Жертвами обстрелов Херсона и области стал 21 человек

На 434-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 3 мая (время московское).

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В Рязанской области к восьми месяцам ограничения свободы приговорили режиссера-документалиста Сергея Ерженкова и активиста Сергея Скореева за надпись "Путин zае…, уходи" на памятник Ленину в городе Касимов. Вердикт вынес мировой суд Касимовского района Рязанской области, рассмотрев дело о вандализме. Сторона обвинения утверждала, что подсудимые провели акцию из-за "политической ненависти", оскорбив президента РФ Владимира Путина, и осудили войну в Украине. Ерженкову и Скорееву в течение восьми месяцев нельзя выезжать из Касимова и менять место жительства.

Число жертв российских обстрелов Херсонской области увеличилось

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21 человек погиб в результате обстрелов населенных пунктов на Херсонщине, которые войска РФ осуществляли в течение среды, 3 мая. Еще 48 человек получили ранения, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"21 погибший человек! 48 раненых! Все гражданские! За один неполный день! В одной области! Мои соболезнования семьям и близким погибших, - написал он в Telegram вечером 3 мая. - Железнодорожный вокзал и переезд, дом, строительный магазин, продуктовый супермаркет, автозаправка - знаете, что объединяет эти места? Кровавый след, который оставляет Россия своими снарядами, убивая мирных людей в Херсоне и Херсонской области".

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Велосипедисты из РФ и Беларуси будут допущены к международным соревнованиям в качестве "нейтральных индивидуальных атлетов". Об этом заявили в Международном союзе велосипедистов (UCI), подчеркнув, что участие в состязаниях станет возможным лишь при условии, что спортсмены никак не будут связаны с российской или белорусской армией либо службами безопасности этих стран, не будут ассоциироваться с флагом или символикой РФ или РБ, и ни в какой форме не выразят активной поддержки российской агрессии против Украины. В 2022 году в UCI запретили участие россиян и белорусов в международных соревнованиях в связи с нападением РФ на Украину.

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В Петербурге вслед за Москвой запретили использовать любые коммерческие и частные беспилотники над городом. Как рассказали изданию "Фонтанка" в "Аэронавигация Северо-Запада", запрет действует в радиусе 150 километров вокруг города и продлится до 15 мая.

Алексей Москалев "нашелся" в СИЗО Смоленска

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Алексей Москалев, пропавший в начале апреля после задержания в Минске, находится в СИЗО Смоленска, сообщил его адвокат изданию "ОВД-Инфо". Как рассказал Москалев адвокату, при задержании его сильно били руками и ногами по груди и спине, отбили мышцу на правой ноге, а также нанесли несколько ударов по голове, в том числе били головой об стену.

Москалев был осужден на два года колонии по делу о "дискредитации" российской армии. В конце марта он сбежал из-под домашнего ареста за день до оглашения приговора. Дочь Москалева Маша в апреле 2022 года нарисовала по заданию в школе антивоенный рисунок, после чего началось преследование ее и отца.

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В аннексированном Крыму российские силы ПВО, по сообщению "администрации" полуострова, обнаружили приближающиеся беспилотники и открыли по ним огонь, в результате чего два дрона были сбиты. Местные "власти" призвали население к спокойствию, несмотря на сигналы воздушной тревоги. Крымский полуостров за последние дни уже неоднократно становился мишенью для ударов украинских дронов. По сообщениям из Киева, такие удары, ответственность за которые Украина официально на себя не берет, служат подготовке контрнаступления с целью освобождения оккупированных Россией территорий.

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Владимир Зеленский опроверг утверждения об участии Украины в предполагаемой атаке дронами на Кремль. "Мы не атаковали Путина. Мы это предоставим трибуналу. Мы боремся на своей территории и защищаем свои деревни и города", - заявил украинский президент на пресс-конференции в Хельсинки.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен отреагировал на российские обвинения Украины в атаке на Кремль. "Мы оставляем Украине, которая ежедневно подвергается российским атакам.., решать, как она собирается защищаться, возвращать свои территории", - заявил он в интервью газете Washington Post, отрывок из которого размещен в Twitter. Коснувшись самих обвинений Москвы, Блинкен заметил, что "следует воспринимать с очень большой долей скепсиса все, что исходит из Кремля". "Мы видели лишь сообщения в СМИ, мы не знаем фактов", - сказал он.

Жертвами российских обстрелов Херсонской области стали 16 человек

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В результате российских обстрелов Херсона и области по состоянию на 16 часов 30 минут 3 мая погибли 16 человек, 22 – получили травмы различной степени тяжести, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины. По его данным, попадание снарядов в объекты гражданской инфраструктуры в областном центре привело к гибели 12 человек. Днем между селами Степановка и Музыковка под обстрел попала бригада энергетиков, ремонтировавшая электросети после очередных атак российской армии. Трое работников погибли. Утром от обстрела Дарьевской общины Херсонской области погиб мужчина.

