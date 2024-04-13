Главком ВСУ: Обстановка на востоке "существенно обострилась"

Войска РФ наступают на Лиманском и Бахмутском направлениях, а на Покровском направлении пытаются прорвать оборону ВСУ, используя десятки танков и БМП, сообщил Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что за последние дни обстановка на восточном фронте Украины "существенно обострилась". По его словам, после проведения в России президентских выборов войска РФ значительно активизировали наступательные действия.

"Враг активно атакует наши позиции на Лиманском, Бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники. На Покровском направлении пытается прорвать нашу оборону, используя десятки танков и БМП", - написал главком украинских вооруженных сил в своем Telegram-канале в субботу, 13 апреля.

Атакам российских военных способствует погода

По словам Сырского, усилиям российских военных способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности. "Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия посредством ввода новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха", - указал Сырский.

Он сообщил, что для укрепления наиболее уязвимых участков фронта были пополнены запасы беспилотников всех типов, противотанковых ракет и перемещены дополнительные резервы, кроме того, проблемные участки было решено усилить средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО. При этом Сырский констатировал нехватку у ВСУ высокотехнологичных видов оружия.

"Только это позволит нам победить превосходящего по численности врага и создать условия для перехвата стратегической инициативы", - подчеркнул он. Еще одной серьезной проблемой, по словам главнокомандующего ВСУ, является повышение качества подготовки военнослужащих, прежде всего пехотных подразделений, чтобы они могли "максимально использовать все возможности боевой техники и западного вооружения".