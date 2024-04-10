Верховная рада готова разрешить мобилизацию заключенных

Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о добровольном участии заключенных в боевых действиях. При этом предполагается запретить мобилизацию ряда категорий заключенных.

Верховная Рада Украины может разрешить мобилизацию заключенных. В среду, 10 апреля, депутаты приняли в первом чтении законопроект, предполагающий возможность условно-досрочного освобождения заключенных для прохождения ими военной службы по контракту во время действия военного положения. Документ поддержал 281 депутат при минимально необходимых 226.

Тем самым предполагается разрешить добровольное участие осужденных в боевых действиях. При этом условно-досрочное освобождение не может быть применено в отношении заключенных, которые были приговорены к лишению свободы за преступления против основ национальной безопасности Украины, за совершение умышленного убийства двух или более лиц, а также сопряженного с изнасилованием или сексуальным насилием.

За освобожденными будет осуществляться административный надзор

"Общество должно понимать, что не все, кто находится за решеткой, являются криминально-асоциальными элементами. Многие среди заключенных оказались за решеткой из-за ДТП или финансовых преступлений, многие из них писали сотни писем с просьбой разрешить защищать родину, ведь имеют боевой опыт", - заявила глава комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, которая является одним из авторов законопроекта.

Законопроект предполагает, что решение об условно-досрочном увольнении для военной службы будет приниматься судом, а после доставки таких освобожденных в специализированные подразделения воинских частей за ними будет осуществляться административный надзор. Кроме того, устанавливается ответственность за уклонение от прохождения военной службы бывшими заключенными в виде лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Новый закон о мобилизации в Украине с 25 лет президент Владимир Зеленский подписал в начале апреля.