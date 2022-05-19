Жертвы ужесточения уголовного преследования в РФ на фоне войны в Украине
После начала войны против Украины в России ужесточили уголовное законодательство. Наиболее известные политики и блогеры, осужденные по делам о "фейках" о российских ВС и об госизмене, - в галерее DW.
Муниципальный депутат Алексей Горинов
На заседании Совета депутатов Красносельского района Москвы в марте 2022 года Алексей Горинов выступил против развлекательных мероприятий на фоне войны в Украине, сказав: "О каком досуге и развлечениях может идти речь, когда на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия, осуществляется агрессия нашей страной?". В июле его приговорили к 7 годам колонии за "фейки" о ВС РФ.
Фуд-блогер Вероника Белоцерковская
Родившаяся в Одессе фуд-блогер Вероника Белоцерковская стала одной из первых, против кого в РФ возбудили дело по новой статье УК о "фейках" про ВС России. Поводом стали ее посты, в которых утверждалось, что российские военные причастны к уничтожению городов и гражданского населения Украины. В феврале 2023 года проживающую во Франции Белоцерковскую заочно приговорили в РФ к 9 годам колонии.
Журналист Александр Невзоров
В марте 2022 года Александр Невзоров опубликовал в соцсетях сообщения об обстреле военными РФ роддома в Мариуполе и убийствах в Буче. После этого против него возбудили уголовное дело, а самого журналиста включили в список "иностранных агентов". В феврале 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к 8 годам колонии, признав виновным в "распространении дезинформации о ВС РФ".
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
Уголовное дело о "дискредитации ВС РФ" против Евгения Ройзмана возбудили в августе 2022 года. Поводом стал опубликованный в YouTube 1 июля видеоролик под названием "Ответы на ваши вопросы", в котором политик высказывался против войны в Украине. Весной 2022 года на Ройзмана составили три протокола по статье о "дискредитации ВС РФ". Ему выписали три административных штрафа на 150 тысяч рублей.
Муниципальный депутат Илья Яшин
Оппозиционеру Илье Яшину, внесенному российскими властями в реестр "иноагентов", в декабре 2022 года Мещанский суд Москвы вынес приговор - 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима за распространении "фейков" о российской армии. Поводом для уголовного дела стал рассказ Яшина о событиях в украинской Буче во время прямого эфира на своем YouTube-канале 7 апреля.
Алексей Москалев - отец девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок
Житель Тульской области Алексей Москалев один воспитывал 13-ю дочь. В апреле 2022 года она нарисовала в школе антивоенный рисунок, директор школы вызвала полицию. Из-за антивоенных комментариев в Сети на Москалева сначала составили протокол, а потом возбудили уголовное дело о "дискредитации ВС РФ". 28 марта Москалева признали виновным и дали 2 года колонии. Где он сейчас - неизвестно.
Политик Владимир Кара-Мурза
Обвинительный приговор Владимиру Кара-Мурзе Мосгорсуд вынес 17 апреля 2023 года: 25 лет лишения свободы за "фейки" о ВС РФ, сотрудничество с "нежелательной" организацией и госизмену. В марте 2022 года Кара-Мурза выступил в Палате представителей Аризоны и упомянул в своей речи о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" Украины.
Оппозиционер Алексей Навальный
Оппозиционер Алексей Навальный оказался в заключении еще до вторжения РФ в Украину. После начала войны на фоне жестких высказываний Навального в адрес властей РФ его преследование не прекратилось. С лета 2022 года Навального периодически отправляли в ШИЗО ИК-6 Владимирской области. 26 апреля 2023 года политик сообщил, что против него возбудили новое уголовное дело - по статье УК "Терроризм".