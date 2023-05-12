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Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 9 мая
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 9 маяФото: Sergei Supinsky/AFP
ПолитикаУкраина

Киев: Зеленский не добивался речи на "Евровидении"

Сергей Ромашенко
28 мин. назад

The Times сообщила, что президент Украины просил о возможности выступить с речью в финале песенного конкурса. По данным издания, Зеленскому отказали, но в Киеве заявили, что президент даже не обращался с такой просьбой.

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Пресс-секретарь президента Украины заявил, что офис президента не просил организаторов "Евровидения" разрешить Владимиру Зеленскому выступить с обращением в финале этого международного песенного конкурса. "Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса "Евровидение" с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на каком-либо другом этапе конкурса", - написал пресс-секретарь президенты Украины Сергей Никифоров в Facebook в пятницу, 12 мая.

Ранее лондонская газета The Times сообщила, что организатор "Евровидения" Европейский вещательный союз отказал Зеленскому в возможности обратиться по видеосвязи к зрителям в финале музыкального конкурса, который пройдет 13 мая в Ливерпуле. По сведениям издания, организаторы посчитали, что обращение Зеленского к 160-миллионной аудитории "Евровидения" с призывом поддержать Украину может политизировать конкурс.

Организаторы: Аполитичный характер конкурса

"Евровидение" - это международное развлекательное шоу, в котором действуют строгие правила и принципы, действующие с момента его создания. Одним из его краеугольных камней является аполитичный характер мероприятия. Этот принцип запрещает политические или другие заявления во время конкурса. Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе "Евровидение", хотя и была сделана с благими намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза, поскольку это противоречит правилам мероприятия", - заявил лондонской газете представитель организаторов.

67-й по счету музыкальный конкурс "Евровидение" стартовал в Ливерпуле 9 мая. В нынешнем году он должен был проходить в Украине, поскольку победителем прошлого соревнования стала украинская группа Kalush Orchestra. Но из-за продолжающихся боевых действий в стране Европейский вещательный союз передал право проведения конкурса Великобритании, чей представитель в 2022 году занял на конкурсе второе место.

Итоги полуфиналов "Евровидения-2023"

По итогам первого полуфинала в следующий этап "Евровидения" прошли представители Хорватии, Молдовы, Швейцарии, Финляндии, Чехии, Израиля, Португалии, Швеции, Сербии и Норвегии. Из второго полуфинала, состоявшегося 11 мая, в финал вышли представители Австралии, Австрии, Албании, Армении, Бельгии, Кипра, Литвы, Польши, Словении и Эстонии.

В финале 13 мая к ним присоединятся еще шесть стран - представители так называемой "Большой пятерки" (страны-основатели и основные спонсоры конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия) и победительница прошлого года Украина.

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