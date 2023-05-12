Зеленскому отказали в выступлении на финале "Евровидения"

Хотя просьба президента Украины разрешить ему обратиться к зрителям "Евровидения" вызвана похвальными намерениями, она не может быть удовлетворена, так как конкурс носит неполитический характер, пояснило руководство EBU.

Организаторы музыкального конкурса "Евровидение-2023" отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить во время финала с видеообращением и призвать 160-миллионную аудиторию зрителей к поддержке Киева перед лицом российской агрессии. Об этом сообщила в четверг, 11 мая, британская газета The Times.

"Хотя просьба Зеленского обратиться к зрителям на конкурсе "Евровидение" вызвана похвальными намерениями, она, к сожалению, не может быть удовлетворена руководством Европейского вещательного союза (EBU), поскольку противоречит правилам проведения конкурса", - указали в пресс-службе EBU.

Там напомнили, что речь идет о международном развлекательном шоу, один из ключевых аспектов которого - его "неполитический характер". Этот принцип запрещает выступать с политическими или любыми подобными заявлениями в рамках конкурса, подчеркнули организаторы.

"Нас объединяет музыка в эти трудные времена"

В этом году британская телерадиовещательная компания BBC проводит "Евровидение" в Ливерпуле от имени победившего ранее вещателя - Национальной общественной телерадиокомпании Украины. При этом компания BBC гарантировала, что музыка, культура и творчество Украины будут ярко представлены во всех трех прямых эфирах с мероприятия.

Не менее 11 украинских артистов, включая победителей прошлого года Kalush Orchestra, выступят или представлены в полуфиналах и финале.

Оформление мероприятия разработано совместно с украинским дизайнерским агентством. Композиции, звучащие на шоу, написаны в сотрудничестве с украинскими музыкантами.

Кроме того, кадры с 37 локаций в Украине представлены в короткометражных видеосюжетах, предшествующих выходу артистов на сцену.

"Считаем, что это лучший способ продемонстрировать и отметить победу Украины на "Евровидении" и показать, что нас объединяет музыка в эти трудные времена", - указали в Европейском вещательном союзе.

Ранее дважды была отклонена просьба Зеленского о выступлении на церемониях вручения премии "Оскар", а также - на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре.

Финал состоится 13 мая

Второй полуфинал "Евровидения-2023" завершился в Ливерпуле вечером 11 мая. По его итогам в решающий тур конкурса вышли 10 из 16 претендентов. Но, согласно прогнозам, шансы войти в топ-10 "Евровидения-2023" имеются лишь у двух из них - Австрии и Армении.

В финал "Евровидения" ранее также вышли 10 победителей первого отборочного тура, среди них - главные фавориты конкурса в Ливерпуле: Лорин из Швеции и финн Кэрие. Автоматически участвуют в финале победитель прошлого "Евровидения" (Украина) и представители "большой пятерки" - Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

Так как Беларусь и Россия отстранены от участия в состязаниях, телекомпании этих стран не транслируют "Евровидение", но его можно посмотреть на официальном сайте конкурса.

Финал "Евровидения" состоится 13 мая.

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