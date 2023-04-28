В Умани жертвами ракетного обстрела стали пятеро детей

На 430-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 29 апреля (время московское).

++11.35++

Сеул рассматривает разные варианты, когда речь идет о помощи Киеву летальным оружием, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Об этом он сообщил во время своего выступления в Гарвардском университете, передает Reuters.

"Мы внимательно следим за ситуацией, которая происходит на поле боя в Украине, и примем надлежащие меры для соблюдения международных норм и международного права. Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем различные варианты", - сказал Юн Сок Ёль в ответ на вопрос о поставках летальных вооружений Украине.

Ранее в апреле Юн Сок Ёль впервые допустил, что Южная Корея может расширить поддержку Украины за пределы гуманитарной и экономической помощи, "если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не сможет смириться, например, крупномасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны".

Новые данные: в Умани погибли пятеро детей

++10.50++

По последним данным, из-за попадания ракеты по многоквартирному дому в Умани, погибли пять детей, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его данным, погибли два мальчика (одному было полтора года, второму - 16 лет) и три девочки в возрасте 8, 11 и 14 лет.

Всего в Умани погибли 23 человека, криминалисты полиции идентифицировали 22 из них. Одна женщина числится как пропавшая без вести.

++10.00++

Власти Орловской области приняли решение отменить массовые мероприятия на майские праздники, сообщил губернатор Андрей Клычков. "По итогам совещания, в соответствии с позицией правоохранительных органов, принято решение не проводить в 2023 году митинг с участием трудовых коллективов 1 мая, а также отменить проведение 9 мая парада, вечернего концерта на площади Ленина и салюта", - цитирует главу региона "Интерфакс". "Подчеркну: для меня ключевым вопросом при проведении любых мероприятий является безопасность наших граждан", - заявил Клычков.

Ранее парад по случаю Дня Победы отменили в Курской и Белгородской областях, а также в аннексированном Крыму.

++09.20++

Глава частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, боевики которого уже многие месяцы ведут бои против украинских солдат в городе Бахмут Донецкой области,выразил мнение, что его ЧВК, возможно, в скором времени прекратит существование. "На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается, и ЧВК "Вагнер" через какое-то короткое время перестанет существовать", - сказал он в интервью российскому блогеру Семену Пегову, выложенном в соцсетях.

В Севастополе горят резервуары с топливом

++08.30++

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram о возгорании резервуара с топливом в Казачьей бухте. "Горит резервуар с топливом в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА", - говорится в сообщении. По словам Развозжаева, на месте работают спецслужбы. "Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4-й класс, по пострадавшим информация уточняется", - говорится в сообщении. Позже СМИ уточнили, что никто из людей не пострадал. Гражданским объектам пожар не угрожает. Огонь тушат 18 пожарных расчётов, ожидается прибытие пожарного поезда.

++07.45++++

Подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись на западе Донецкой области, недалеко от Угледара, сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW). Ссылаясь на геолокационные кадры, аналитики указывают, что украинские войска в минувшие сутки продвинулись юго-западнее Павловки (в 3 км юго-западнее Угледара). В то же время россияне, по данным ISW, 28 апреля продолжали наземные атаки вблизи Кременной и постепенно продвинулись в 10 км северо-западнее от этого населенного пункта.

++06.45++

Папа римский Франциск во второй день визита в Венгрию, в субботу, встретится с беженцами из Украины. Накануне, в пятницу, глава Католической церкви в Будапеште призвал Европейский Союз к большей активности в деле принятия беженцев. Франциск, в частности, процитировал основателя христианской Венгрии XI века святого Стефана. "Святой Стефан завещал сыну необычные слова братства, когда говорил ему, что прибывающие с разными языками и обычаями украшают страну", - сказал Франциск, напомнив о напутствии святого "приветствовать незнакомцев с доброжелательностью и уважать их".

