Президент Чехии: Украине поставляется недостаточно снарядов

На 431-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 30 апреля (время московское).

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Российские войска обстреляли поселки Белозерка и Отрадокаменка в Херсонской области, сообщила Херсонская областная военная администрации . В результате обстрелов Белозерки тяжелые травмы получил 29-летний мужчина. С ранениями грудной клетки его госпитализировали, врачи борются за жизнь потерпевшего. В Отрадокаменке снаряд попал в жилой дом, погибла 58-летняя женщина.

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В российском Минобороны заявили об уничтожении на железнодорожной станции в районе Краматорска эшелона с 200 тоннами боеприпасов для ВСУ, а также полевой мастерской в Сумской области. С украинской стороны реакции на эти заявления пока не последовало. В оперативной сводке Генштаба ВСУ в числе прочих упоминаются ракетный удар по Краматорску и авиаудар по поселку Середина-Буда в Сумской области. Отмечается, что в результате последнего повреждены частные дома.

О ракетных ударах по Краматорску утром в воскресенье сообщал также глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Две ракеты, по его словам, упали в поле за городом, еще две - в промышленной зоне и одна - вблизи жилого дома в частном секторе, однако она не взорвалась. Пострадавших нет, уточнил Кириленко.

Президент Чехии: Украина получает эффективное вооружение, но с минимумом боеприпасов

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Чехия в сотрудничестве с другими союзниками будет искать способы увеличения поставок боеприпасов в Украину, заявил президент страны Петр Павел после возвращения в Прагу из Киева. По его словам, Украина испытывает острую нехватку снарядов, которые необходимы ей для начала контрнаступления, сообщают České Noviny . Запасы некоторых из необходимых Украине боеприпасов имеются в странах, которые традиционно закупали советскую технику, добавил он.

"Критическая нехватка боеприпасов не только ограничивает способность Украины эффективно обороняться, но и в какой-то степени ограничивает возможности проведения ею успешного контрнаступления", - цитирует издание Павла. Президент Чехии также отметил, что союзники поставляют Украине эффективное вооружение, в том числе современные танки, но с минимальным количеством боеприпасов. Украинские военные, по его словам, могут развернуть технику лишь на несколько дней, а затем им приходится отводить ее назад. "По сути, это становится складским запасом. И в этом нет особого смысла", - подытожил Павел.

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В российском Минобороны назначен новый заместитель министра по материально-техническому обеспечению - им стал генерал-полковник Алексей Кузьменков, ранее занимавший должность заместителя директора Росгвардии. Это уже вторая смена начальника по тылу в российском военном ведомстве с начала полномасштабного вторжения в Украину. В сентябре прошлого года на должность замминистра обороны по материально-техническому обеспечению был назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. 27 апреля российские "военкоры" сообщили о его отставке.

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Российские войска несколько раз обстреляли Авдеевку в Донецкой области, заявил глава местной военной администрации Виталий Барабаш. По его словам, город подвергся ударам из "Градов" и танков, а также был атакован авиацией. "Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, к фундаменту. Информации по людям еще нет", - цитирует Барабаша "Суспільне" . Как указывает издание, по состоянию на 30 апреля в Авдеевке остаются 1782 гражданских, в том числе 12-летний ребенок - его ищут.

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Минобороны РФ утверждает, что российские "штурмовые отряды" взяли под контроль еще четыре квартала Бахмута. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, речь идет о западной части города.

В Генштабе ВСУ эту информацию пока не комментировали. Накануне представитель восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в комментарии Zn.ua заявил, что россияне далеки от захвата "дороги жизни" из Часового Яра в Бахмут. Он также сообщил, что инженеры и специалисты по логистике прокладывают новые пути, по которым можно доставлять в город оружие, медикаменты, еду, боеприпасы и вывозить раненых. "Ситуация полностью контролируется Генштабом, плюс мы видим все намерения противника и упреждаем их огнем. Все это в комплексе позволяет держать Бахмут дальше", - добавил представитель ВСУ.

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех погибших при ночном обстреле приграничного поселка Суземка. Еще двое, по данным главы российского региона, пострадали. Работы по разбору завалов разрушенного дома продолжаются.

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Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем беспилотников Bayraktar, компанией Baykar, заявил министр стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин. "Есть важный результат - три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", - написал он в Telegram.

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Пожар на нефтебазе в аннексированном РФ Севастополе является подготовкой к активным действиям украинской армии, заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Эта работа является подготовительной к тому широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают", - сказала она в эфире национального телемарафона.

Резервуары с топливом загорелись в Севастополе утром 29 апреля. Местные "власти" заявили, что причиной пожара стало попадание в цистерны беспилотного летательного аппарата, повреждены четыре из них. В свою очередь, в украинской разведке утверждают, что в результате атаки уничтожено более десяти резервуаров общей емкостью около 40 тысяч тонн с нефтепродуктами, которые предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T SLM

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Система противовоздушной обороны Iris-T SLM Фото: Diehl Defence

Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс Iris-T SLM. Об этом сообщается на сайте федерального правительства. Кроме того, в обновленный список вошли восемь грузовиков Zetros и два погрузочно-разгрузочных автомобиля 8x6 с контейнерами. О том, что Берлин передал Киеву первую систему противовоздушной обороны Iris-T SLM, стало известно в октябре 2022 года. Всего Германия пообещала Украине четыре таких зенитно-ракетных комплекса.

Хроника событий 30 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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