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Потери личного состава российских войск за 2 мая увеличились на 520 до 191 940 убитыми, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. По его данным, за сутки российская армия потеряла 1 танк, 6 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 2 средства противовоздушной обороны, 14 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 единицы спецтехники и 28 беспилотников.

Киев: Россия явно готовит масштабный теракт

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В Киеве отвергли обвинения России в атаке на резиденцию президента РФ Владимира Путина в московском Кремле. "Все предсказуемо... Россия явно готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем"", - написал в Twitter cоветник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк. По его словам, подобные заявления дают России основания оправдать свои атаки по гражданским целям в Украине. Подоляк также заметил, что Украина "не атакует объекты на территории России, потому что это не решает никакой военной задачи".

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Сайт "Движения сознательных отказчиков от военной службы" заблокирован в России по решению Савеловского районного суда Москвы. Как сообщило движение в своем Telegram-канале, иск подала 231-я военная прокуратура столичного гарнизона, которая сослалась на мнение "экспертов" о том, что на сайте "дискредитируют" российскую армию. Движение отмечает, что все его материалы по-прежнему доступны в интернете.

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По военному аэродрому в Брянской области в ночь на 3 мая был совершен удар беспилотниками, сообщил Telegram-канал Baza. По неподтвержденным данным, речь идет о 5 БПЛА, из которых два были уничтожены из стрелкового оружия, другие два взорвались на территории аэродрома. Пятый беспилотник не был обнаружен. Повреждения получил не используемый транспортный самолет Ан-124. Российские власти пока не подтвердили эту информацию.

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Российские корабли находились возле газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море незадолго до атаки на них в 2022 году, говорится в совместном расследовании, проведенном СМИ скандинавских стран. Последнее из российских судов покинуло указанную зону за пять дней до взрывов на газопроводах, сообщили шведский телеканал SVT, датский DR, норвежский NRK и финский Yle. Поскольку на судах были отключены системы слежения, информация об их местоположении не фиксировалась. Однако перехваченные радиопереговоры, отправленные с них на российские военно-морские базы, показывают положение, скорость и направление движения кораблей. Они находились в районе взрывов по нескольку часов, в одном случае - более 24 часов.

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Власти Москвы с 3 мая запретили использование беспилотников в городе. Об этом объявил мэр города Сергей Собянин. Власти пошли на этот шаг с целью предотвратить несанкционированное использование дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, объяснил он. Мера не коснется беспилотников, используемых по решениям органов государственной власти, добавил градоначальник.

Пресс-служба президента обвинила Украину в попытке удара по Кремлю

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Украина минувшей ночью попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотных летательных аппаратов, утверждает пресс-служба президента РФ, не приводя подробности. В результате никто не пострадал, отметили в Кремле. Российская сторона расценивает инцидент как "спланированную террористическую акцию и покушение" на главу государства, а также "оставляет за собой право ответить на попытку удара ... где и когда посчитает нужным", цитируют госСМИ пресс-службу Кремля.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

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Фирмы, работавшие на различные российские государственные структуры, после начала войны в Украине закупали в странах Евросоюза оборудование, микрочипы, боеприпасы, несмотря на введенные в марте 2022 года санкции США, пишет газета Financial Times. По ее данным, одна из фирм, работавших для ФСБ, - "Трейдтулз" - приобрела санкционную продукцию на 900 тысяч долларов (815 тысяч евро), в том числе 22 тонны оборудования в Германии стоимостью 554 тысячи долларов (502 тысячи евро), а также микрочипы немецкого и американского производства у одной небольшой сингапурской фирмы. Другие фирмы поставляли запрещенную западными санкциями продукцию в Россию для Службы внешней разведки (СВР), госконцерна "Ростех", российского Минобороны, "Росатома".

Еврокомиссия выделяет 500 млн евро на выпуск боеприпасов

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Европейская комиссия приняла постановление о поддержке производства боеприпасов, направленное на наращивание производственных мощностей ЕС и решение проблемы нехватки боеприпасов, ракет и их компонентов. Еврокомиссия предлагает выделить на эти цели 500 млн евро.

Это третья часть плана Европейского Союза, внедренного для быстрого предоставления Украине боеприпасов и ракет, а также пополнения собственных запасов стран-членов ЕС. Первая часть включает немедленные поставки Киеву уже имеющихся в наличии боеприпасов из резервов стран Евросоюза, а вторая – совместные закупки для дальнейшего обеспечение Украины и пополнения резервов армий европейских стран. На первые два этапа Еврокомиссия предложила выделить по одному миллиарду евро.

"В свете возобновления конфликта высокой интенсивности в Европе своевременная доступность этих продуктов в достаточном количестве имеет решающее значение для нашей безопасности и для наших постоянных усилий по поддержке Украины", - говорится в официальном заявлении Еврокомиссии, опубликованном на ее сайте.

Хроника событий 3 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 2 мая 14.00 - 23.59 >>>

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