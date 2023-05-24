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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Wagner Group/Zuma/IMAGO)Фото: Wagner Group/Zuma/IMAGO
ПолитикаРоссия

Пригожин: Мы сделали Украину нацией, известной во всем мире

Екатерина Венкина
42 мин. назад

Владелец ЧВК "Вагнер" дал большое интервью об отношении к Путину, Шойгу, Украине и о "детях элиты".

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"Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории Украины в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем", - заявил в интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову основатель и владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин. Полная версия их беседы размещена во вторник, 23 мая, в Telegram Пригожина. Все делалось ради "денацификации", а "мы сделали Украину нацией, которая известна во всем мире", посетовал основатель ЧВК.

Между тем 27 февраля 2022 года, вскоре после военного вторжения России в Украину, в Telegram-канале Пригожин хвалил действия российских войск. "Спецоперация министерства обороны РФ… - великолепная микрохирургия, в которой российские войска точечно ликвидируют очаги напряжения, в которых нацисты гибнут, а мирные жители остаются в полной безопасности", - писал он тогда.

Об отношении к Путину

Евгений Пригожин в нынешнем интервью сообщил, что "слушается Путина". В то же время 9 мая вышел видеоролик с ним, в котором он на камеру говорил: "Счастливый дедушка думает, что ему хорошо… А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка - законченный м..ак?" Позднее основатель ЧВК утверждал, что под "дедушкой" имел в виду один из вариантов - генерал-полковника Михаила Мизинцева, ранее уволенного с должности заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению, начальника Генштаба Валерия Герасимова или даже Наталью Хим, которая, как пояснил Пригожин, "в соцсетях появилась, предлагая нам ящики со снарядами".

В нынешнем интервью Пригожин предложил назначить Мизинцева на пост министра обороны РФвместо Сергея Шойгу. При этом начальника Генштаба Валерия Герасимова, по мнению Пригожина, следует заменить на экс-командующего Объединенной группировкой войск в Украине Сергея Суровикина, который ранее предлагал "сдать Херсон".

Кроме того, Пригожин заявил, что у Украины - одна из сильнейших армий. "У них высокий уровень организации, подготовки, разведки, различные вооружения", - отметил он в разговоре с Долговым. Говоря о недавних боях в Белгородской области, основатель ЧВК признал, что оборона РФ не готова противодействовать таким атакам: "Где гарантия, что в Москву завтра не приедут?"

Про "Варфоломееву ночь" для детей российской элиты

Евгений Пригожин также не исключил "Варфоломеевской ночи" для детей российской элиты, поскольку те "мажут себя кремами и показывают это в Инстаграме, а у обычных людей дети приходят в цинке". Это раздвоение может закончиться, как в 1917 году, революцией, "когда сначала солдаты встанут, а после этого их близкие встанут", добавил он.

Основатель ЧВК не исключил, что Москве следует готовиться к тяжелой войне, потому что ВСУ будут атаковать аннексированный Крым, пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. "Мы сейчас в том состоянии, когда мы просто Россию про... (прозевать. - Ред) можем", - резюмирует он.

Кувалда как символ ЧВК и массовые потери среди заключенных

В конце ноября 2022 года владелец ЧВК "Вагнер" продемонстрировал футляр от скрипки, в котором находилась кувалда с логотипом ЧВК и со следами "крови". Кувалда фактически стала символом группировки после появления видео убийства с ее помощью одного из наемников после его пребывания в украинском плену.

В начале февраля 2023 года издание "Медиазона", британская медиакомпания BBC и команда волонтеров писали о больших потерях среди заключенных, завербованных частной военной компанией "Вагнер". Показатели потерь среди них практически удваивались на тот момент с каждой новой сводкой.

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