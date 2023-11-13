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Психотерапия для солдат ВСУ с ПТСР. Помогут ли психоделики?

Франк Хофман | Анна Соколова
13 ноября 2023 г.

После почти двух лет войны в Украине у военнослужащих ВСУ участились случаи посттравматических расстройств. Чтобы им помочь, психотерапевты прибегают к нетрадиционным методам. Насколько они оправданны?

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псилоцибиновые грибы
Некоторые психотерапевты дают своим пациентам на сеансах псилоцибиновые грибыФото: magann/Zoonar/picture alliance

Такие вещества как ЛСД, псилоцибин из галлюциногенных грибов или психоделик диметилтриптамин (ДМТ), содержащийся в некоторых растениях, находятся вне закона во всем мире после того, как они были запрещены конвенцией ООН в 1971 году. Однако после полномасштабного вторжения России в Украине число сторонников использования этих веществ в психотерапии возросло.

Не в последнюю очередь это связано с ростом тяжелых психических заболеваний. Некоторые психотерапевты, с которыми говорила DW, подтвердили, что прибегают к этим запрещенным веществам, прежде всего, при лечении  солдат ВСУ с посттравматическим стрессовым расстройством после службы на передовой.

Психотерапевты призывают Раду к легализации психоделической терапии

На сегодняшний день в Украине есть эксперты, которые призывают парламент легализовать использование психоделических веществ при психотерапии. Инициатива принадлежит директору Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов при Минздраве Украины Ксении Возницыной. "Мы продвигаем эти изменения", - говорит она в интервью DW.

Директор реабилитационного центра Ксения Возницына
Директор реабилитационного центра Ксения ВозницынаФото: Hanna Sokolova/DW

Парламент, по словам Возницыной, должен "установить конкретные шаги, которые нам необходимо предпринять, чтобы психотерапия с помощью психоделиков стала доступной в Украине". На данный момент психоделики, как и каннабис, входят в список запрещенных препаратов. Они не включены в протоколы лечения, например, посттравматического стрессового расстройства. "Мы хотим это изменить", - заявляет Возницына.

Разговорная терапия под действием психоделиков

В успешности и необходимости своего подхода она убеждена - в особенности, сейчас, когда в Украине идет война. "Обычный сеанс психотерапии занимает час, максимум два. Человеку с психологической травмой требуется много таких сеансов. Поэтому терапия часто длится один-два года", - говорит Возницына. Ускорить процесс выздоровления помогает психотерапия, проводимая с помощью психоделических веществ. "Это важно, поскольку из-за войны мы имеем дело со сложными случаями, которые не поддаются традиционному лечению", - говорит Возницына.

При этом она тут же уточняет: "Лечат не психоделики, а терапия". Речь идет о консультативной психотерапии, которая проводится, когда пациент находится под воздействием такого наркотика, как псилоцибин, содержащийся в психотропных грибах, MДMA, известного как экстази и кетамин, и других психотропных веществ. Такая терапия должна проводиться в медицинских центрах. Она занимает до восьми часов и требует контроля и наблюдения со стороны профессиональных психотерапевтов.

Психотерапевт Артем Осипян, который после начала полномасштабного вторжения ушел служить в армию, также поддерживает использование психоделиков в психотерапии. "Есть исследования, которые говорят об эффективности и скорости психоделиков в лечении некоторых психических расстройств, в частности ПТСР. Это хороший инструмент, который должен быть урегулирован и контролируем".

Терапию в сочетании с MДMA могут разрешить в США

Дискуссия об использовании наркотических веществ в психотерапии длится не первый год не только в Украине, но и за ее пределами. Психотерапевты, выступающие за подобный подход, сталкиваются с жестким сопротивлением сторонников традиционных методов. В то же время растет и число тех, кто поддерживает использование в психотерапии психотропных веществ. В Соединенных Штатах у них есть мощный союзник: это организации ветеранов военных действий ВС США. Положительно относятся к использованию MДMA для лечения посттравматических стрессовых расстройств и в министерстве по делам ветеранов США.

Украинские солдаты на передовой
За 20 с лишним месяцев войны у украинских солдат участились случаи посттравматических растройствФото: Diego Herrera Carcedo/AA/Picture Alliance

Ожидается, что в Соединенных Штатах этот вид терапии будет разрешен в 2024 году. Импульсом для легализации MДMA в психотерапии стала публикация в американском научном журнале Nature результатов так называемой "третьей стадии исследования". Успешные исследования на третьем этапе часто являются последним необходимым шагом перед разрешением препарата. Изучение "безопасности и эффективности" MДMA показало, что это вещество "уменьшает симптомы ПТСР и функциональные нарушения в гетерогенной популяции с умеренным и тяжелым ПТСР и в целом хорошо переносится", говорится в публикации.

Исследования в этой области ведутся и в Европе. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в настоящее время проводит четыре исследования по использованию MДMA и одно - по применению ЛСД. В ЕС также проводятся "одиннадцать клинических испытаний псилоцибина", - написал в марте прошлого года директор EMA Эмер Кук в ответ на вопрос депутатов Европарламента. В письме говорится, что "EMA признает необходимость поддержки разработчиков психоделиков и сотрудничает с ними в этом направлении".

Исследование в Германии близится к завершению

В Германии весной следующего года должно завершиться исследование терапии с применением псилоцибина, содержащегося в ряде галлюциногенных грибов. "Мы проверяем эффективность и безопасность псилоцибина для лечения терапевтически резистентной депрессии", - говорит в интервью DW руководитель исследования Герхард Грюндер (Gerhard Gründer), психиатр и психотерапевт, профессор медицинского факультета в университете Мангейма.

Герхард Грюндер
Герхард ГрюндерФото: Matthias von Hein/DW

 "Сейчас навскидку можно сказать, что мы наблюдаем хорошие результаты у некоторого числа пациентов", - говорит Грюндер. Однако во многих случаях эта терапия не помогает, что объясняется, главным образом, тем, что участники исследования в течение длительного времени страдали от очень тяжелой депрессии. "Вывод этого исследования для нас заключается в том, что нужно лечить более ранние стадии заболевания", - объясняет психотерапевт.

Несмотря на то, что использование MДMA в терапии травм у ветеранов войны приносит положительные результаты, Грюндер критически относится к использованию других веществ. В конце концов, МДМА не относится к группе психоделиков, говорит он в интервью DW.

Такие вещества, как псилоцибин, "не используются в большинстве клинических исследований при посттравматических стрессовых расстройствах, поскольку существует опасение повторной травматизации", - аргументирует Грюндер свою позицию. Ученый критикует и терапию в разгар войны: "С этической точки зрения очень сомнительно, что можно делать что-то подобное в зоне боевых действий".

Украинский эксперт Ксения Возницына из Центра психического здоровья и реабилитации ветеранов считает иначе и хочет развивать исследования в Украине, не дожидаясь окончания войны. Однако в интервью DW она советует военнослужащим с психологическими травмами не обращаться к психологам, которые уже проводят незаконную терапию с применением психоделиков, и не лечиться самостоятельно.

Психотерапевт Артем Осипян, который работал с людьми с зависимостями, тоже предостерегает от использования нелегальных услуг и самостоятельного употребления психоделиков. В отличие от алкоголя и опиатов, психоделики не вызывают привыкания, говорит Осипян. "Тем не менее в своей практике я встречал людей, которые злоупотребляли психоделиками в рекреационных целях. Это привело к тому, что они повредили свою психику - мышление стало довольно неструктурированным, появились симптомы, напоминающие расстройства шизофренического спектра", - подчеркивает психолог.

По мнению Ксении Возницыной, необходимо, чтобы украинский парламент как можно быстрее легализовал этот метод и содействовал контролируемому использованию МДМА и психоделиков в Украине. 

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