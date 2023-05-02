Украина призвала ООН, Европарламент и НАТО осудить "рашизм"

Верховная рада Украины осудила "рашизм" как идеологию и практики, лежащие в основе государственной политики РФ. Об одобрении украинским парламентом соответствующего заявления во вторник, 2 мая, сообщил его спикер Руслан Стефанчук . По его словам, Рада обратилась также к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ, ПА НАТО, а также правительствам и парламентам иностранных государств с призывом поддержать "осуждение идеологии, политики и практики рашизма".

Призыв осудить Путина как преступника

В документе, направленном Верховной радой Украины в эти организации и институты, кроме прочего, содержится призыв осудить президента РФ Владимира Путина как преступника и принять меры, которые дадут возможность привлечь военно-политическое руководство РФ за совершение в отношении Украины и ее народа преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида.

Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических" был опубликован на сайте Рады 13 марта.

В разработке этого документа приняли участие комитеты парламента по гуманитарной и информационной политике, по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, по интеграции Украины в Европейский Союз и другие.

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