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В ФРГ начались "Игры непобежденных" военных с ранениями

Илья Коваль
9 сентября 2023 г.

На церемонии открытия соревнований военнослужащих, получивших ранения на поле боя, Олаф Шольц и принц Гарри выразили восхищение мужеством украинских солдат.

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Сборная Украины на открытии "Игр непобежденных" в Дюссельдорфе
Сборная Украины на открытии "Игр непобежденных" в ДюссельдорфеФото: picture alliance/dpa

В Дюссельдорфе в субботу, 9 сентября, прошла церемония открытия "Игр непобежденных" - международных соревнований военнослужащих, получивших ранения и инвалидность на поле боя.

В видеообращении к участникам состязаний канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) сказал, что их мужество вдохновляет никогда не сдаваться и защищать "нашу свободу и ценности". Именно так делают "наши украинские братья и сестры, которые защищают свою Родину, свою свободу и свое право жить в мире перед лицом жестокой агрессии России", подчеркнул он. Свое выступление Шольц завершил словами "Слава Украине!", произнесенными на украинском и английском языках.

Зрители встретили команду Украины, аплодируя стоя

Глава Минобороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) в своей речи также напомнил о войне в Украине, в ходе которой украинские военные защищают родину от российской агрессии. "Мы никогда не должны прекращать поддерживать Украину в этой войне, покуда она продолжается", - заявил он. Принц Гарри, основавший "Игры непобежденных" в 2014 году, также присутствовал на открытии соревнований и выразил восхищение бесстрашием украинцев.

Украинские участники турнира первыми появились на арене и все 20 тысяч зрителей встали со своих мест, встречая их аплодисментами, отмечает агентство dpa. В "Играх непобежденных" в этом году принимают участие более 500 военных из 21 страны. В Германии эти соревнования проходят впервые, они продлятся до 16 августа.

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