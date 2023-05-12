Киев хочет продать конфискованные активы РФ на аукционах

Украина хочет перевести конфискованные российские активы в государственную собственность и продать их, сообщил председатель Фонда госимущества Умеров. По его словам, в этом году Фонд планирует продать до 102 активов.

Украина надеется в текущем году начать распродажу конфискованных российских активов на приватизационных аукционах, чтобы направить вырученные средства на восстановление страны. Об этом сообщил председатель Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров в интервью агентству Reuters, опубликованном в четверг, 11 мая.

По словам Умерова, российский бизнес в ряде отраслей был значительным игроком на рынке, но при этом никто не оценивал точную стоимость его активов. "Наша цель - перевести все это в госсобственность, подготовить и продать. Мы хотим, чтобы эти предприятия работали на государство Украины, для украинских граждан", - подчеркнул глава Фонда госимущества.

"В конце второго - начале третьего квартала мы будем готовы к реализации активов"

Выявление всех российских активов в Украине - долгий и сложный процесс, в который вовлечены различные правительственные и правоохранительные учреждения, пояснил Рустем Умеров. По его словам, в нынешнем году фонд хочет продать до 102 активов, в основном это недвижимость и автомобили.

"Они могут быть переданы в фонд госимущества только после принятия судебного решения об изъятии и национализации активов", - отметил Умеров. Передача государству необходима, чтобы право собственности могло быть предоставлено новому владельцу без судебных сложностей, добавил он.

"В конце второго - начале третьего квартала мы уже будем готовы к реализации этих активов", - пообещал глава Фонда государственного имущества Украины. По словам Умерова, сложности возникают, когда российские владельцы проводят процедуру перерегистрации, в этом случае речь может идти о нескольких юридических лицах.

Власти надеются продать Демуринский горно-обогатительный комбинат

В феврале суд конфисковал Демуринский горно-обогатительный комбинат в Днепропетровской области, который принадлежал российскому олигарху Михаилу Шелкову.

Производство на предприятии, где заняты 284 человека, было частично восстановлено, Фонд надеется продать его в этом году, сказал Умеров.

Закон о национализации имущества

Верховная рада в апреле 2022 года одобрила закон о национализации имущества россиян, а также тесно связанных с Россией граждан других стран, которые публично отрицают войну РФ против Украины и одобряют действия российских ВС в этой стране. Документ предусматривал принудительное изъятие имущества без компенсаций.

Закон дает Украине право подавать судебные иски о конфискации имущества, которое принадлежит россиянам, подпавшим под санкции. Однако этот процесс требует одобрения различных правительственных органов и часто сопряжен с противодействием владельцев активов, пытающихся найти юридические лазейки, чтобы сохранить их, констатирует Reuters.

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