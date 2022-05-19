Уголовное дело о "дискредитации ВС РФ" против Евгения Ройзмана возбудили в августе 2022 года. Поводом стал опубликованный в YouTube 1 июля видеоролик под названием "Ответы на ваши вопросы", в котором политик высказывался против войны в Украине. Весной 2022 года на Ройзмана составили три протокола по статье о "дискредитации ВС РФ". Ему выписали три административных штрафа на 150 тысяч рублей.