мая

Высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая. Об этом в воскресенье, 14 апреля, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, сейчас российские военные пытаются прорвать украинскую оборону западнее Бахмута, выйти к каналу Северский Донец - Донбасс и захватить Часов Яр.

"Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, буквально вгрызшихся в землю и сдерживающих ежедневные атаки врага", - отметил Сырский. Он добавил, что отдельные группы российской пехоты, пользуясь своим численным превосходством, вошли в микрорайон Новый в Часовом Яре, но были уничтожены ударами украинских дронов-камикадзе и огнем артиллерии.

При этом, подчеркнул главнокомандующий украинской армии, угроза остается актуальной с учетом планов властей РФ захватить город до 9 мая. Российская сторона эти заявления не комментировала.