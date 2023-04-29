ISW: Пригожин опасается уязвимости позиций россиян у Бахмута

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 апреля.

На 431-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 30 апреля (время московское).

++05.30++

Поселок Суземка в Брянской области вновь попал под обстрел украинской армии, утверждает губернатор региона Александр Богомаз. Никто не пострадал, один жилой дом получил повреждения, силы РФ с помощью системы противовоздушной обороны сбили несколько снарядов, добавил он.

ISW: Основатель ЧВК "Вагнер" опасается уязвимостей российских позиций у Бахмута

++04.00++

Утверждения основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о возможном отводе боевиков ЧВК от Бахмута могут указывать, что близкий к президенту РФ Владимиру Путину предприниматель опасается уязвимостей российских позиций в тылу этого города для украинских контратак, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре. В обнародованном 28 апреля интервью российскому провоенному блогеру Пригожин посетовал на нехватку снарядов. "Если дефицит боеприпасов не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории", - заявил бизнесмен. Кроме того, основатель "Группы Вагнера" продолжил свои попытки убедить Кремль перейти к обороне на востоке Украины, отмечают аналитики ISW.

++02.30++

За истекшие сутки силы РФ совершили 17 обстрелов приграничных общин Сумской области из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня, сообщила военная администрация региона. В Середино-Будской общине поврежден многоквартирный дом, в Эсманской - повреждены 3 частных дома, в Юнаковской - один частный дом разрушен, еще 8 - повреждены 8, указала украинская сторона.

++01.00++

Губернатор Брянской области Александр Богомаз обвинил ВСУ в обстреле поселка Суземка. Двое человек погибли, один жилой дом разрушен полностью, еще два - повреждены, добавил глава региона. По словам Богомаза, на месте работают оперативные службы. Ранее Богомаз сообщал об одном пострадавшем и одном поврежденном здании.

Представитель ВСУ: Россиянам не удается перекрыть снабжение Бахмута

++00.10++

Украинские военные под Бахмутом Фото: Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images

Российская армия далека от перекрытия "дороги жизни", по которой в Бахмут поставляют продукты питания, лекарства, вооружение и другие необходимые вещи для военных и гражданских лиц. Такое заявление сделал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в комментарии украинскому онлайн-изданию Zn.ua .

"Россияне уже несколько недель говорят о захвате "дороги жизни", а также о постоянном огневом контроле над ней. На самом деле все иначе. Да, там действительно сложно, ведь их попытки захватить дорогу продолжаются, как и попытки установить огневой контроль. Но благодаря военным Сил специальных операций, артиллеристам, Силы обороны не дают россиянам "обрезать" нашу логистику", - подчеркнул Череватый.

Он добавил, что украинские инженеры и специалисты по логистике также ведут работу по прокладыванию новых путей снабжения Бахмута.

Хроника событий 29 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: