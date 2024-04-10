СМИ: Законопроект о мобилизации в Украине без демобилизации

Демобилизацию и ротацию военнослужащих предложил нормировать в отдельном законопроекте главком ВСУ Александр Сырский. Законопроект о мобилизации готовят ко второму чтению в Раде.

В Верховной раде Украины готовят ко второму чтению законопроект о мобилизации, однако комитет по вопросам нацбезопасности и обороны убрал из него положение о демобилизации и ротации военнослужащих, сообщает во вторник, 9 апреля, издание "Украинская правда", публикуя соответствующие документы.

По данным издания, исключение пункта о демобилизации из законопроекта инициировал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в письме министру обороны Украины Рустему Умерову, объясняя это тем, что "отдельные положения законопроекта, учитывая значительное количество депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения".

По предложению Сырского, "предлагается вопрос оснований увольнения с военной службы, а также введение на законодательном уровне ротации военнослужащих нормировать отдельно путем рассмотрения в другом законопроекте".

В тот же день состоялось правительственное заседание, на котором было принято предложение от Минобороны. Правительство должно внести на рассмотрение парламента отдельный законопроект с этими положениями в течение восьми месяцев после публикации закона о мобилизации, пишет "Украинская правда".

Законопроект о мобилизации в Украине

Проект нового закона о мобилизации в Украине, разработанный в связи с необходимостью отражения российской агрессии, был зарегистрирован 25 декабря 2023 года, однако после волны критики он был переработан и вновь внесен в Раду. В первом чтении законопроект был принят в феврале 2024 года.

Между тем, 4 апреля в Украине вступил в силу закон о снижении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. Кроме того, Минобороны получит доступ к данным о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет из разных государственных реестров: налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, государственной миграционной службы и других ведомств. Также отменяется статус "ограниченно годен" к военной службе - этот закон вступает в силу 4 мая 2024 года.

Смотрите также: