Президент Украины Зеленский прибыл в Финляндию

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 3 мая.

На 434-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями среды, 3 мая (время московское).

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Хельсинки по приглашению финского коллеги Саули Ниинистё. На переговорах двух глав государств речь пойдет о защите Украины от российской агрессии и помощи ей в этом со стороны Финляндии, двусторонних отношениях и глобальной геополитической ситуации, говорится в сообщении на официальном сайте финского президента. Кромем того, Зеленский встретится со спикером финского парламента. Позже украинский лидер проследует на саммит стран Северной Европы и Украины с участием премьер-министров Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и Исландии.

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Опасаясь новых утечек информации, украинские власти не сообщают западным союзникам детали готовящегося контрнаступления,пишет американское издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, контактирующих с украинским командованием. По их словам, Киев сообщает США и европейским странам основные разведданные, но ничего не говорит о сроках будущего наступления и численности своих войск, которые планируется в нем задействовать. Со ссылкой на неназванного депутата Рады издание также указывает, что власти держат в секрете подробности о контрнаступлении и от других политиков в Украине. В свою очередь координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заметил, что Украина не обязана уведомлять союзников о контрнаступлении или сообщать о нем заранее.

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Три человека погибли и пять получили ранения, согласно предварительным данным, в результате российского обстрела гипермаркета "Эпицентр" в Херсоне, сообщило в Telegram министерство внутренних дел Украины. Удар был нанесен около 11 часов утра, добавили в ведомстве. По словам главы МВД Игоря Клименко, этот гипермаркет был единственным открытым в этот день.

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Президент Украины Владимир Зеленский в полдень 3 мая прибудет с визитом в Хельсинки, сообщило финское издание Yle. Как обычно, с момента начала российской агрессии информация о поездке украинского президента за границу публикуется в короткие сроки из соображений безопасности.

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Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в аннексированном Крыму 7 человек, якобы планировавших серию терактов в отношении "властей" полуострова. В числе задержанных - граждане РФ и Украины, а также мужчина с гражданством Украины и Болгарии, добавили в спецслужбе. "Глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что речь идет о "той же группе, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе".

++11.20++

В Херсоне с 20.00 по местному времени (совпадает с московским) 5 мая начнется комендантский час, который продлится до 06.00 8 мая, сообщил председатель областной администрации Александр Прокудин. В течение 58 часов передвигаться по улицам города будет запрещено. Кроме того, Херсон будет закрыт на въезд и выезд, добавил Прокудин, призвав жителей сделать необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

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В Вышгородском районе Киевской области а 3 мая будут обезвреживать взрывоопасные предметы, на северных окраинах столицы возможны звуки взрывов, сообщили в Киевской городской военной администрации. Власти призвали жителей сохранять спокойствие и указали на необходимость находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Британское Минобороны: Россия пытается пополнить запасы крылатых ракет

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Россия использовала в атаках по Украине 28 апреля и 1 мая меньше ракет, чем в предыдущих, отмечает министерство обороны Великобритании в ежедневном обзоре. Это, вероятно, связано с попытками РФ восстановить запасы крылатых ракет, указывает Лондон. Кроме того, типы разрушенных строений указывают на возможное смещение целей с объектов энергетической инфраструктуры на объекты военной, промышленной и логистической инфраструктуры, подчеркивает британское оборонное ведомство.

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Причиной возгорания резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Краснодарского края стало падение беспилотного летательного аппарата, пишет агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы, не приводя подробности. Власти региона пока не называли причины происшествия.

++09.45++

Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил ВСУ в обстреле поселка Теткино Глушковского района. Пострадавших нет, 15 домов получили повреждения, добавил глава региона. Кроме того, поврежден газопровод низкого давления и нарушено электроснабжение поселка, указал Старовойт.

++09.30++

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опроверг сообщения об эвакуации жителей поселка Волна , где загорелся резервуар с нефтепродуктами. "Ситуация не требует эвакуации", - подчеркнул он, назвав возгорание "серьезным". По словам главы региона, с огнем борются 188 человек и, среди прочего, 5 пожарных поездов.

Ранее глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что площадь пожара выросла до 1200 квадратных метров. Чиновник подтвердил слова губернатора об отсутствии пострадавших.

Турецкие СМИ: Турция, Украина и РФ 5 мая обсудят в Стамбуле "зерновую сделку"

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Заместители министров обороны Турции, Украины и России 5 мая проведут в Стамбуле встречу по вопросу продления "зерновой сделки", сообщают турецкие информагентства со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара. Между тем министерство иностранных дел РФ в комментарии РИА "Новости" уточнило, что "вопрос не согласован".

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Последствия подрыва путей в Брянской области Фото: SNA/IMAGO

Поезда между Орлом и Брянском будут следовать по укороченному маршруту из-за взрыва на железнодорожных путях в Брянской области, сообщила пресс-служба компании "Российские железные дороги". Пригородные поезда следуют по укороченному маршруту до станции Карачев, откуда пассажиров доставляют до станции Брянск-Орловский на автобусах. На перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области продолжаются восстановительные работы, указали в компании.

Накануне неизвестные подорвали железнодорожное полотно вблизи станции Снежетьская, а 1 мая в Брянской области из-за взрыва загорелся поезд с нефтепродуктами.

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Ночью три беспилотных летательных аппарата атаковали нефтебазу в Кропивницком, заявила администрация Кировоградской области. По ее данным, никто не погиб, власти уточняют информацию о повреждении.

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В Беларуси в мае пройдет очередной этап комплексной проверки боевой готовности воинских частей и подразделений, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации, сообщило министерство обороны республики, не назвав конкретные даты. Проверка затронет в первую очередь воинские части и подразделения в Гродненской, Брестской и Минской области, в ходе некоторых учений будет проведен призыв военнообязанных, их общее количество не превысит 1000 человек, добавило ведомство. Кроме того, экипажи белорусских ВВС и войск ПВО во взаимодействии с экипажами ВКС РФ будут патрулировать воздушное пространство Беларуси, отметили в Минске.

ВСУ: Ночью сбит 21 из 26 атаковавших Украину беспилотников Shahed

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Беспилотный летательный аппарат Shahed (фото из архива) Фото: Roman Petushkov/REUTERS

Ночью Россия атаковала украинскую территорию из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря, применив 26 беспилотных летательных аппаратов Shahed-136 и Shahed-131, заявили Воздушные силы Украины. По их данным, 21 из 26 беспилотников сбит.

Между тем в Днепре один из дронов попал в административное здание, в результате вспыхнул пожар, который позднее был потушен, сообщили в областной военной администрации. На месте работают спасатели, власти уточняют последствия атаки, жители города не пострадали, указали региональные власти.

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Министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, пытается отвести усиливающиеся обвинения в том, что возглавляемое им ведомство не может обеспечить войска РФ достаточным количеством боеприпасов, говорится в новом обзоре американского Института изучения войны (Institute for the study of war; ISW). Глава Минобороны РФ на селекторном совещании заявил о росте производства высокоточных ракет. "Акцент Шойгу на производстве высокоточных ракет согласуется с изменением риторики Минобороны России относительно использования Россией высокоточных ракет для нанесения ударов по объектам военной инфраструктуры в украинском тылу", - указывают аналитики. Министерство обороны РФ хочет выглядеть действующим на опережение на фоне растущих в российском информационном пространстве опасений о возможном украинском контрнаступлении, отмечают эксперты ISW.

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"Столица Украины подверглась очередному воздушному нападению", - подтвердили в Киевской городской военной администрации, добавив, что речь идет об уже третьем налете за минувшие шесть дней. "На этот раз Киев был атакован исключительно дронами", - подчеркнули там. По предварительной информации, ВС РФ, как обычно, использовали иранские БПЛА Shahed, указали в администрации. В воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты цели противника. На текущий момент жертв и разрушений не зафиксировано.

Под Таманью загорелся резервуар с нефтепродуктами

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У порта Тамань в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, не уточнив причину инцидента. По его словам, пожару в поселке Волна Темрюкского района присвоен высший ранг сложности, на место стянуты пожарные расчеты, МЧС и экстренные службы. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

++02.00++

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в , что Белый дом или Пентагон не проинформировали его об утечке секретных документов, которая нанесла большой ущерб его стране, прежде чем эта информация попала в СМИ. По его словам, такая ситуация не полезна для Киева, это не выгодно ни для репутации Белого дома, ни для репутации Соединенных Штатов в целом.

++01.50++

В Днепре и Запорожье прогремели взрывы, передают местные СМИ ДнепроТВ и Суспильне. По данным официального представителя Одесской областной администрации Сергея Братчука , в Днепре отработала система ПВО, а в Запорожье, по предварительной информации, есть попадания ракет С-300.

++01.35++

Российские войска перевозят ракеты для систем С-300 в сторону Запорожья, написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, опубликовав соответствующие фотографии. По его словам, зафиксировано перемещение в сторону Запорожья пяти тягачей с комплектами ракет С-300. "Периодически после подобного перемещения зарядов происходят обстрелы из систем С-300 населенных пунктов на Запорожье", - отметил Андрющенко.

+01.15++

Беспилотный летательный аппарат сбросил самодельное взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в районе села Прилесье в Белгородской области, сообщил Telegram-канал Baza . По его данным, атака произошла 2 мая около 13.00 по местному времени (совпадает с мск). Пострадал 46-летний мужчина, выполнявший земельные работы, он получил контузию, но от госпитализации отказался. По версии Baza, БПЛА прилетел "со стороны Украины". Украинская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Baza также сообщает , что беспилотник также сбросил боеприпас, - "предположительно, ВОГ-17" - на строящееся здание возле поселка Алес в Брянской области, близ границы с Украиной. Пострадавших нет. Поврежден экскаватор. Официальные российские источники пока не подтвердили инциденты.

В Киевской области работает ПВО

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В Киевской области работает ПВО, сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук написал в Twitter, что взрыв прогремел в центре Киева. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Хроника событий 2 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 мая 00.00 - 13.59 >>>

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