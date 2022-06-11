Почему украинское правительство предлагает легализовать каннабис

Законопроект "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности" Кабинет министров Украины официально зарегистрировал в Верховной раде 10 июня. За три дня до этого чиновники единогласно утвердили разработанный министерством здравоохранения (МОЗ) документ.

Комментируя инициативу, глава Минздрава Виктор Ляшко неожиданно привел аргумент военного времени: медицинский каннабис способен предотвращать страдания пациентов и улучшить лечение, в частности, посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), возникших у украинцев во время войны. "Мы понимаем негативные последствия войны для состояния психического здоровья… И мы понимаем, что нет времени ждать", - отметил министр.

"Война обострила потребности"

Финальный текст законопроекта до сих пор не опубликован, однако на сайте Минздрава размещен его предварительный вариант, обнародованный для официального общественного обсуждения 17 февраля - за неделю до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В пресс-службе министерства не смогли дать точный ответ относительно внесенных в этот документ предложений. Однако собеседники DW, принимавшие участие в общественном обсуждении законопроекта, уверяют, что поступившие за три месяца правки не изменили сути инициативы.

Акция в поддержку легализации каннабиса в Киеве

Из текста черновика законопроекта следует, что инициатива Минздрава во многом повторяет предыдущие попытки легализовать в Украине медицинскую марихуану. За последние годы, по крайней мере две из них доходили до парламента, последнюю, поданную группой из более 80 депутатов разных фракций, Рада не одобрила в июле 2021 года.

"После этого голосования была встреча фракции "Слуга народа", на которой президент Зеленский лично пообещал не прекращать попытки помочь пациентам, нуждающимся в современном лечении каннабисом. И вот мы добились подачи законопроекта уже на уровне правительства", - рассказывает DW Дмитрий Шерембей, председатель благотворительной организации "100% Жизнь", которая опекается пациентами, живущими с ВИЧ/СПИДом в Украине.

Пациентские организации наряду с учеными и медиками были основными лоббистами как декриминализации марихуаны, так и легализации выращивания медицинской конопли и разработки в Украине препаратов на их основе. В пояснительной записке к законопроекту Минздрав приводит их основные аргументы: мировое медицинское сообщество, включая Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), признало, что каннабиноиды - основные активные вещества, содержащиеся в конопле, - являются эффективным средством для лечения эпилепсии, болезней Паркинсона и Альцгеймера еще около 50 патологических состояний и болезней.

"Война лишь обострила потребности, - рассказывает Шерембей. - Я знаю волонтеров, которые, не дожидаясь легализации, на свой страх и риск доставляют препараты с каннабидиолом ​​раненым военным в госпиталях".

Меньше кайфа, больше контроля

Упомянутый каннабидиол (КБД) - один из двух наиболее исследованных каннабиноидов, которые можно выделить из растений конопли. В отличие от другого - тетрагидроканабинола (ТГК) - он сам по себе не дает психоактивного эффекта. Поэтому первые КБД сорта марихуаны, разработанные для лечения детской эпилепсии в США и Израиле, вначале называли "разочарованием хиппи". Впрочем, и ТГК сейчас считают действенным медицинским препаратом - естественным обезболивающим, которое по сравнению с опиатами почти не вызывает зависимости, а еще средством для поднятия аппетита и настроения у онкобольных.

Каннабис

Сегодня Минздрав Украины предлагает четко разделить КБД- и ТГК-содержащую коноплю. Первые, с низкой долей ТГК, предельный размер которой позже установит само министерство, можно будет по лицензии выращивать на полях - само собой при условии контроля со стороны правоохранителей. Более психоактивные сорта - только в закрытых помещениях под еще более строгим наблюдением.

В целом Минздрав обещает тщательно контролировать весь процесс обращения каннабиса: от сертификации семян до рецептов на медпрепараты, которые врачи будут выписывать пациентам только в электронной форме. Каждая партия продукции из конопли, в случае принятия законопроекта, будет маркироваться уникальным штрих-кодом, а за ее перемещением будут следить через электронный реестр.

Ответственность пока не исчезнет

Если раньше лоббисты медицинской конопли в Украине говорили преимущественно о потребностях онкобольных пациентов, детей с эпилепсией и неизлечимо больных, то сейчас на первый план выходит именно психическое здоровье. Виктор Ляшко утверждает, что в ближайшее время в медикаментозном лечении нервных расстройств будут нуждаться три-четыре миллиона украинцев.

Смогут ли они получить рецепт на медицинский каннабис, будет зависеть от того, насколько консервативными окажутся украинские врачи. Ведь без рецепта хранение конопли и дальше будет считаться серьезным преступлением - сегодня хранение свыше пяти граммов для собственного употребления влечет уголовную ответственность вплоть до восьми лет тюрьмы.

Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, каннабис упоминается в 80 процентах приговоров по делам о незаконном хранении наркотических веществ без цели сбыта. По статистике Офиса генпрокурора, в 2020 году в суды было передано около 10 тысяч таких уголовных дел.

И хотя упомянутый законопроект не содержит прямых норм об отмене уголовной ответственности за незаконное хранение каннабиса, Минздрав и сторонники декриминализации марихуаны пытаются постепенно решить этот вопрос, отмечает Дмитрий Шерембей. Речь идет об еще одном проекте изменений в официальный перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - министерство предлагает перенести коноплю из "первого списка" опасных наркотиков, оборот которых строго запрещен, во "второй" - препаратов с контролируемым оборотом. "Возможно, когда-нибудь из-за этих списков удастся закрепить за коноплей статус не наркотика, а лекарственного растения", - выражает надежду общественный активист.

Департамент борьбы с наркопреступностью Нацполиции до сих пор отчитывается о регулярных задержаниях лиц, которые хранят и выращивают коноплю для собственных нужд. Впрочем, собеседники DW в Минздраве констатируют, после отставки бывшего министра внутренних дел (МВД) Украины Арсена Авакова, а также его скандального заместителя Александра Гогилашвили, МВД стало снисходительнее относиться к легализации медицинской марихуаны - замечания его представителей к законопроекту были минимальными.

Парламентский комитет по вопросам здравоохранения также готов поддержать инициативу, отметил в разговоре с DW его глава Михаил Радуцкий. Впрочем, хватит ли для его принятия новых аргументов военного времени, он спрогнозировать не смог.

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