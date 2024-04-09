Азартные игры в ВСУ. Один шаг между разрядкой и зависимостью

Военнослужащий ВСУ опубликовал петицию с требованием ввести ограничения для игорного бизнеса из-за случаев зависимости среди побратимов. Это привело к дискуссии об игромании в армии и законодательных изменениях.

"Хочу обратить ваше внимание на вред, который игорный бизнес наноситукраинской армии и украинскому обществу", - говорится в онлайн-петиции на сайте президента Украины от военнослужащего 59-й отдельной мотопехотной бригады Павла Петриченко, зарегистрированной в конце марта. Он заявляет о "нередких случаях, когда игрозависимые военнослужащие тратят на игры все свое денежное довольствие и берут микрокредиты, или же сдают в ломбарды дроны и тепловизоры".

Автор петиции просит ограничить доступ к онлайн-казино для военнослужащих во время военного положения. А также запретить игорному бизнесу использовать военную символику в своей рекламе и распространять информацию о собственной благотворительности в пользу армии. По его мнению, игорный бизнес пользуется уязвимостью военнослужащих.

Реакция на петицию по азартным играм в ВСУ

В течение дня петиция собрала более 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения президентом. В тот же вечер в своем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что поручил руководителям СНБО, СБУ, Госспецсвязи и минцифры собрать аналитику по игорному бизнесу. Впоследствии он анонсировал шаги, которые "добавят необходимый контроль над сферой".

В то же время глава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый в ответ на петицию заявил, что "никто не может запретить участие в азартных играх", ведь это "конституционное право каждого". Возглавляемая им комиссия была создана в 2020 году, после того как игорный бизнес в Украине стал легальным. Комиссия занимается лицензированием и регулированием азартных игр, а также вносит игроков в реестр лиц с ограниченным доступом к азартным играм. Попадающим в этот список ограничивают доступ к лицензированным офлайн- и онлайн-казино.

По информации Рудого, на сегодня в реестре почти 6000 человек. "По закону, внести игрока в список могут члены семьи первой степени родства. Командиры, например, сделать это не могут. Их нет в перечне", - добавил глава комиссии. В начале этого года он предлагал внести изменения в законодательство, чтобы позволить командирам батальонов вносить бойцов, имеющих игровую зависимость, в соответствующий реестр.

Тем не менее через неделю после обнародования петиции военнослужащего Павла Петриченко этот вопрос начали рассматривать в Верховной раде. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект о борьбе с лудоманией (игроманией). По словам нардепа Ярослава Железняка, законопроект предусматривает, в частности, ограничение доступа к азартным играм "для потенциально уязвимых категорий населения на период военного положения". Документ еще предстоит рассмотреть депутатам.

Азартные игры в украинской армии

"Почти в каждом батальоне можно найти человека, злоупотребляющего азартными играми - онлайн-казино или букмекерскими платформами", - в интервью DW говорит командир взвода 92-й отдельной штурмовой бригады Артем Осипян. В гражданской жизни он работал психологом, специализирующимся на зависимостях, в частности от азартных игр. "По статистическим данным, к лудомании больше склонны мужчины, - объясняет Осипян. - Сейчас большое количество мужчин на службе. Кроме того, некоторые из них пошли в армию в поисках заработка. Поэтому можно попытаться предположить, что в ВСУ есть определенное количество людей, которые склонны к лудомании".

Военнослужащий встречал побратимов, злоупотреблявших азартными играми, и пытался им помочь. "Пытался поговорить. Но это заканчивалось тем, что говорили: все под контролем и вообще не твое дело", - вспоминает Осипян. Однако, по его мнению, лудомания является проблемой не только для бойца и его семьи, но и для подразделения, в котором он служит. Ведь военный начинает одалживать и не возвращать деньги, что влияет на доверие к нему.

В условиях боевых действий азартные игры являются таким же способом разрядки, как алкоголь и секс, объясняет Олег Гуковский, начальник группы по контролю боевого стресса 67-й отдельной механизированной бригады. "Много адреналина в крови. Очень мощное напряжение. И надо быстро разрядиться, потому что это напряжение невыносимо", - говорит Глуховский. Кроме того, по его словам, многие военнослужащие имеют легкую черепно-мозговую травму или контузию, что делает их более уязвимыми к психическим расстройствам, в том числе зависимостям. При этом азартные игры через онлайн-форматы легкодоступны и широко разрекламированы, добавляет психолог.

Лечение лудомании в Украине

Лечение лудомании на фронте невозможно, считает командир взвода Артем Осипян. Ведь боец имеет неограниченный доступ к азартным играм, а также нуждается в этом как способе снять стресс. Даже если командир обратит внимание на проблему, он вряд ли найдет специалиста, который сможет оказать помощь в условиях службы, говорит Осипян. "Такого бойца не комиссуют, - убежден военнослужащий. - Если он придет и скажет: "Я - игроман", ему скажут: чувак, просто возьми себя в руки. У нас здесь и с более тяжелыми проблемами не комиссуют".

В государственном центре "Лесная поляна", специализирующемся на психологической реабилитации военнослужащих, нет пациентов с лудоманией, в комментарии DW говорит психиатр заведения Вячеслав Заика. "У нас не хватает мест для пациентов в острых состояниях. А игровая зависимость не нуждается в неотложной медицинской помощи", - объясняет врач. В то же время он признает, что игромания является распространенной среди военнослужащих.

Военные играют в шахматы на позициях, Запорожская область, сентябрь 2023 года Фото: Hanna Sokolova/DW

Некоторые бойцы самостоятельно обращаются в частные реабилитационные центры, говорит DW Олег Лепеха, возглавляющий одно из таких заведений. Для этого они берут отпуск или отпрашиваются у командиров, говорит Лепеха. По его наблюдениям, такие пациенты уже имели определенные зависимости, однако военно-врачебные комиссии признали их пригодными и призвали на службу. "А потом мне звонят командиры и спрашивают, что с ним делать", - добавляет Лепеха.

Азартные игры в Украине: контроль или запрет?

После легализации игорного бизнеса в 2020 году количество пациентов с зависимостью от азартных игр увеличилось, утверждает директор реабилитационного центра Олег Лепеха. Он считает, что азартные игры должны быть запрещены. Ограничения, направленные на военнослужащих, не повлияют на общую ситуацию, убежден Лепех. Командир взвода Артем Осипян также высказывается за запрет игорного бизнеса, но только во время войны. "Возможно, это будет радикальным решением, не способствующим экономическим свободам. Но у нас военное положение", - говорит военнослужащий и считает такое ограничение оправданным.

Психиатр "Лесной поляны" Вячеслав Заика не видит смысла в ограничении или запрете игорного бизнеса. "Что началось после сухого закона, введенного Горбачевым? Расцвело самогоноварение. То есть, если общество пользуется спросом, то найдутся схемы, как этот спрос удовлетворить. Это не борьба, а имитация борьбы", - считает врач.

Военный психолог Олег Гуковский, поддерживающий запрет игорного бизнеса, не считает, что только это решит проблему с зависимостями. "Какие существуют альтернативы? Мы должны говорить о построении качественной психологической помощи в армии, о качественном досуге для военных. О поддержке семей военнослужащих. Чтобы у военных был смысл и видение будущего, а не жизнь одним днем", - приходит к выводу Гуковский.

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