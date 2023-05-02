Дания готовит крупный пакет помощи Украине

На 433-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 2 мая (время московское).

Дания готовит крупнейший с начала войны пакет помощи Украине

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Дания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,7 млрд крон (около 250 млн долларов США) для поддержки предстоящего украинского наступления, сообщило датское Минобороны. По данным ведомства, в этот пакет, среди прочего, войдут машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону. "Оборудование в пакете пожертвований необходимо, чтобы проложить путь украинским танкам и бронетанковой пехоте на передовой", - сказал исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен отметил, что это крупнейший пакет помощи, переданный Данией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общий объем поддержки Украины со стороны Дании достиг 11 млрд датских крон.

Верховная Рада признала "рашизм" государственной идеологией РФ

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Здание Верховной рады Украины в Киеве (фото из архива) Фото: picture-alliance/dpa/Sputnik

Верховная рада Украины одобрила проект заявления, согласно которому "рашизм" официально признан государственной идеологией России. За принятие заявления проголосовал 281 народный депутат, сообщил в Telegram-канале нардеп Алексей Гончаренко. В заявлении Рада обратилась к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ и Парламентской ассамблее НАТО, а также к правительствам и парламентам других стран с призывом "поддержать осуждение идеологии, политики и практики рашизма". Украинский парламент также призвал международное сообщество "осудить рашистский режим президента РФ Владимира Путина как преступный" и "применить реальные меры, которые позволят привлечь военно-политическое руководство России к ответственности" за совершение преступлений в отношении Украины и ее народа.

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В Польше стартовали самые масштабные военные учения текущего года - Anakonda 23. Как сообщает польский телеканал TVN24 на своем сайте, в этих маневрах, проводимых с целью отработать защиту восточного фланга НАТО, принимают участие 12 000 польских военнослужащих, а также несколько сотен солдат из других стран НАТО и партнеров Североатлантического альянса, в том числе США, Румынии, Словении, Швеции, Франции, Латвии, Литвы, Эстонии и Турции. Особое внимание предполагается уделить операциям союзников в районе Балтийского моря.

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Россия, не имея достаточного количества ракет для нанесения дистанционных ударов, все чаще использует против Украины управляемые авиабомбы, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. "Ежедневно около 20 управляемых авиабомб летят в прифронтовые зоны. Сделаны они российским методом - недавно и не всегда качественно. Бомбы летят около 70 километров и попадают, к сожалению, тоже в объекты гражданской инфраструктуры: детские сады, школы, жилые дома", - сказал Игнат. По его словам, Украине нужно усиливать дальнобойную ПВО и ожидать положительного решения относительно поставок западных самолетов, которые помогут противостоять этим угрозам.

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В оккупированном Мелитополе совершено покушение на "заместителя начальника" созданного Россией "ГУВД" в Запорожской области, сообщил Следственный комитет РФ. По данным ведомства, мужчина, имя которого не называется, подорвался на самодельном взрывном устройстве, которое привели в действие, когда он открыл ворота своего дома, направляясь на работу. Он получил минно-взрывную травму и был госпитализирован. Заведено уголовное дело.

Ранее украинский мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал , что утром 2 мая в городе прогремел взрыв. Сразу после этого, по его словам, по улицам промчались машины полиции и скорой помощи.

Боннский клуб отказался проводить Кубок мира по фехтованию

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Боннский фехтовальный клуб OFC Bonn уведомил Союз фехтовальщиков Германии об отказе от проведения традиционного турнира - этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин "Боннский лев". Причиной отмены мероприятия, запланированного на осень 2023 года, называется решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске российских и белорусских фехтовальщиков на международные соревнования под нейтральным флагом. "Учитывая военную ситуацию в Украине и зверства, совершаемые против украинского населения, мы не можем и не хотим поддерживать решение FIE", - говорится в заявлении клуба. Это был бы 50-й, юбилейный турнир.

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Данные США о потерях России в Украине являются "абсолютно взятыми с потолка", заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У Вашингтона нет возможности называть какие-либо конкретные цифры, они не располагают данными, и так к этому и нужно относиться", - сказал он, добавив, что в вопросе потерь в Украине "нужно ориентироваться только на те цифры, которые своевременно публикует министерство обороны России". Оно последний раз сообщало о российских потерях в сентябре 2022 года и называло цифру в 5937 погибших. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби накануне заявил, что, согласно данным американской разведки, только с декабря 2022 года Россия потеряла в Украине свыше 100 000 человек убитыми и ранеными.

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Российские войска обстреляли город Херсон и несколько сел в Белозерской общине региона, сообщила Херсонская областная прокуратура. В результате обстрела трое жителей области погибли, еще пятеро получили ранения. "По предварительным данным, оккупанты совершили артобстрел мирного населения и нанесли авиаудары. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, среди которых жилые дома, хозяйственные помещения и автотранспорт", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Прокуратура возбудила уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Украина расследует более тысячи дел о госизмене

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С начала российского вторжения в Украине было заведено 1487 уголовных производств по преступлениям "против основ национальной безопасности", сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР). Среди них 1177 уголовных дел ГБР возбудило по статье о государственной измене, 226 - по факту коллаборационистской деятельности и 20 - по статье о пособничестве государству-агрессору. "Основные усилия бюро сосредоточены на разоблачении и привлечении к ответственности предателей, коллаборационистов, диверсантов, расследовании военных преступлений РФ, поиска российского имущества для передачи в собственность государства, выявлении вражеских арсеналов боеприпасов и тому подобное", - говорится в сообщении в Telegram-канале . По данным ГБР, в результате проведения расследований 666 лицам сообщено о подозрении, 385 человек объявлены в розыск, а 1375 человек проверяются на причастность к госизмене и коллаборационистской деятельности. В суд по этим статьям направлено 366 обвинительных актов, отмечает ведомство.

Хроника событий 2 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 1 мая 14.00 - 23.59 >>>

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