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Яхта Luna
Яхта LunaФото: dpa/picture alliance
Правосудие и законГермания

В Гамбурге обыскали предполагаемую яхту российского олигарха

Ольга Лебедева
36 мин. назад

По данным dpa, речь идет о яхте Luna, которую связывают с олигархом Фархадом Ахмедовым. Россиянин подозревается в том, что не сообщил Германии о своих активах после того как попал под санкции ЕС.

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В порту Гамбурга проведен обыск на яхте, которая, предположительно, принадлежит российскому олигарху. В операции в среду, 3 мая, участвовали более 30 сотрудников генеральной прокуратуры Франкфурта, Федерального ведомства по уголовным делам (BKA), и земельного ведомства уголовной полиции Гамбурга. В мероприятии также были задействованы федеральная полиция и эксперты военно-морского флота Германии.

Следствие ведется в отношении предпринимателя из РФ по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, сообщили генеральная прокуратура и BKA. По информации dpa, речь идет о фешенебельной яхте Luna, которую BKA связывает с 67-летним российским олигархом Фархадом Ахмедовым, уже один год находящимся под санкциями ЕС.

Прокуратура отказалась называть фамилию олигарха

Прокуратура Франкфурта отказалась раскрывать личность подозреваемого. Ведомство лишь заявило, что 67-летний гражданин подозревается в нарушении обязательства сообщать о своих активах бундесбанку и Федеральному ведомству экономики и экспортного контроля после включения в санкционный список ЕС" в апреле 2022 года. По данным прокуратуры, россиянин не сообщил властям ФРГ о "значительных активах" в Германии.

В свою очередь AFP со ссылкой на свои источники отмечает, что обыски не были связаны с расследованием в отношении находящегося под санкциями российского олигарха Алишера Усманова, которое также продолжается во Франкфурте-на-Майне. 115-метровая яхта Luna еще весной 2022 года была арестована властями Гамбурга.

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