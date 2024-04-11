Парламент Украины принял спорный закон о мобилизации

Принятый Верховной радой закон ужесточает правила мобилизации в Украине. Из документа, к неудовольствию многих солдат, изъято право на демобилизацию после 36 месяцев службы в военное время.

Верховная рада Украины в четверг, 11 апреля, приняла во втором, окончательном чтении спорный законопроект об ужесточении мобилизации. В поддержку документа проголосовали 283 из 450 депутатов, сообщил в Telegram депутат Алексей Гончаренко, подчеркнув, что сам он эту законодательную инициативу не поддержал.

Законопроект о мобилизации вносился в Верховную раду дважды. Первый раз правительство направило его в парламент в декабре, но после начавшегося в обществе обсуждения документ был отправлен на доработку. Новая версия законопроекта поступила в Верховную раду в начале января, 7 февраля она была одобрена в первом чтении.

С тех пор документ находился на доработке в комитете по вопросам правоохранительной деятельности. Законопроект вступит в силу через месяц после того, как его подпишет президент, - то есть примерно в середине мая.

Изъятие нормы о демобилизации

Из принятого Верховной радой законопроекта изъята норма о демобилизации военных, которые служат уже 36 месяцев в условиях режима военного положения. Агентство AFP отмечает, что это вызвало недовольство у многих украинских солдат на фронте.

По информации украинских СМИ, право на демобилизацию было удалено из законопроекта по настоянию главкома вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, который в письме к министру обороны Рустему Умерову подчеркивал, что вопрос увольнения с военной службы нужно рассмотреть отдельным законопроектом.

За изъятие данной нормы из законопроекта проголосовали 227 нардепов. Теперь в законе нет ни одного определенного срока для демобилизации тех, кто защищает Украину с первых дней российского вооруженного вторжения.

Ужесточение правил мобилизации

Из законопроекта также изъяты нормы об обязательном наличии у военнообязанного электронного кабинета, через который будут рассылать повестки, и о блокировке счетов уклонистов. В то же время законопроект заметно ужесточает правила мобилизации в Украине.

Военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК - украинские военкоматы - Ред.) За невыполнение данного требования будет грозить штраф в размере от 17 тыс. до 22,5 тыс. гривен (от 40 тыс. до 54 тыс. руб.) и лишение прав на управление автомобилем (по решению ТЦК).

Военный билет как условие получение нового паспорта

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обязаны носить с собой военный билет. Его отсутствие станет основанием для задержания. Военнообязанные за рубежом без наличия военного билета не смогут получить новый паспорт.

Как сообщает Страна.ua, это касается и юношей от 18 лет, которые могли уехать из Украины еще до совершеннолетия. Если у человека нет военного билета, то прежде, чем он сможет получить новые документы в консульском учреждении за рубежом, он должен будет поехать в Украину и получить военный билет.

Нехватка солдат на фронте

Агентство AFP отмечает, что украинская армия по результатам более чем двух лет войны понесла крупные потери и испытывает трудности с пополнением. В начале апреля призывной возраст в Украине был снижен с 27 до 25 лет.

Власти Украины уже неоднократно заявляли, что для прорыва на поле боя необходимо увеличить набор в армию. Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года заявил, что командование ВСУ предложило дополнительно призвать 500 тыс. человек, но тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный опроверг это, подчеркнув, что у Генштаба нет права предлагать законодательные инициативы, и поэтому "никакого запроса на какие-то там цифры" военные не делали и официальных документов правительству не подавали.