++06.00++

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал Берлин выделить Киеву дополнительную военную помощь. По его словам, ВСУ срочно нуждается в дальнейших поставках зенитных комплексов, таких как IRIS-T, Patriot и Gepard. Для запланированного контрнаступления украинская армия в кратчайшие сроки нуждается в большем числе бронетехники, танков, артиллерийских систем и дальнобойных боеприпасов, заявил Алексей Макеев в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke. Безопасность Европы зависит от скорости и масштабов поставок оружия и боеприпасов, чтобы помочь Украине восстановить территориальную целостность, подчеркнул дипломат.

Дмитрий Кулеба: Северная Македония поддержит создание спецтрибунала по России

++05.00++

Северная Македония присоединилась к 35 странам, которые поддержали создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Я ценю наших македонских друзей, которые присоединились к нашей борьбе за справедливость, – написал министр. - Поддержка создания спецтрибунала продолжает набирать обороты".

++04.00++

Доклад правозащитной организации Amnesty International (AI), опубликованный в 2022 году, в котором правозащитники обвинили ВСУ в нарушении законов войны, признан группой независимых экспертов неточным и недостаточно обоснованным. Как сообщает газета The New York Times, группа специалистов, изучивших доклад, согласилась, в частности, с выводами AI о том, что украинские военные часто находились рядом с гражданскими. Однако в целом эксперты назвали доклад неточным, двусмысленным и отчасти юридически сомнительным. Особенно, по их мнению, это касается выводов о том, что на системном уровне украинские вооруженные силы были в основном или в равной степени виноваты в смерти гражданских в результате атак российских войск. По данным издания, эксперты сначала сделали более жесткие выводы , однако позже изменили оценку с "необоснованно" на "недостаточно обоснованно".

++03.00++

За минувшие сутки российские войска семь раз обстреляли приграничные районы Сумской области, всего зафиксировано 58 взрывов, сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА) в Facebook . Во всех случаях обошлось без последствий, указывается в сообщении ОВА.

В результате удара россиян по Херсонской области погибла 57-летняя женщина

++02.00++

Пожар после ракетного удара россиян по Херсону (фото из архива) Фото: Igor Burdyga/DW

Вечером 28 апреля российские войска обстреляли Белозерку в Херсонской области Украины, сообщается в Telegram-канале Херсонской областной военной администрации (ОВА) . По предварительным данным, удар нанесен по территории больницы. Повреждены несколько близлежащих частных домов. "К сожалению, один человек погиб, - говорится в сообщении ОВА. - Тело 57-летней женщины без признаков жизни нашли под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения. Двоим людям помощь оказали на месте медики, еще одного мужчину с осколочными ранениями госпитализировали".

++01.00++

В Москве у памятника Лесе Украинке 28 апреля появился стихийный мемориал памяти жителей Украины, погибших в ночь на пятницу в результате массированной ракетной атаки российских войск. Граждане принесли к памятнику цветы и установили табличку с надписью "Умань. Днепр". Об этом, в частности, сообщил Telegram-канал Astra. Однако вечером к памятнику приехали полицейские, которые фотографировали тех, кто приносит цветы, спрашивая их домашние адреса. Затем они собрали цветы и выбросили их.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к дальнейшим поставкам оружия Киеву

++00.05++

Эффективная борьба украинских военных с российскими ракетными атаками указывает на существенную роль вооружений, в том числе поставляемых Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. В течение суток 28 апреля украинским Воздушным силам удалось сбить 21 российскую ракету из 23, отметил он. "Это снова доказывает, что становить террор и спасти людей можно только оружием. ПВО, современная авиация, без которой не бывает полностью эффективной ПВО. Артиллерия, бронетехника. Все, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность нашим городам, нашим селам как в тылу, так и на передовой. Чтобы вернуть безопасность и нашим людям, которые пока, к сожалению, на оккупированной территории", - подчеркнул глава государства.

Хроника событий 28 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 28 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: