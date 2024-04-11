Мобилизация без демобилизации в Украине

Верховная рада приняла в целом законопроект об усилении мобилизации, который ожидали на передовой. Депутаты проголосовали его без нормы о демобилизации, но с ограничениями для уклонистов и финансовыми стимулами для военных.

"Примите этот закон, он нам очень нужен. Мы держим оборону из последних сил", - призвал с трибуны в сессионном зале перед началом голосования командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" генерал-лейтенант Юрий Содоль. По его словам, российские оккупанты превышают на поле боя количество украинских солдат в 7-10 раз, а в ВСУ не хватает личного состава. "В некоторых отделениях осталось по два, в лучшем случае по 3-4 человека, тогда как по уставам их должно быть 8-10. Поэтому отделение может оборонять не 100 метров фронта, а только 20 метров", - констатировал украинский генерал.

В некоторых отделениях ВСУ остались по 2-3 человека Фото: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Депутаты прислушались к призыву. 11 апреля Верховная рада приняла в целом законопроект об усилении мобилизации, поданный Кабмином на рассмотрение парламента еще в конце января. За такое решение проголосовали 283 народных депутата, законопроект проходил уже при 223 голосах.

Закон без демобилизации для воюющих

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (справа) и министр обороны Рустем Умеров Фото: Ukrainian Armed Forces via AFP

Впрочем, документ был вынес на голосование в несколько измененном виде, чем планировалось сначала. Вместе с усилением мобилизации законопроект первоначально содержал и норму о демобилизации военнослужащих, отслуживших 36 месяцев во время военного положения. Но накануне голосования профильный комитет Верховной рады изъял ее из текста документа. Перед этим главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров обратились с просьбой принять вопросы ротации и демобилизации отдельным законом.

Такое решение профильного комитета подвергли критике депутаты из оппозиционных фракций и отказались голосовать за законопроект в таком виде. "ЕС (партия "Европейская солидарность". - Ред.) считает, что мобилизация не может строиться только на принуждении. Право на увольнение - это важный мотивационный фактор. Слуги со своими сателлитами просто плюнули в лицо военным и их семьям", - написала в своем Telegram-канале сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

В ночь на 11 апреля парламентарии до двух часов ночи рассматривали более четырех тысяч правок. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки учел только тридцать одну, сообщил депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк. Среди них нет поправки от оппозиционных депутатов вернуть в законопроект норму о демобилизации. В заключительных положениях документа есть указание правительству разработать новый законопроект "об усовершенствовании механизмов ротации военнослужащих в условиях действия военного положения, их увольнении и медико-социальной реабилитации".

Ограничение для уклоняющихся и мотивация для военнослужащих

Принятый законопроект предусматривает ряд норм, изменяющих правила мобилизации. "Закон изменяет порядок военного учета, правила призыва, дает основания для получения отсрочки и увольнения с военной службы, обновляет список лиц, имеющих право на бронирование, ограничивает права уклоняющихся", - сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Павел Фролов в Telegram.

В частности, лиц, избегающих обновления данных, в территориальном центре комплектования (ТЦК), через суд по представлению руководителя ТЦК могут лишить водительских прав. Правда, это будет возможно только в том случае, если транспортное средство не является основным источником доходов. Согласно принятому законопроекту, за уклонение от мобилизации во время военного положения штрафы для граждан будут составлять от 17 тысяч до 22,5 тысяч гривен. Документ также предусматривает, что оформление документов за границей происходит только при одновременном обновлении персональных данных для военного учета.

Среди мотивационных норм закон содержит положения, в которых предусмотрена возможность самостоятельно выбрать подразделение для военнообязанных, подписавших контракт с минобороны. Предусматривается дополнительный отпуск и вознаграждение за уничтожение или захват вооружения или техники противника, размер будет установлен на уровне закона и подзаконных правительственных актов.

Политика и нехватка коммуникации с обществом о событиях на фронте

"Законопроект больше имеет политическое значение, чтобы показать России и нашим международным партнерам, что Украина готова сражаться, сопротивляться, искать человеческие ресурсы и эти ресурсы по максимуму использовать на фронте", - прокомментировал DW политолог, кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко Игорь Рейтерович. Аналитик считает, что украинские власти отказались от рассмотрения нормы о демобилизации, поскольку хотели как можно скорее проголосовать за законопроект об усилении мобилизации перед голосованием в Конгрессе США о выделении помощи Украине. "Конечно, никто не начнет бросать оружие и возвращаться с фронта домой. Нет, такое маловероятно, и такого точно не будет. Но с точки зрения мотивации, конечно, проблемы есть. У военных, которые воюют на передовой, она точно упадет. Нехватка этой мотивации будет и у мобилизуемых. И Верховной раде придется решать это отдельными законами, поскольку недовольство будет", - говорит Рейтерович.

Такие "политические игры" могут дорого обойтись стране, считает директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский. Ведь, по его словам, усиление мобилизации можно было достичь и без отдельного закона, только дополняющего основной закон о мобилизации, который принят и действует в Украине еще с 1993 года и уже несколько раз обновлялся после начала войны. По мнению Сунгуровского, усилить мобилизацию можно было через нормативные акты кабмина, однако никто из властей не хочет брать на себя ответственность за непопулярные решения. Поэтому, как считает аналитик, "разыграли спектакль" на несколько месяцев с принятием отдельного закона, сначала предусмотрев в нем возможность демобилизации для воюющих на передовой, а затем отказавшись от этой нормы из-за тяжелой ситуации на фронте.

"Если сейчас объявить демобилизацию, то фронт посыплется сразу. Но надо было детально и честно говорить с обществом об этом, а не обещать, а потом отказываться. Потому что демобилизация - это очень чувствительный вопрос, и он точно повлияет на мотивацию тех, кто в окопах, и тех, кого должны мобилизовать", – отметил Сунгуровский.

Принятый Верховной радой законопроект об усилении мобилизации вступит в силу через месяц после подписи президента.