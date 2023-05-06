WP: Минобороны РФ хотело дискредитировать Пригожина

Чиновники министерства обороны РФ рассматривали возможность начать публичную кампанию по дискредитации основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина через доверенное лицо. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила газета The Washington Post (WP). Она ссылается на не публиковавшиеся ранее документы, предположительно, от разведки США, попавшие в общественный доступ в результате действий рядового ВВС Нацгвардии Джека Тейшейры, который публиковал их в закрытом чате на популярной у геймеров платформе Discord.

"Изначально чиновники отметили, что если Минобороны будет пытаться противостоять публичным заявлениям Пригожина, ему следует найти союзников в равном для себя статусе для борьбы с Пригожиным, а не делать это самому", - подчеркивалось в одном из документов с грифом "совершенно секретно". "Однако в конечном итоге они не пришли к уверенности, что Минобороны сможет успешно вести информационную войну с Пригожиным, если российское правительство не запретит последнему выступать с публичными заявлениями", - указывалось в документах далее.

В материалах уточнялось, что информация основана на "отчете сигнальной разведки", то есть получена путем перехвата или прослушивания коммуникаций.

Издание: На поле боя стратегия по разделению сфер влияния оказалось губительной

Некоторое время Пригожину позволяли ругать чиновников, казалось бы, безнаказанно, что, как отмечают аналитики, соответствует стратегии президента РФ Владимира Путина по разделению сфер влияния в политике и на поле боя в Украине, - для их контроля конкурирующими группами, чтобы ни одна из них не стала слишком влиятельной, констатирует WP.

И хотя подобная стратегия может служить для защиты Путина, на поле боя она оказалась губительной, пишет издание.

В связи с тем, что роль Пригожина становилась все более заметной, ему сначала запретили вербовать заключенных, а затем стали создавать проблемы со снабжением боеприпасами.

Основатель ЧВК также предложил Путину поручить группе обучение мобилизованных российских военных и попросил "содействовать вербовке иностранных боевиков, а именно афганцев", для участия в боевых действиях в Украине. После этого Путин посоветовал Пригожину обратиться к Минобороны РФ, фактически встав на сторону генералов, пишет газета со ссылкой на полученные материалы.

Пригожин пригрозил вывести боевиков из Бахмута

Евгений Пригожин ранее пригрозил с 10 мая вывести боевиков группировки из Бахмута в Донецкой области, где украинская армия отражает атаки российских сил. Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен объяснил такое решение "снарядным голодом". "Нас посадили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов", - заявил в видеоролике Пригожин.

Он обвинил "околовоенных бюрократов" из Минобороны РФ в зависти после действий группировки в Бахмуте. После выхода из этого украинского города силы ЧВК направятся в тыловые лагеря, где "будут ждать, когда снова потребуются", добавил бизнесмен.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели заявление Евгения Пригожина "в средствах массовой информации", но не станут его комментировать.

Если уйдет "старший брат" Евгений Пригожин и его ЧВК, то на их место в Бахмуте придет "младший брат" Рамзан Кадыров и "Ахмат". Пост с соответствующим заявлением оставлен в Telegram главы Чечни. Тот обратился к Евгению Пригожину, начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову и министру обороны Сергею Шойгу. "Неприятно слышать последние заявления Евгения Викторовича и вдвойне неприятно, что руководство Минобороны России не комментирует или не встречается с руководством ЧВК "Вагнер" для принятия какого-либо решения или разъяснения", - говорилось в записи.

Позднее Пригожин подтвердил, что 10 мая наемники ЧВК передадут позиции в Бахмуте чеченскому спецназу "Ахмат".По его словам, он связывается с представителями "Ахмата", чтобы передать позиции 10 мая в 00.00 - "ровно в тот момент, когда по нашим расчетам мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал".

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