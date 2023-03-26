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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин отрицает, что на аудиозаписи - его голосФото: Vyacheslav Prokofyev/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

Продюсер Пригожин назвал фейком запись с критикой Путина

Даниил Сотников
1 ч. назад

В интернете опубликовали аудиозапись разговора, как утверждается, Иосифа Пригожина и российского бизнесмена Фархада Ахмедова, которые резко критикуют Путина.

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Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал подделкой появившуюся в интернете аудиозапись разговора, как утверждается, самого Пригожина с бизнесменом, бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым, содержащего резкую критику президента Владимира Путина, властей России и войны в Украине. "Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком. Этот голос точно не имеет ко мне никакого отношения ко мне. Это фейк. Моя гражданская, политическая позиция всем известна", - сказал продюсер, предположив, что разговор мог быть подделан с помощью нейросетей. "Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу", - заявил Пригожин в своем Instagram в воскресенье, 26 марта.

Аудиозапись с критикой войны и Путина

Получасовая аудиозапись телефонного разговора, о котором идет речь, была опубликована в начале марта, но внимание на нее обратили спустя почти две недели. В беседе двое мужчин в крайне резких и очень часто нецензурных выражениях обсуждают российское вторжение в Украину и политику Владимира Путина. "Он назад не пойдет, вперед не может. Фашизм будет, будет военная диктатура, вот увидишь. Похоронил весь российский народ, *****, и надолго. Когда мы от этого отмоемся?" - говорит человек, который указан как Фархад Ахмедов.

"Каждый день эта война сколько стоит? Сколько невинных людей там страдает? Столько крови пролито, брат на брата. За что? Жили себе прекрасно. Неосвоенные края, земли у нас по всей России, 86 субъектов, бери и делай, создай условия", - продолжает он." "Если честно, они, конечно, преступники, еще какие. Они проиграли "Кварталу 95". И то, что они говорят, что против них воюют те, туда-сюда, они сами им дали повод", - отвечает ему человек, названный Иосифом Пригожиным.

Мужчины обсуждают настроения и возможный раскол в российской власти, а также якобы существующие планы смещения министра обороны Сергея Шойгу. Отношения между членами окружения Владимира Путина собеседники называют "грызней" и предполагают, что представители российских элит "понимают, что они тонут".

И Пригожин, и Ахмедов включены в санкционные списки Евросоюза за поддержку Путина и войны в Украине. Ахмедов пока не комментировал появившуюся запись.

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