Белый дом: Операция россиян в Бахмуте провалилась

На 432-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 1 мая (время московское).

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На оккупированных территориях Запорожской области Украины назначенные РФ "администрации" подготовили планы эвакуации работников и их семей, сообщает украинский Центр национального сопротивления . По его данным, оккупанты также распространяют указания насчет уничтожения документов и техники.

Белый дом: Наступление россиян в Бахмуте провалилось

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По оценкам Белого дома, наступление российских войск в Донбассе в районе Бахмута "застопорилось и провалилось". Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, потери живой силы россиян за последние пять месяцев только в районе Бахмута составили 100 000 человек, причем более 20 000 - погибшими, половина из которых - боевики ЧВК "Вагнер".

Джон Кирби подчеркнул, что не дает оценок украинских потерь, поскольку "они здесь - жертвы, Россия - агрессор". По его словам, Белый дом не будет распространять информацию, которая может усложнить задачи близкому союзнику, армия которого вооружается и обучается возглавляемой США коалицией стран.

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Министр обороны Украины Алексей Резников уверен в успехе контрнаступательной операции ВСУ. "Я не просто надеюсь, я верю в него. Я убежден, что многое сделано для того, чтобы оно было удачным", - заявил он в эфире украинского телемарафона. Министр отметил, что решающими для удачного наступления являются три ключевых компонента: наличие вооружения, подготовленные люди и обеспечение наступления всем необходимым (снаряды, амуниция, топливо, одежда, защита). "Я считаю, что по состоянию на сегодняшний день мы выходим на ту финишную прямую, когда можем сказать: да, все готово. А дальше уже по решению и пониманию ситуации на поле боя Генеральным штабом, главкомом и его командой будет понятно, как, где и когда", - сказал Резников.

ОВА: Российские войска обстреляли Херсон

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Российские войска 1 мая атаковали Херсон, в результате обстрела пострадал по меньшей мере один человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин . По его словам, из-за обстрелов в Херсоне горят частные дома. На месте работают пожарные. "Известно об одном пострадавшем - 30-летний мужчина получил ранение руки, его госпитализировали", - сообщил Прокудин, добавив, что россияне продолжают обстреливать город.

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Российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник на западе аннексированного Крыма, сообщил "глава" полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале. По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, "силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде", один из них сбит. Кому именно принадлежал беспилотник, не уточняется. Украинские военные происшествие не комментировали. Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщили, что в поселке Заозерное под Евпаторией в небе видны следы, характерные для работы систем ПВО.

ОК "Север": В Черниговской области в результате обстрела погиб 14-летний подросток

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В результате российского авиаудара по Черниговской области погиб 14-летний подросток, еще два мирных жителя получили ранения, уточнило оперативное командование ВСУ "Север". По его данным, около 14.50 по местному времени были зафиксированы пуски двух управляемых авиабомб с самолетов Су-35 по селу Лизуновка Новгород-Северского района. Частично разрушено здание общеобразовательной школы, которая не работала, а также повреждены частные дома.

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В Новгород-Северском районе Черниговской области российские войска обстреляли неработающее образовательное учреждение, сообщил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус в Telegram-канале . По его словам, в результате обстрела погиб ребенок, находившийся неподалеку. Информация о пострадавших уточняется.

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Последствия ракетного удара по Павлограду Фото: Sofiia Gatilova/Reuters

В ночь на 1 мая российские войска нанесли "групповой ракетный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины", заявило министерство обороны РФ, подчеркнув, что "цель удара достигнута и все назначенные объекты поражены". Ранее командование Вооруженных сил Украины сообщило, что российские войска минувшей ночью выпустили 18 крылатых ракет, 15 из которых удалось сбить. В Днепропетровской области в результате ракетного удара по Павлограду пострадали 34 человека, в том числе пятеро детей, повреждены 24 многоэтажных и 80 частных жилых домов.

Киев требует открыть гуманитарные коридоры

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Украина обратилась к России и Международному комитету Красного Креста с требованием открыть гуманитарные коридоры для выезда украинцев с оккупированных территорий, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук. По ее словам, обращение связано с новым указом президента РФ Владимира Путина, позволяющим депортировать с оккупированных территорий украинцев без российского гражданства. "Во-первых, превратить украинцев в россиян невозможно. Принудительная паспортизация или репрессии не помогут. Во-вторых, кто сказал, что россияне будут долго жить на временно оккупированных территориях?" - написала Верещук в Telegram-канале . Она призвала украинцев на захваченных РФ территориях не брать российские паспорта, не сотрудничать с оккупантами, выехать по возможности и ждать ВСУ.

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На Бахмутском направлении против украинских сил воюет 25,6 тысяч личного состава армии РФ, 65 танков, 450 боевых бронированных машин, 154 пушки и 56 реактивных систем залпового огня, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии изданию "РБК-Украина". По его словам, "это больше, чем армия Чехии или Венгрии". При этом Череватый отметил, что потери российских войск в районе Бахмута составляют примерно 100 погибших ежедневно.

ВСУ контратакуют на отдельных участках Бахмута

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Украинские военные пошли в контратаку в Бахмуте Донецкой области, заставив противника покинуть некоторые позиции, сообщил командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский. "На Бахмутском направлении продолжаются интенсивные боевые действия. Враг провел многочисленные атаки, пытаясь прорвать оборону наших позиций на нескольких направлениях", - цитирует Сырского действующий при министерстве обороны Украины Military Media Center . По словам командующего, ситуация довольно сложная. "Вместе с тем на отдельных участках города враг был контратакован нашими подразделениями и оставил некоторые позиции", - добавил Сырский.

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В Украину прибыли авиационные ракеты американского производства Zuni, сообщило агентство УНИАН. Командующий воздушными силами страны Николай Олещук опубликовал в Telegram-канале фотографию самолета Су-25, под крыльями которого подвешены эти ракеты. В начале января власти США анонсировали передачу Украине 4 тысяч неуправляемых авиационных ракет Zuni класса "воздух-земля". Они были включены в новый пакет американской военной помощи Украине на общую сумму 2,85 млрд долларов.

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Ожидая успеха полномасштабной войны против Украины, президент РФ Владимир Путин не назначил единого командующего войсками, участвующими во вторжении, так как хотел объявить завоевание территорий соседней страны личной геополитической победой, считает американский Институт изучения войны (ISW). В очередном аналитическом обзоре говорится, что решение Путина вторгнуться в Украину без четкой, осмысленной командной структуры и его нежелание назначать командующего военными действиями оказали долгосрочное влияние на управление российскими подразделениями в Украине. Используя официальные заявления Москвы, а также неподтвержденные сообщения российских, украинских и западных источников, эксперты ISW также обращают внимание на часто проводимые президентом РФ перестановки в командовании войсками. По их мнению, такие кадровые решения привели к тому, что российские силы становятся все более раздробленными, а командные структуры - дезорганизованными, и это подрывает способность ВС РФ вести сплоченные военные действия в Украине.

Международная помощь Украине в апреле превысила 5,5 млрд долларов

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За прошедший месяц в бюджет Украины поступило более 5,5 млрд долларов США от международных партнеров, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. Объем международной помощи с начала года составил 16,5 млрд долларов США.

Хроника событий 1 мая 00.00 - 13.59 >>>

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